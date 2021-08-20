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"Кронштадт" разработал конструкторскую документацию на БПЛА "Сириус"
"Кронштадт" разработал конструкторскую документацию на БПЛА "Сириус" - РИА Новости, 20.08.2021
"Кронштадт" разработал конструкторскую документацию на БПЛА "Сириус"
Компания "Кронштадт" завершила разработку документации на новый разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Сириус", сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T09:38
2021-08-20T09:38
2021-08-20T11:13
новое оружие россии
безопасность
россия
сириус (беспилотник)
форум "армия — 2021"
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Компания "Кронштадт" завершила разработку документации на новый разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Сириус", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Сергей Богатиков в преддверии форума "Армия-2021"."По беспилотнику "Сириус" завершен выпуск в полном объеме всей рабоче-конструкторской документации. Идет подготовка производства", - сказал Богатиков.Гендиректор отметил, что "Сириус" унифицирован с БПЛА "Орион" по наземному комплексу управления, по бортовому оборудованию, по силовой установке и винту.Гендиректор добавил, что у "Сириуса" больше транспортные возможности – он оснащен двумя двигателями, имеет больший радиус действия и большую боевую нагрузку.БПЛА "Сириус" относится к классу средневысотных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Аппарат получит взлетную массу до 2 тонн, размах его крыла составит до 23 метров, продолжительность полета должна достигать 20 часов. Максимальная высота полета беспилотника заявлена в 7 тысяч метров, крейсерская скорость аппарата составит 180 километров в час.Читайте полный текст интервью Сергея Богатикова >>
https://ria.ru/20201102/bespilotnik-orion-1582239431.html
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безопасность, россия, сириус (беспилотник), форум "армия — 2021"
09:38 20.08.2021 (обновлено: 11:13 20.08.2021)
"Кронштадт" разработал конструкторскую документацию на БПЛА "Сириус"
Директор "Кронштадта" Богатиков: разработка конструкторской документации на БПЛА "Сириус" завершена
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
Компания "Кронштадт" завершила разработку документации на новый разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Сириус
", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Сергей Богатиков
в преддверии форума "Армия-2021
".
"По беспилотнику "Сириус" завершен выпуск в полном объеме всей рабоче-конструкторской документации. Идет подготовка производства", - сказал Богатиков.
Гендиректор отметил, что "Сириус" унифицирован с БПЛА "Орион" по наземному комплексу управления, по бортовому оборудованию, по силовой установке и винту.
"Основное отличие состоит в том, что "Сириус" строился как более тяжелый вариант "Ориона" со спутниковым управлением и с возможностью взаимодействия с пилотируемой авиацией, то есть на нем изначально предусмотрена установка аппаратуры ОСНОД (объединенная системы связи, обмена данными и опознавания)", - отметил глава компании.
Гендиректор добавил, что у "Сириуса" больше транспортные возможности – он оснащен двумя двигателями, имеет больший радиус действия и большую боевую нагрузку.
БПЛА "Сириус" относится к классу средневысотных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Аппарат получит взлетную массу до 2 тонн, размах его крыла составит до 23 метров, продолжительность полета должна достигать 20 часов. Максимальная высота полета беспилотника заявлена в 7 тысяч метров, крейсерская скорость аппарата составит 180 километров в час.