https://ria.ru/20210820/smolensk-1746640275.html

В Смоленской области задержали мужчину, открывшего стрельбу по соседу

В Смоленской области задержали мужчину, открывшего стрельбу по соседу - РИА Новости, 20.08.2021

В Смоленской области задержали мужчину, открывшего стрельбу по соседу

Полиция в городе Ельня Смоленской области задержала мужчину, открывшего стрельбу по соседу, раненый доставлен в больницу, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T23:36

2021-08-20T23:36

2021-08-20T23:53

происшествия

смоленская область

россия

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БРЯНСК, 20 авг - РИА Новости. Полиция в городе Ельня Смоленской области задержала мужчину, открывшего стрельбу по соседу, раненый доставлен в больницу, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.Она отметила, что сообщение о выстрелах в Ельне в районе дома 29 по улице Интернационалистов поступило в 19.40 мск.Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в результате конфликта ранее судимый местный житель произвел несколько выстрелов в сторону соседа. С ранениями тот доставлен в медицинское учреждение."В результате слаженных действий сотрудников полиции и бойцов СОБРа управления Росгвардии по Смоленской области злоумышленник задержан и доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщили в полиции.

https://ria.ru/20210819/okhota-1746465789.html

смоленская область

россия

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2021

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происшествия, смоленская область, россия