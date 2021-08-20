Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20210820/shmygal-1746638433.html
Премьер Украины встретился с патриархом Варфоломеем
Премьер Украины встретился с патриархом Варфоломеем - РИА Новости, 20.08.2021
Премьер Украины встретился с патриархом Варфоломеем
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что встретился с патриархом Константинопольским Варфоломеем и поблагодарил его за "поддержку, которая... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T23:11
2021-08-20T23:11
религия
украина
киев
петр порошенко
украинская православная церковь
константинопольский патриархат
денис шмыгаль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568164445_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_13407f75c6c8c0d02b2c4b02a3aacbae.jpg
КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что встретился с патриархом Константинопольским Варфоломеем и поблагодарил его за "поддержку, которая предоставляется Украине".Варфоломей посещает Украину 20-24 августа, где примет участие в праздновании 30-летия независимости страны. В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея в Киеве прошел "объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну структуру – "Православную церковь Украины", которая получила от патриарха Константинопольского томос об "автокефалии". Единственной канонической православной церковью на Украине остается УПЦ, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок."Лично поприветствовал в Украине вселенского патриарха Варфоломея. Символический визит для нашего государства. Делегация патриархата примет участие в торжествах к 30-й годовщине восстановления независимости. Поблагодарил за ту поддержку, которая предоставляется Украине и нашему народу со стороны Его Святейшества", - написал Шмыгаль в Twitter.Ранее в пятницу патриарх Варфоломей в интервью агентству "Укринформ" выступил с критикой в адрес Украинской православной церкви за то, что она не признает легитимность раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). По его словам, вмешательство Константинопольского патриархата не является неканоническим, напротив, неканонично ставить это вмешательство под сомнение. Варфоломей отметил, что Константинопольский патриархат всегда поддерживал и будет поддерживать ПЦУ, которая "станет главенствующим ориентиром на пути к церковному единству" на Украине.На днях глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) в разговоре с РИА Новости заявил, что верующие канонической Украинской православной церкви хотят встретиться с приезжающим в Киев Варфоломеем, чтобы рассказать ему, как ухудшилось их положение из-за его вмешательства в церковную ситуацию в стране. По его словам, захваты храмов, притеснения, издевательства над верующими "стали возможными и усугубились, потому что Варфоломей расписался в документе, который называют томосом".В августе в связи с предстоящим визитом Варфоломея украинские деятели культуры, науки и спорта написали открытое письмо, в котором призвали патриарха отказаться от посещения Украины. Авторы письма отметили, что его визит "может вызвать обострение религиозной ситуации". Также в письме сказано, что предоставление патриархом Варфоломеем неканонической "Православной церкви Украины" томоса об автокефалии "стало причиной захвата православных храмов представителями радикальных организаций, безнаказанного избиения священников, верующих".Также свое отношение к визиту Варфоломея высказало монашество УПЦ, которое призвало патриарха Константинопольского пересмотреть признание раскольнической ПЦУ, не имеющей канонического общения с Русской и Украинской церквами.
https://ria.ru/20210330/konstantinopol-1603455588.html
https://ria.ru/20210728/khod-1743250224.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568164445_48:0:2153:1579_1920x0_80_0_0_b72e505c86a047f942e1cad37a4f2cac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, киев, петр порошенко, украинская православная церковь, константинопольский патриархат, денис шмыгаль
23:11 20.08.2021
 
Премьер Украины встретился с патриархом Варфоломеем

Премьер-министр Украины Шмыгаль встретился с патриархом Варфоломеем

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что встретился с патриархом Константинопольским Варфоломеем и поблагодарил его за "поддержку, которая предоставляется Украине".
Варфоломей посещает Украину 20-24 августа, где примет участие в праздновании 30-летия независимости страны. В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея в Киеве прошел "объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну структуру – "Православную церковь Украины", которая получила от патриарха Константинопольского томос об "автокефалии". Единственной канонической православной церковью на Украине остается УПЦ, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 14:24Религия
Эксперт рассказал, что может лишить Константинополь поддержки Церквей
"Лично поприветствовал в Украине вселенского патриарха Варфоломея. Символический визит для нашего государства. Делегация патриархата примет участие в торжествах к 30-й годовщине восстановления независимости. Поблагодарил за ту поддержку, которая предоставляется Украине и нашему народу со стороны Его Святейшества", - написал Шмыгаль в Twitter.
Ранее в пятницу патриарх Варфоломей в интервью агентству "Укринформ" выступил с критикой в адрес Украинской православной церкви за то, что она не признает легитимность раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). По его словам, вмешательство Константинопольского патриархата не является неканоническим, напротив, неканонично ставить это вмешательство под сомнение. Варфоломей отметил, что Константинопольский патриархат всегда поддерживал и будет поддерживать ПЦУ, которая "станет главенствующим ориентиром на пути к церковному единству" на Украине.
На днях глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) в разговоре с РИА Новости заявил, что верующие канонической Украинской православной церкви хотят встретиться с приезжающим в Киев Варфоломеем, чтобы рассказать ему, как ухудшилось их положение из-за его вмешательства в церковную ситуацию в стране. По его словам, захваты храмов, притеснения, издевательства над верующими "стали возможными и усугубились, потому что Варфоломей расписался в документе, который называют томосом".
Участники Крестного хода, посвященного 1030-летию Крещения Руси, на одной из улиц в Киеве. 27 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 12:24Религия
Зеленский раскритиковал участников крестного хода УПЦ в Киеве
В августе в связи с предстоящим визитом Варфоломея украинские деятели культуры, науки и спорта написали открытое письмо, в котором призвали патриарха отказаться от посещения Украины. Авторы письма отметили, что его визит "может вызвать обострение религиозной ситуации". Также в письме сказано, что предоставление патриархом Варфоломеем неканонической "Православной церкви Украины" томоса об автокефалии "стало причиной захвата православных храмов представителями радикальных организаций, безнаказанного избиения священников, верующих".
Также свое отношение к визиту Варфоломея высказало монашество УПЦ, которое призвало патриарха Константинопольского пересмотреть признание раскольнической ПЦУ, не имеющей канонического общения с Русской и Украинской церквами.
 
РелигияУкраинаКиевПетр ПорошенкоУкраинская православная церковьКонстантинопольский патриархатДенис Шмыгаль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21На Камчатке эвакуировали тела погибших на вулкане туристов
04:44В Конгресс США внесли проект резолюции об импичменте Байдену
04:10Красивый, не значит вкусный: как выбирать персики
04:06Пушков ответил на "истерику" украинского дипломата из-за борьбы с Россией
03:37Байден назвал эвакуацию из Афганистана "крупнейшим авиамостом в истории"
03:35СМИ: в Афганистане талибы избили британца и его жену
03:25В Роспотребнадзоре дали совет потерявшим аппетит после COVID-19
03:13Кинолог рассказал, что нельзя делать при виде бродячей собаки
03:13Автомобилистам рассказали, когда стоит заправлять полный бак
02:55В Словакии заявили, что президент страны не поедет на "Крымскую платформу"
02:41Опубликовано видео с найденной после четырех дней поисков девочкой
02:12Россиянам напомнили о "скрытых" налогах
02:10Биолог рассказал, когда смертность от COVID-19 пойдет вниз
01:41Полицейского, застрелившего ветерана ВВС в Капитолии, оправдали
01:24Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины и секретаря СНБО
01:11Эксперт предупредил о "вредных" условиях кредитного договора
00:50В Пентагоне объяснили инцидент с передачей афганского ребенка военным
00:36Компания Arianespace подтвердила перенос пуска "Союза" по запросу OneWeb
00:28В Смоленской области завели дело на мужчину, открывшего стрельбу по соседу
00:24В Москве завели дело на мужчину, ударившего соседа и сбившего его собаку
Лента новостейМолния