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Учителя назвали предметы, которые стоит добавить в школьную программу
Учителя назвали предметы, которые стоит добавить в школьную программу - РИА Новости, 20.08.2021
Учителя назвали предметы, которые стоит добавить в школьную программу
Российские учителя считают нужным добавить в школьную программу такие предметы, как финансовая и цифровая грамотность, психология, инновационные технологии,... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T09:22
2021-08-20T09:22
общество
образование - общество
психология
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские учителя считают нужным добавить в школьную программу такие предметы, как финансовая и цифровая грамотность, психология, инновационные технологии, эмоциональный интеллект и креативные техники, показало исследование международной образовательной компании "ЯКласс", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Главным предметом, который необходимо добавить в школьную программу, четверть учителей (23%) назвали психологию. 18% опрошенных - финансовую грамотность, 17% - инновационные технологии, по 13% - цифровую грамотность и эмоциональный интеллект, 9% - креативные техники. Реже всего педагоги предлагали включить в программу базовое программирование (4%) и дополнительный иностранный язык (3%)", - уточняется в исследовании, в ходе которого в августе было опрошено 2113 педагогов по всей России.Исследование показало, что 71% учителей считают нынешнюю систему школьного образования устаревшей. "55% полагают школьное образование устаревшим частично, 16% - полностью. Только треть опрошенных (29%) назвали школьную образовательную систему соответствующей современным запросам учеников и рынка труда", - указывается в сообщении. При этом эксперты отмечают, что чаще других (29%) называли школьное образование устаревшим и не отвечающим требованиям школьников учителя с опытом работы до пяти лет.Главным недостатком современной системы школьного образования половина опрошенных педагогов назвали ненормированную нагрузку на учителей (включая административную). "Для 17% опрошенных основным минусом является чрезмерная учебная нагрузка на школьников, по 10% учителей указали отсутствие практики персонализации программы обучения под запросы учеников и ненацеленность школы на обучение навыкам, необходимым в современном обществе", - добавляется в сообщении.Главным изменением, произошедшим в системе школьного образования за последние 10 лет, 33% учителей назвали смену функции школы, которая теперь не образовывает, а "натаскивает" на сдачу ОГЭ и ЕГЭ. "Еще треть всех опрошенных (29%) отмечают увеличение объема бумажной работы, 20% - появление в учебной программе лишних предметов, создающих избыточную нагрузку на учителей и учащихся, 10% - падение качества учебных материалов и лишь 6% считают, что школьное образование стало современным и ориентированным на практические знания", - отмечается в сообщении.
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общество, образование - общество, психология, россия
09:22 20.08.2021
 
Учителя назвали предметы, которые стоит добавить в школьную программу

Исследование компании "ЯКласс": учителя предложили добавить в школьную программу психологию

© Fotolia / KzenonУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Fotolia / Kzenon
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские учителя считают нужным добавить в школьную программу такие предметы, как финансовая и цифровая грамотность, психология, инновационные технологии, эмоциональный интеллект и креативные техники, показало исследование международной образовательной компании "ЯКласс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Главным предметом, который необходимо добавить в школьную программу, четверть учителей (23%) назвали психологию. 18% опрошенных - финансовую грамотность, 17% - инновационные технологии, по 13% - цифровую грамотность и эмоциональный интеллект, 9% - креативные техники. Реже всего педагоги предлагали включить в программу базовое программирование (4%) и дополнительный иностранный язык (3%)", - уточняется в исследовании, в ходе которого в августе было опрошено 2113 педагогов по всей России.
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Исследование показало, что 71% учителей считают нынешнюю систему школьного образования устаревшей. "55% полагают школьное образование устаревшим частично, 16% - полностью. Только треть опрошенных (29%) назвали школьную образовательную систему соответствующей современным запросам учеников и рынка труда", - указывается в сообщении. При этом эксперты отмечают, что чаще других (29%) называли школьное образование устаревшим и не отвечающим требованиям школьников учителя с опытом работы до пяти лет.
Главным недостатком современной системы школьного образования половина опрошенных педагогов назвали ненормированную нагрузку на учителей (включая административную). "Для 17% опрошенных основным минусом является чрезмерная учебная нагрузка на школьников, по 10% учителей указали отсутствие практики персонализации программы обучения под запросы учеников и ненацеленность школы на обучение навыкам, необходимым в современном обществе", - добавляется в сообщении.
Главным изменением, произошедшим в системе школьного образования за последние 10 лет, 33% учителей назвали смену функции школы, которая теперь не образовывает, а "натаскивает" на сдачу ОГЭ и ЕГЭ. "Еще треть всех опрошенных (29%) отмечают увеличение объема бумажной работы, 20% - появление в учебной программе лишних предметов, создающих избыточную нагрузку на учителей и учащихся, 10% - падение качества учебных материалов и лишь 6% считают, что школьное образование стало современным и ориентированным на практические знания", - отмечается в сообщении.
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