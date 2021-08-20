https://ria.ru/20210820/shkola-1746542138.html
В Мурманске капитально отремонтируют одну из старейших школ
В Мурманске капитально отремонтируют одну из старейших школ - РИА Новости, 20.08.2021
В Мурманске капитально отремонтируют одну из старейших школ
Масштабные ремонтные работы проводятся в одной из старейших школ Мурманска №1, построенной еще в 1935 году, после реконструкции здание будет отвечать всем... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T14:13
2021-08-20T14:13
2021-08-20T14:43
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МУРМАНСК, 20 авг – РИА Новости. Масштабные ремонтные работы проводятся в одной из старейших школ Мурманска №1, построенной еще в 1935 году, после реконструкции здание будет отвечать всем современным требованиям, сообщили в мэрии Мурманска.По его словам, на сегодня уже выполнена большая часть работ по ремонту кровли, проложены наружные сети канализации, выполнена гидроизоляция фундамента здания со стороны двора. Сейчас строители занимаются нанесением теплоизоляционного покрытия на фасад здания."Здание школы 1935 года постройки, и его нужно привести в соответствие с современными требованиями безопасности. Именно нормы безопасности диктуют все решения, которые вошли в проект реконструкции школы", - пояснил депутат областной думы Герман Иванов, которые совместно с Сысоевым проинспектировал стройку.Он пояснил, что одним из важнейших для заполярных школ является сохранение тепла в зданиях. "В этом направлении в Мурманске делается очень много: утепляются фасады школ, реализуется программа "Теплое окно". Здесь будет использоваться жидкий теплоизолятор, и это интересный опыт", - добавил Иванов, отметив, что после ремонта школа №1 полностью обновится, при этом сохранив свой исторический облик.В октябре прошлого года прошло общественное обсуждение цветового оформления фасада школы №1. В интернет-голосовании приняли участие более 5 тысяч человек. Большинству пришелся по душе исторический вариант цветового оформления здания.
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общество, мурманск
14:13 20.08.2021 (обновлено: 14:43 20.08.2021)
В Мурманске капитально отремонтируют одну из старейших школ
Мэрия Мурманска: историческое здание школы №1 капитально отремонтируют
МУРМАНСК, 20 авг – РИА Новости.
Масштабные ремонтные работы проводятся в одной из старейших школ Мурманска
№1, построенной еще в 1935 году, после реконструкции здание будет отвечать всем современным требованиям, сообщили в мэрии Мурманска.
"Это одна из старейших и легендарных школ областного центра. Среди ее выпускников много выдающихся мурманчан, почетных граждан города-героя. Сейчас работы по реконструкции идут достаточно эффективно как внутри здания, так и на пришкольной территории", - приводятся в сообщении слова главы администрации Мурманска Андрея Сысоева.
По его словам, на сегодня уже выполнена большая часть работ по ремонту кровли, проложены наружные сети канализации, выполнена гидроизоляция фундамента здания со стороны двора. Сейчас строители занимаются нанесением теплоизоляционного покрытия на фасад здания.
"Здание школы 1935 года постройки, и его нужно привести в соответствие с современными требованиями безопасности. Именно нормы безопасности диктуют все решения, которые вошли в проект реконструкции школы", - пояснил депутат областной думы Герман Иванов, которые совместно с Сысоевым проинспектировал стройку.
Он пояснил, что одним из важнейших для заполярных школ является сохранение тепла в зданиях. "В этом направлении в Мурманске делается очень много: утепляются фасады школ, реализуется программа "Теплое окно". Здесь будет использоваться жидкий теплоизолятор, и это интересный опыт", - добавил Иванов, отметив, что после ремонта школа №1 полностью обновится, при этом сохранив свой исторический облик.
В октябре прошлого года прошло общественное обсуждение цветового оформления фасада школы №1. В интернет-голосовании приняли участие более 5 тысяч человек. Большинству пришелся по душе исторический вариант цветового оформления здания.