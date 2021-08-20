https://ria.ru/20210820/smolensk-1746621639.html

Поисковики рассказали, как нашли полуторагодовалую девочку под Смоленском

Поисковики рассказали, как нашли полуторагодовалую девочку под Смоленском - РИА Новости, 20.08.2021

Поисковики рассказали, как нашли полуторагодовалую девочку под Смоленском

Волонтеры, искавшие пропавшую почти четыре дня назад полуторагодовалую Люду Кузину в Смоленской области, во время поисков сделали привал в лесу и вдруг услышали РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T20:17

2021-08-20T20:17

2021-08-20T20:28

происшествия

смоленская область

брянск

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Волонтеры, искавшие пропавшую почти четыре дня назад полуторагодовалую Люду Кузину в Смоленской области, во время поисков сделали привал в лесу и вдруг услышали тихий писк в буреломе – это была пропавшая девочка; когда ребенка привезли в деревню, никто не мог сдержать слез радости. Историю о том, как нашли ребенка, опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" поисковый отряд "Сальвар".Сообщение об исчезновении девочки 2019 года рождения поступило в следственный отдел СУСК РФ по Смоленской области во вторник. Она пропала из дома, расположенного на территории Шелукова урочища Темкинского района, утром 17 августа. В непосредственной близости к этому месту есть лес и водные объекты. Для организации полномасштабного розыска уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство". Девочку искали ежедневно порядка 400 человек. На месте работали и волонтеры, и поисковики трех поисковых отрядов "Сальвар", "Лиза Алерт" и "Сова", полиция и вооруженные силы, водолазы и конники, местность обследовал и гарнизонный вертолет. В пятницу днем стало известно, что девочка нашлась живой. Глава района Сергей Гуляев рассказал РИА Новости, что это произошло в четырех километрах от дома, в буреломе. Девочку передали медикам."В лесу, примерно в четырех километрах от штаба, одна из групп остановилась на привал, выполняя очередную сложную задачу... и вдруг услышала тихий писк. Они позвали снова. И писк повторился… "Людочка!" - и Люда тут же протянула тонкие ручки, чтобы крепко-крепко прижаться к своим спасителям. Все наконец-то позади, все закончилось", - говорится в сообщении на странице отряда "Сальвар". Малышку нашли в буреломе, куда она забрела после нескольких дней блуждания по лесу. Девочка ослабла и была покусана насекомыми.Отряд сразу же распространил в соцсетях весть, что Люду нашли живой."Рыдал весь штаб. Плакали все – и закаленные жизнью и опытом добровольцы, и те, кто неравнодушно откликнулся и приехал первый раз, плакали местные жители", - пишут поисковики.По их словам, поиски ребенка объединили неравнодушных со всей Смоленской области, из Москвы, Калуги, Орла, Курска и Брянска – все они приехали, чтобы помочь. Готовность помогать выражали люди со всей России. "Это наша общая победа. Всех тех, кто не спал ночами в попытках отыскать малышку, кто выехал и был готов это сделать, кто помогал поисковикам в "тылу" – продуктами и оборудованием, кто переживал и поддерживал!" – подчеркнули в отряде "Сальвар".

https://ria.ru/20210721/volontery-1742221061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Поиски Люды Кузиной в тёмкинском лесу Пропавшую несколько дней назад в Смоленской области полуторагодовалую девочку нашли живой, сообщила РИА Новости представитель регионального СК Наталья Холодкова. 2021-08-20T20:17 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, смоленская область, брянск