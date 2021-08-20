https://ria.ru/20210820/smolensk-1746634781.html

Девочку, поиски которой велись четверо суток, накормили кашей

Девочку, поиски которой велись четверо суток, накормили кашей - РИА Новости, 20.08.2021

Девочку, поиски которой велись четверо суток, накормили кашей

Найденную в Смоленской области полуторагодовалую девочку, которая почти четверо суток провела в лесу без воды и пищи, накормили кашей, следует из... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T22:17

2021-08-20T22:17

2021-08-20T22:22

происшествия

смоленская область

россия

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БРЯНСК, 20 авг – РИА Новости. Найденную в Смоленской области полуторагодовалую девочку, которая почти четверо суток провела в лесу без воды и пищи, накормили кашей, следует из видеоматериалов регионального СУСК РФ.На видеозаписи, предоставленной следствием, девочку, переданную на руки матери, накормили в автомобиле скорой помощи. Она самостоятельно управляется с ложкой и запивает кашу водой из бутылки.Сообщение об исчезновении девочки 2019 года рождения поступило в следственный отдел СУСК РФ по Смоленской области во вторник. Она пропала из дома, расположенного на территории Шелукова урочища Темкинского района, утром 17 августа. В непосредственной близости к этому месту есть лес и водные объекты. Для организации полномасштабного розыска уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство". Как сообщалось, девочку искали ежедневно порядка 400 человек. Она была обнаружена в пятницу в лесном массиве в четырех километрах от дома. Отмечалось, что девочка истощена, на ее теле есть следы от укусов насекомых.

https://ria.ru/20210820/smolensk-1746621639.html

смоленская область

россия

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происшествия, смоленская область, россия