https://ria.ru/20210820/shariy-1746624431.html

Шарий прокомментировал введение против него санкции СНБО Украины

Шарий прокомментировал введение против него санкции СНБО Украины - РИА Новости, 20.08.2021

Шарий прокомментировал введение против него санкции СНБО Украины

Лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий в пятницу прокомментировал введение против него и его родственников санкций СНБО Украины, пригрозив бороться с... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T20:42

2021-08-20T20:42

2021-08-20T20:42

в мире

украина

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владимир зеленский

министерство юстиции украины

анатолий шарий

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КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий в пятницу прокомментировал введение против него и его родственников санкций СНБО Украины, пригрозив бороться с родственниками президента Украины Владимира Зеленского.Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу одобрил введение санкций против главреда сайта "Страна.UA" Игоря Гужвы, лидера "Партии Шария" Анатолия Шария и еще двух членов этой партии, в том числе против супруги Шария Ольги."Ну что ж, поздравления с днем рождения от верховного правителя всех верховных правителей (Владимира Зеленского - ред.). Против меня ввели санкции, но не только против меня, но и против моих родственников. Ну, значит, мы начинаем бороться с твоими (Зеленского - ред.) родственниками. Готовьтесь", - сказал Шарий в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Служба безопасности Украины сообщила 16 февраля, что подозревает Анатолия Шария по делу о государственной измене и разжигании национальной вражды. По мнению следователей, он осуществлял "противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере". Также Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск министерства юстиции Украины, в котором ведомство просит запретить деятельность "Партии Шария".Ранее Шарий заявил, что Печерский суд Киева арестовал его имущество за границей. А Служба безопасности Украины заявила, что провела обыски у основателей "Партии Шария" в рамках уголовного дела о посягательстве на территориальную целостность страны и подделке документов.Шарий не жил на Украине последние девять лет, сейчас живет в одной из стран ЕС и имеет статус политического беженца в Литве.

https://ria.ru/20210708/ukraina-1740511418.html

https://ria.ru/20210319/sanktsii-1602065712.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, министерство юстиции украины, анатолий шарий