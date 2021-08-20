https://ria.ru/20210820/shoygu-1746581916.html

Шойгу заступился за "униженных и оскорбленных" посетителей военкоматов

Шойгу заступился за "униженных и оскорбленных" посетителей военкоматов - РИА Новости, 20.08.2021

Шойгу заступился за "униженных и оскорбленных" посетителей военкоматов

Министр обороны Сергей Шойгу поручил улучшить работу военкоматов, чтобы их посещение стало удобным и комфортным. Об этом он говорил на селекторном совещании,... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T17:12

2021-08-20T17:12

2021-08-20T17:59

общество

сергей шойгу

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу поручил улучшить работу военкоматов, чтобы их посещение стало удобным и комфортным. Об этом он говорил на селекторном совещании, трансляцию которого ведет "Россия 24".В начале июня глава Минобороны побывал в одном из московских военкоматов и остался недоволен тем, что там нет компьютеров. После этого он объявил, что военкоматы и пункты отбора по всей стране приведут в образцовый современный вид. Пилотным регионом выбрали Тверскую область.Речь идет прежде всего о цифровизации, что позволит людям получать услуги в электронном виде. По данным Минобороны, сейчас уже более 30 процентов военкоматов оснастили современными автоматизированными системами мобилизационного развертывания, 98 процентов — системой воинского учета и все 100 процентов — комплексами психодиагностического обследования. Завершить эту работу планируется к концу 2023 года.

https://ria.ru/20210608/shoygu-1736092347.html

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2021

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общество, сергей шойгу