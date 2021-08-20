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Киев де-факто готовится выйти из Минских соглашений, сообщил Путин
Киев де-факто готовится выйти из Минских соглашений, сообщил Путин - РИА Новости, 20.08.2021
Киев де-факто готовится выйти из Минских соглашений, сообщил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель о том, что Киев законодательно готовит свой фактический выход из... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T18:01
2021-08-20T18:14
киев
в мире
украина
владимир путин
ангела меркель
ситуация в днр и лнр
минские соглашения
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель о том, что Киев законодательно готовит свой фактический выход из минских соглашений."Сегодня я проинформировал госпожу федерального канцлера о том, что внесен очередной проект закона правительством Украины, и если этот закон будет принят, это будет означать - прочтите, пожалуйста, это не секретный документ, он висит на сайте, наверняка - это будет означать фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с Меркель."Там не только что-то противоречит минским соглашениям, там все противоречит минским соглашениям. Это будет означать фактический выход Украины из этих соглашений", - добавил президент РФ.
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киев, в мире, украина, владимир путин, ангела меркель, ситуация в днр и лнр, минские соглашения, россия
18:01 20.08.2021 (обновлено: 18:14 20.08.2021)
 
Киев де-факто готовится выйти из Минских соглашений, сообщил Путин

Президент Путин: проинформировал Меркель, что Киев де-факто готовится выйти из минского процесса

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель о том, что Киев законодательно готовит свой фактический выход из минских соглашений.
"Сегодня я проинформировал госпожу федерального канцлера о том, что внесен очередной проект закона правительством Украины, и если этот закон будет принят, это будет означать - прочтите, пожалуйста, это не секретный документ, он висит на сайте, наверняка - это будет означать фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с Меркель.
"Там не только что-то противоречит минским соглашениям, там все противоречит минским соглашениям. Это будет означать фактический выход Украины из этих соглашений", - добавил президент РФ.
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