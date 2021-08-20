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В Смоленской области задержали мужчину, открывшего стрельбу по соседу
В Смоленской области задержали мужчину, открывшего стрельбу по соседу - РИА Новости, 20.08.2021
В Смоленской области задержали мужчину, открывшего стрельбу по соседу
Полиция в городе Ельня Смоленской области задержала мужчину, открывшего стрельбу по соседу, раненый доставлен в больницу, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T23:36
2021-08-20T23:53
происшествия
смоленская область
россия
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БРЯНСК, 20 авг - РИА Новости. Полиция в городе Ельня Смоленской области задержала мужчину, открывшего стрельбу по соседу, раненый доставлен в больницу, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.Она отметила, что сообщение о выстрелах в Ельне в районе дома 29 по улице Интернационалистов поступило в 19.40 мск.Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в результате конфликта ранее судимый местный житель произвел несколько выстрелов в сторону соседа. С ранениями тот доставлен в медицинское учреждение."В результате слаженных действий сотрудников полиции и бойцов СОБРа управления Росгвардии по Смоленской области злоумышленник задержан и доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщили в полиции.
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происшествия, смоленская область, россия
23:36 20.08.2021 (обновлено: 23:53 20.08.2021)
 
В Смоленской области задержали мужчину, открывшего стрельбу по соседу

МВД: в Смоленской области задержали мужчину, открывшего стрельбу по соседу

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости
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БРЯНСК, 20 авг - РИА Новости. Полиция в городе Ельня Смоленской области задержала мужчину, открывшего стрельбу по соседу, раненый доставлен в больницу, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
Она отметила, что сообщение о выстрелах в Ельне в районе дома 29 по улице Интернационалистов поступило в 19.40 мск.
Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в результате конфликта ранее судимый местный житель произвел несколько выстрелов в сторону соседа. С ранениями тот доставлен в медицинское учреждение.
"В результате слаженных действий сотрудников полиции и бойцов СОБРа управления Росгвардии по Смоленской области злоумышленник задержан и доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщили в полиции.
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