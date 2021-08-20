https://ria.ru/20210820/smolensk-1746640275.html
В Смоленской области задержали мужчину, открывшего стрельбу по соседу
В Смоленской области задержали мужчину, открывшего стрельбу по соседу - РИА Новости, 20.08.2021
В Смоленской области задержали мужчину, открывшего стрельбу по соседу
Полиция в городе Ельня Смоленской области задержала мужчину, открывшего стрельбу по соседу, раненый доставлен в больницу, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T23:36
2021-08-20T23:36
2021-08-20T23:53
происшествия
смоленская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
БРЯНСК, 20 авг - РИА Новости. Полиция в городе Ельня Смоленской области задержала мужчину, открывшего стрельбу по соседу, раненый доставлен в больницу, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.Она отметила, что сообщение о выстрелах в Ельне в районе дома 29 по улице Интернационалистов поступило в 19.40 мск.Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в результате конфликта ранее судимый местный житель произвел несколько выстрелов в сторону соседа. С ранениями тот доставлен в медицинское учреждение."В результате слаженных действий сотрудников полиции и бойцов СОБРа управления Росгвардии по Смоленской области злоумышленник задержан и доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщили в полиции.
https://ria.ru/20210819/okhota-1746465789.html
смоленская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, смоленская область, россия
23:36 20.08.2021 (обновлено: 23:53 20.08.2021)
В Смоленской области задержали мужчину, открывшего стрельбу по соседу
МВД: в Смоленской области задержали мужчину, открывшего стрельбу по соседу
БРЯНСК, 20 авг - РИА Новости. Полиция в городе Ельня Смоленской области задержала мужчину, открывшего стрельбу по соседу, раненый доставлен в больницу, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
Она отметила, что сообщение о выстрелах в Ельне в районе дома 29 по улице Интернационалистов поступило в 19.40 мск.
Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в результате конфликта ранее судимый местный житель произвел несколько выстрелов в сторону соседа. С ранениями тот доставлен в медицинское учреждение.
"В результате слаженных действий сотрудников полиции и бойцов СОБРа управления Росгвардии по Смоленской области злоумышленник задержан и доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщили в полиции.