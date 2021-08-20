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В России снизилась младенческая смертность
В России снизилась младенческая смертность - РИА Новости, 20.08.2021
В России снизилась младенческая смертность
Младенческая смертность в России с 2013 по 2020 годы снизилась на 43,6%, есть еще потенциал для дальнейшего снижения, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T18:34
2021-08-20T18:34
общество
архангельская область
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
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АРХАНГЕЛЬСК, 20 авг - РИА Новости. Младенческая смертность в России с 2013 по 2020 годы снизилась на 43,6%, есть еще потенциал для дальнейшего снижения, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Если говорит о стране в целом, то за период с 2013 по 2020 год показатель младенческой смертности снизился на 43,6%", - сказала она журналистам в ходе рабочей поездки в Архангельскую область.Голикова отметила, что по этому направлению еще есть потенциал. Несмотря на коронавирус младенческая смертность продолжила снижаться, добавила она.
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общество, архангельская область, татьяна голикова, здоровье - общество, россия
18:34 20.08.2021
 
В России снизилась младенческая смертность

Вице-премьер Голикова: младенческая смертность с 2013 по 2020 годы снизилась на 43,6 процента

© Fotolia / Nick FreundРебенок держит за руку маму
Ребенок держит за руку маму - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Fotolia / Nick Freund
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АРХАНГЕЛЬСК, 20 авг - РИА Новости. Младенческая смертность в России с 2013 по 2020 годы снизилась на 43,6%, есть еще потенциал для дальнейшего снижения, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Если говорит о стране в целом, то за период с 2013 по 2020 год показатель младенческой смертности снизился на 43,6%", - сказала она журналистам в ходе рабочей поездки в Архангельскую область.
Голикова отметила, что по этому направлению еще есть потенциал. Несмотря на коронавирус младенческая смертность продолжила снижаться, добавила она.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2020
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ОбществоАрхангельская областьТатьяна ГоликоваЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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