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Слуцкий оценил санкции Великобритании против россиян по делу Навального
Слуцкий оценил санкции Великобритании против россиян по делу Навального - РИА Новости, 20.08.2021
Слуцкий оценил санкции Великобритании против россиян по делу Навального
Санкции Великобритании против семи россиян по делу Алексея Навального - ещё один деструктивный шаг к деградации российско-британских отношений, ответные меры... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T16:14
2021-08-20T16:50
москва
алексей навальный
санкции
леонид слуцкий (политик)
франция
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Санкции Великобритании против семи россиян по делу Алексея Навального - ещё один деструктивный шаг к деградации российско-британских отношений, ответные меры Москвы не заставят себя ждать, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Санкции Великобритании против семи россиян по делу Навального - ещё один акт в русофобской постановке "highly likely". Лондон продолжает поддерживать градус провокации имени берлинского пациента, несмотря на то, что внятных доказательств его т.н. отравления так и не было предоставлено ни российской стороне, ни мировому сообществу. Это ещё один деструктивный шаг к деградации российско-британских отношений. Уверен, ответные меры Москвы не заставят себя ждать", - написал Слуцкий в пятницу в своем Telegram-канале.Великобритания добавила семь россиян в санкционный список по химическому оружию в связи с "отравлением" Алексея Навального, следует из оповещения, опубликованного на сайте МИД страны. В санкционном списке оказались Алексей Александров, Владимир Пиняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков и Алексей Седов. По данным британской стороны, все они являются сотрудниками ФСБ России.В документе утверждается, что Александров якобы является оперуполномоченным Института криминалистики ФСБ, Пиняев - сотрудником службы, Осипов - оперуполномоченным Института криминалистики ФСБ, Богданов - начальником центра специальных технологий, бывшим директором Института криминалистики ФСБ, Васильев - директором Института криминалистики, Макшаков - заместителем директора Института криминалистики, Седов - главой "второго отдела" ФСБ России.По заявлению британской стороны, эти лица якобы прямо или косвенно участвовали в "отравлении" Навального в августе прошлого года. В качестве доказательств их вовлеченности Лондон называет записи телефонных звонков, а также данные по их перемещению.Великобритания впервые ввела санкции в отношении россиян, виновных, с ее точки зрения, в "отравлении" оппозиционера Алексея Навального, в октябре 2020 года. Тогда в список вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло, замы министра обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко. Также санкции были введены в отношении одной российской организации: Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ).В Кремле ранее отвергли обвинения в наличии запрещенных отравляющих веществ, добавив, что Россия верна всем обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия. В российском МИД отмечали, что Россия не ведет разработку и не производит химического оружия, а последняя единица химоружия была уничтожена в 2017 году, что было подтверждено ОЗХО.Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал, что в "деле Навального" есть огромное количество нестыковок, но СВР знает часть правды о том, что произошло.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что он был спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела. Страны НАТО, подчеркнули в МИД, подхватывают вбросы команды Навального для вмешательства в дела РФ, в том числе выборы в Госдуму, которые пройдут 17-19 сентября.
https://ria.ru/20210813/slutskiy-1745700342.html
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москва, алексей навальный, санкции, леонид слуцкий (политик), франция, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, госдума рф, сергей меняйло, россия
16:14 20.08.2021 (обновлено: 16:50 20.08.2021)
 
Слуцкий оценил санкции Великобритании против россиян по делу Навального

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий оценил санкции Великобритании против семи россиян по делу Навального

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Санкции Великобритании против семи россиян по делу Алексея Навального - ещё один деструктивный шаг к деградации российско-британских отношений, ответные меры Москвы не заставят себя ждать, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Санкции Великобритании против семи россиян по делу Навального - ещё один акт в русофобской постановке "highly likely". Лондон продолжает поддерживать градус провокации имени берлинского пациента, несмотря на то, что внятных доказательств его т.н. отравления так и не было предоставлено ни российской стороне, ни мировому сообществу. Это ещё один деструктивный шаг к деградации российско-британских отношений. Уверен, ответные меры Москвы не заставят себя ждать", - написал Слуцкий в пятницу в своем Telegram-канале.
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Великобритания добавила семь россиян в санкционный список по химическому оружию в связи с "отравлением" Алексея Навального, следует из оповещения, опубликованного на сайте МИД страны. В санкционном списке оказались Алексей Александров, Владимир Пиняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков и Алексей Седов. По данным британской стороны, все они являются сотрудниками ФСБ России.
В документе утверждается, что Александров якобы является оперуполномоченным Института криминалистики ФСБ, Пиняев - сотрудником службы, Осипов - оперуполномоченным Института криминалистики ФСБ, Богданов - начальником центра специальных технологий, бывшим директором Института криминалистики ФСБ, Васильев - директором Института криминалистики, Макшаков - заместителем директора Института криминалистики, Седов - главой "второго отдела" ФСБ России.
По заявлению британской стороны, эти лица якобы прямо или косвенно участвовали в "отравлении" Навального в августе прошлого года. В качестве доказательств их вовлеченности Лондон называет записи телефонных звонков, а также данные по их перемещению.
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Великобритания впервые ввела санкции в отношении россиян, виновных, с ее точки зрения, в "отравлении" оппозиционера Алексея Навального, в октябре 2020 года. Тогда в список вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло, замы министра обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко. Также санкции были введены в отношении одной российской организации: Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ).
В Кремле ранее отвергли обвинения в наличии запрещенных отравляющих веществ, добавив, что Россия верна всем обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия. В российском МИД отмечали, что Россия не ведет разработку и не производит химического оружия, а последняя единица химоружия была уничтожена в 2017 году, что было подтверждено ОЗХО.
Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал, что в "деле Навального" есть огромное количество нестыковок, но СВР знает часть правды о том, что произошло.
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МоскваАлексей НавальныйСанкцииЛеонид Слуцкий (политик)ФранцияАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТОГосдума РФСергей МеняйлоРоссия
 
 
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