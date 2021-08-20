https://ria.ru/20210820/smertnost-1746604128.html
В России снизилась младенческая смертность
В России снизилась младенческая смертность - РИА Новости, 20.08.2021
В России снизилась младенческая смертность
Младенческая смертность в России с 2013 по 2020 годы снизилась на 43,6%, есть еще потенциал для дальнейшего снижения, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T18:34
2021-08-20T18:34
2021-08-20T18:34
общество
архангельская область
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
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АРХАНГЕЛЬСК, 20 авг - РИА Новости. Младенческая смертность в России с 2013 по 2020 годы снизилась на 43,6%, есть еще потенциал для дальнейшего снижения, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Если говорит о стране в целом, то за период с 2013 по 2020 год показатель младенческой смертности снизился на 43,6%", - сказала она журналистам в ходе рабочей поездки в Архангельскую область.Голикова отметила, что по этому направлению еще есть потенциал. Несмотря на коронавирус младенческая смертность продолжила снижаться, добавила она.
https://ria.ru/20200601/1572283191.html
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общество, архангельская область, татьяна голикова, здоровье - общество, россия
В России снизилась младенческая смертность
Вице-премьер Голикова: младенческая смертность с 2013 по 2020 годы снизилась на 43,6 процента