https://ria.ru/20210820/sirius-1746493617.html

"Кронштадт" разработал конструкторскую документацию на БПЛА "Сириус"

"Кронштадт" разработал конструкторскую документацию на БПЛА "Сириус" - РИА Новости, 20.08.2021

"Кронштадт" разработал конструкторскую документацию на БПЛА "Сириус"

Компания "Кронштадт" завершила разработку документации на новый разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Сириус", сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T09:38

2021-08-20T09:38

2021-08-20T11:13

новое оружие россии

безопасность

россия

сириус (беспилотник)

форум "армия — 2021"

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Компания "Кронштадт" завершила разработку документации на новый разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Сириус", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Сергей Богатиков в преддверии форума "Армия-2021"."По беспилотнику "Сириус" завершен выпуск в полном объеме всей рабоче-конструкторской документации. Идет подготовка производства", - сказал Богатиков.Гендиректор отметил, что "Сириус" унифицирован с БПЛА "Орион" по наземному комплексу управления, по бортовому оборудованию, по силовой установке и винту.Гендиректор добавил, что у "Сириуса" больше транспортные возможности – он оснащен двумя двигателями, имеет больший радиус действия и большую боевую нагрузку.БПЛА "Сириус" относится к классу средневысотных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Аппарат получит взлетную массу до 2 тонн, размах его крыла составит до 23 метров, продолжительность полета должна достигать 20 часов. Максимальная высота полета беспилотника заявлена в 7 тысяч метров, крейсерская скорость аппарата составит 180 километров в час.Читайте полный текст интервью Сергея Богатикова >>

https://ria.ru/20201102/bespilotnik-orion-1582239431.html

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безопасность, россия, сириус (беспилотник), форум "армия — 2021"