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Премьер Украины встретился с патриархом Варфоломеем

Премьер Украины встретился с патриархом Варфоломеем - РИА Новости, 20.08.2021

Премьер Украины встретился с патриархом Варфоломеем

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что встретился с патриархом Константинопольским Варфоломеем и поблагодарил его за "поддержку, которая... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T23:11

2021-08-20T23:11

2021-08-20T23:11

религия

украина

киев

петр порошенко

украинская православная церковь

константинопольский патриархат

денис шмыгаль

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КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что встретился с патриархом Константинопольским Варфоломеем и поблагодарил его за "поддержку, которая предоставляется Украине".Варфоломей посещает Украину 20-24 августа, где примет участие в праздновании 30-летия независимости страны. В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея в Киеве прошел "объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну структуру – "Православную церковь Украины", которая получила от патриарха Константинопольского томос об "автокефалии". Единственной канонической православной церковью на Украине остается УПЦ, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок."Лично поприветствовал в Украине вселенского патриарха Варфоломея. Символический визит для нашего государства. Делегация патриархата примет участие в торжествах к 30-й годовщине восстановления независимости. Поблагодарил за ту поддержку, которая предоставляется Украине и нашему народу со стороны Его Святейшества", - написал Шмыгаль в Twitter.Ранее в пятницу патриарх Варфоломей в интервью агентству "Укринформ" выступил с критикой в адрес Украинской православной церкви за то, что она не признает легитимность раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). По его словам, вмешательство Константинопольского патриархата не является неканоническим, напротив, неканонично ставить это вмешательство под сомнение. Варфоломей отметил, что Константинопольский патриархат всегда поддерживал и будет поддерживать ПЦУ, которая "станет главенствующим ориентиром на пути к церковному единству" на Украине.На днях глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) в разговоре с РИА Новости заявил, что верующие канонической Украинской православной церкви хотят встретиться с приезжающим в Киев Варфоломеем, чтобы рассказать ему, как ухудшилось их положение из-за его вмешательства в церковную ситуацию в стране. По его словам, захваты храмов, притеснения, издевательства над верующими "стали возможными и усугубились, потому что Варфоломей расписался в документе, который называют томосом".В августе в связи с предстоящим визитом Варфоломея украинские деятели культуры, науки и спорта написали открытое письмо, в котором призвали патриарха отказаться от посещения Украины. Авторы письма отметили, что его визит "может вызвать обострение религиозной ситуации". Также в письме сказано, что предоставление патриархом Варфоломеем неканонической "Православной церкви Украины" томоса об автокефалии "стало причиной захвата православных храмов представителями радикальных организаций, безнаказанного избиения священников, верующих".Также свое отношение к визиту Варфоломея высказало монашество УПЦ, которое призвало патриарха Константинопольского пересмотреть признание раскольнической ПЦУ, не имеющей канонического общения с Русской и Украинской церквами.

https://ria.ru/20210330/konstantinopol-1603455588.html

https://ria.ru/20210728/khod-1743250224.html

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украина, киев, петр порошенко, украинская православная церковь, константинопольский патриархат, денис шмыгаль