Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210820/smolensk-1746621639.html
Поисковики рассказали, как нашли полуторагодовалую девочку под Смоленском
Поисковики рассказали, как нашли полуторагодовалую девочку под Смоленском - РИА Новости, 20.08.2021
Поисковики рассказали, как нашли полуторагодовалую девочку под Смоленском
Волонтеры, искавшие пропавшую почти четыре дня назад полуторагодовалую Люду Кузину в Смоленской области, во время поисков сделали привал в лесу и вдруг услышали РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T20:17
2021-08-20T20:28
происшествия
смоленская область
брянск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746580551_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_33d1f1fa7fd07bd376d657674bdc182d.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Волонтеры, искавшие пропавшую почти четыре дня назад полуторагодовалую Люду Кузину в Смоленской области, во время поисков сделали привал в лесу и вдруг услышали тихий писк в буреломе – это была пропавшая девочка; когда ребенка привезли в деревню, никто не мог сдержать слез радости. Историю о том, как нашли ребенка, опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" поисковый отряд "Сальвар".Сообщение об исчезновении девочки 2019 года рождения поступило в следственный отдел СУСК РФ по Смоленской области во вторник. Она пропала из дома, расположенного на территории Шелукова урочища Темкинского района, утром 17 августа. В непосредственной близости к этому месту есть лес и водные объекты. Для организации полномасштабного розыска уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство". Девочку искали ежедневно порядка 400 человек. На месте работали и волонтеры, и поисковики трех поисковых отрядов "Сальвар", "Лиза Алерт" и "Сова", полиция и вооруженные силы, водолазы и конники, местность обследовал и гарнизонный вертолет. В пятницу днем стало известно, что девочка нашлась живой. Глава района Сергей Гуляев рассказал РИА Новости, что это произошло в четырех километрах от дома, в буреломе. Девочку передали медикам."В лесу, примерно в четырех километрах от штаба, одна из групп остановилась на привал, выполняя очередную сложную задачу... и вдруг услышала тихий писк. Они позвали снова. И писк повторился… "Людочка!" - и Люда тут же протянула тонкие ручки, чтобы крепко-крепко прижаться к своим спасителям. Все наконец-то позади, все закончилось", - говорится в сообщении на странице отряда "Сальвар". Малышку нашли в буреломе, куда она забрела после нескольких дней блуждания по лесу. Девочка ослабла и была покусана насекомыми.Отряд сразу же распространил в соцсетях весть, что Люду нашли живой."Рыдал весь штаб. Плакали все – и закаленные жизнью и опытом добровольцы, и те, кто неравнодушно откликнулся и приехал первый раз, плакали местные жители", - пишут поисковики.По их словам, поиски ребенка объединили неравнодушных со всей Смоленской области, из Москвы, Калуги, Орла, Курска и Брянска – все они приехали, чтобы помочь. Готовность помогать выражали люди со всей России. "Это наша общая победа. Всех тех, кто не спал ночами в попытках отыскать малышку, кто выехал и был готов это сделать, кто помогал поисковикам в "тылу" – продуктами и оборудованием, кто переживал и поддерживал!" – подчеркнули в отряде "Сальвар".
https://ria.ru/20210721/volontery-1742221061.html
смоленская область
брянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Поиски Люды Кузиной в тёмкинском лесу
Пропавшую несколько дней назад в Смоленской области полуторагодовалую девочку нашли живой, сообщила РИА Новости представитель регионального СК Наталья Холодкова.
2021-08-20T20:17
true
PT0M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746580551_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_ef62ae91ac13e624a7df4a50bc68da37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, смоленская область, брянск
20:17 20.08.2021 (обновлено: 20:28 20.08.2021)
 
Поисковики рассказали, как нашли полуторагодовалую девочку под Смоленском

Поисковики рассказали, как нашли девочку под Смоленском: услышали тихий писк в буреломе

Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Волонтеры, искавшие пропавшую почти четыре дня назад полуторагодовалую Люду Кузину в Смоленской области, во время поисков сделали привал в лесу и вдруг услышали тихий писк в буреломе – это была пропавшая девочка; когда ребенка привезли в деревню, никто не мог сдержать слез радости. Историю о том, как нашли ребенка, опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" поисковый отряд "Сальвар".
Сообщение об исчезновении девочки 2019 года рождения поступило в следственный отдел СУСК РФ по Смоленской области во вторник. Она пропала из дома, расположенного на территории Шелукова урочища Темкинского района, утром 17 августа. В непосредственной близости к этому месту есть лес и водные объекты. Для организации полномасштабного розыска уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство". Девочку искали ежедневно порядка 400 человек. На месте работали и волонтеры, и поисковики трех поисковых отрядов "Сальвар", "Лиза Алерт" и "Сова", полиция и вооруженные силы, водолазы и конники, местность обследовал и гарнизонный вертолет. В пятницу днем стало известно, что девочка нашлась живой. Глава района Сергей Гуляев рассказал РИА Новости, что это произошло в четырех километрах от дома, в буреломе. Девочку передали медикам.
"В лесу, примерно в четырех километрах от штаба, одна из групп остановилась на привал, выполняя очередную сложную задачу... и вдруг услышала тихий писк. Они позвали снова. И писк повторился… "Людочка!" - и Люда тут же протянула тонкие ручки, чтобы крепко-крепко прижаться к своим спасителям. Все наконец-то позади, все закончилось", - говорится в сообщении на странице отряда "Сальвар". Малышку нашли в буреломе, куда она забрела после нескольких дней блуждания по лесу. Девочка ослабла и была покусана насекомыми.
Отряд сразу же распространил в соцсетях весть, что Люду нашли живой.
"Рыдал весь штаб. Плакали все – и закаленные жизнью и опытом добровольцы, и те, кто неравнодушно откликнулся и приехал первый раз, плакали местные жители", - пишут поисковики.
По их словам, поиски ребенка объединили неравнодушных со всей Смоленской области, из Москвы, Калуги, Орла, Курска и Брянска – все они приехали, чтобы помочь. Готовность помогать выражали люди со всей России. "Это наша общая победа. Всех тех, кто не спал ночами в попытках отыскать малышку, кто выехал и был готов это сделать, кто помогал поисковикам в "тылу" – продуктами и оборудованием, кто переживал и поддерживал!" – подчеркнули в отряде "Сальвар".
Поисковый отряд ЛизаАлерт Тульской области
21 июля, 15:12Хорошие новости
Пропавшую в тульском лесу 84-летнюю женщину нашли живой
 
ПроисшествияСмоленская областьБрянск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21На Камчатке эвакуировали тела погибших на вулкане туристов
04:44В Конгресс США внесли проект резолюции об импичменте Байдену
04:10Красивый, не значит вкусный: как выбирать персики
04:06Пушков ответил на "истерику" украинского дипломата из-за борьбы с Россией
03:37Байден назвал эвакуацию из Афганистана "крупнейшим авиамостом в истории"
03:35СМИ: в Афганистане талибы избили британца и его жену
03:25В Роспотребнадзоре дали совет потерявшим аппетит после COVID-19
03:13Кинолог рассказал, что нельзя делать при виде бродячей собаки
03:13Автомобилистам рассказали, когда стоит заправлять полный бак
02:55В Словакии заявили, что президент страны не поедет на "Крымскую платформу"
02:41Опубликовано видео с найденной после четырех дней поисков девочкой
02:12Россиянам напомнили о "скрытых" налогах
02:10Биолог рассказал, когда смертность от COVID-19 пойдет вниз
01:41Полицейского, застрелившего ветерана ВВС в Капитолии, оправдали
01:24Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины и секретаря СНБО
01:11Эксперт предупредил о "вредных" условиях кредитного договора
00:50В Пентагоне объяснили инцидент с передачей афганского ребенка военным
00:36Компания Arianespace подтвердила перенос пуска "Союза" по запросу OneWeb
00:28В Смоленской области завели дело на мужчину, открывшего стрельбу по соседу
00:24В Москве завели дело на мужчину, ударившего соседа и сбившего его собаку
Лента новостейМолния