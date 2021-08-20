https://ria.ru/20210820/soglasheniya-1746595782.html

Киев де-факто готовится выйти из Минских соглашений, сообщил Путин

Киев де-факто готовится выйти из Минских соглашений, сообщил Путин - РИА Новости, 20.08.2021

Киев де-факто готовится выйти из Минских соглашений, сообщил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель о том, что Киев законодательно готовит свой фактический выход из... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T18:01

2021-08-20T18:01

2021-08-20T18:14

киев

в мире

украина

владимир путин

ангела меркель

ситуация в днр и лнр

минские соглашения

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель о том, что Киев законодательно готовит свой фактический выход из минских соглашений."Сегодня я проинформировал госпожу федерального канцлера о том, что внесен очередной проект закона правительством Украины, и если этот закон будет принят, это будет означать - прочтите, пожалуйста, это не секретный документ, он висит на сайте, наверняка - это будет означать фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с Меркель."Там не только что-то противоречит минским соглашениям, там все противоречит минским соглашениям. Это будет означать фактический выход Украины из этих соглашений", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20210617/ukraina-1737496426.html

киев

украина

россия

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киев, в мире, украина, владимир путин, ангела меркель, ситуация в днр и лнр, минские соглашения, россия