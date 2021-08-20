Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210820/shoygu-1746581916.html
Шойгу заступился за "униженных и оскорбленных" посетителей военкоматов
Шойгу заступился за "униженных и оскорбленных" посетителей военкоматов - РИА Новости, 20.08.2021
Шойгу заступился за "униженных и оскорбленных" посетителей военкоматов
Министр обороны Сергей Шойгу поручил улучшить работу военкоматов, чтобы их посещение стало удобным и комфортным. Об этом он говорил на селекторном совещании,... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:12
2021-08-20T17:59
общество
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728034205_0:50:2673:1554_1920x0_80_0_0_c0b655c6f101211a5a429138fd57b70a.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу поручил улучшить работу военкоматов, чтобы их посещение стало удобным и комфортным. Об этом он говорил на селекторном совещании, трансляцию которого ведет "Россия 24".В начале июня глава Минобороны побывал в одном из московских военкоматов и остался недоволен тем, что там нет компьютеров. После этого он объявил, что военкоматы и пункты отбора по всей стране приведут в образцовый современный вид. Пилотным регионом выбрали Тверскую область.Речь идет прежде всего о цифровизации, что позволит людям получать услуги в электронном виде. По данным Минобороны, сейчас уже более 30 процентов военкоматов оснастили современными автоматизированными системами мобилизационного развертывания, 98 процентов — системой воинского учета и все 100 процентов — комплексами психодиагностического обследования. Завершить эту работу планируется к концу 2023 года.
https://ria.ru/20210608/shoygu-1736092347.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728034205_0:0:2673:2006_1920x0_80_0_0_7c8470b58b27467cb2de137810755c18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, сергей шойгу
17:12 20.08.2021 (обновлено: 17:59 20.08.2021)
 
Шойгу заступился за "униженных и оскорбленных" посетителей военкоматов

Министр обороны Сергей Шойгу заступился за "униженных и оскорбленных" посетителей военкоматов

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк Министр обороны РФ Сергей Шойгу
 Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу поручил улучшить работу военкоматов, чтобы их посещение стало удобным и комфортным. Об этом он говорил на селекторном совещании, трансляцию которого ведет "Россия 24".

"Чтобы можно было получить весь комплекс услуг и уйти оттуда не униженным и оскорбленным, не болтаться там с утра до ночи неделями за какой-то одной справкой, чтобы это было современное, удобное и комфортное учреждение", — сказал министр.

В начале июня глава Минобороны побывал в одном из московских военкоматов и остался недоволен тем, что там нет компьютеров. После этого он объявил, что военкоматы и пункты отбора по всей стране приведут в образцовый современный вид. Пилотным регионом выбрали Тверскую область.
Речь идет прежде всего о цифровизации, что позволит людям получать услуги в электронном виде. По данным Минобороны, сейчас уже более 30 процентов военкоматов оснастили современными автоматизированными системами мобилизационного развертывания, 98 процентов — системой воинского учета и все 100 процентов — комплексами психодиагностического обследования. Завершить эту работу планируется к концу 2023 года.
Внезапная проверка: Шойгу посетил один из московских военкоматов
8 июня, 09:56
В Сети появилось видео с внезапной проверкой Шойгу военкомата
 
ОбществоСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21На Камчатке эвакуировали тела погибших на вулкане туристов
04:44В Конгресс США внесли проект резолюции об импичменте Байдену
04:10Красивый, не значит вкусный: как выбирать персики
04:06Пушков ответил на "истерику" украинского дипломата из-за борьбы с Россией
03:37Байден назвал эвакуацию из Афганистана "крупнейшим авиамостом в истории"
03:35СМИ: в Афганистане талибы избили британца и его жену
03:25В Роспотребнадзоре дали совет потерявшим аппетит после COVID-19
03:13Кинолог рассказал, что нельзя делать при виде бродячей собаки
03:13Автомобилистам рассказали, когда стоит заправлять полный бак
02:55В Словакии заявили, что президент страны не поедет на "Крымскую платформу"
02:41Опубликовано видео с найденной после четырех дней поисков девочкой
02:12Россиянам напомнили о "скрытых" налогах
02:10Биолог рассказал, когда смертность от COVID-19 пойдет вниз
01:41Полицейского, застрелившего ветерана ВВС в Капитолии, оправдали
01:24Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины и секретаря СНБО
01:11Эксперт предупредил о "вредных" условиях кредитного договора
00:50В Пентагоне объяснили инцидент с передачей афганского ребенка военным
00:36Компания Arianespace подтвердила перенос пуска "Союза" по запросу OneWeb
00:28В Смоленской области завели дело на мужчину, открывшего стрельбу по соседу
00:24В Москве завели дело на мужчину, ударившего соседа и сбившего его собаку
Лента новостейМолния