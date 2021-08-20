Шарий прокомментировал введение против него санкции СНБО Украины
Шарий о санкциях СНБО Украины: мы начинаем бороться с родственниками Зеленского
КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий в пятницу прокомментировал введение против него и его родственников санкций СНБО Украины, пригрозив бороться с родственниками президента Украины Владимира Зеленского.
Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу одобрил введение санкций против главреда сайта "Страна.UA" Игоря Гужвы, лидера "Партии Шария" Анатолия Шария и еще двух членов этой партии, в том числе против супруги Шария Ольги.
"Ну что ж, поздравления с днем рождения от верховного правителя всех верховных правителей (Владимира Зеленского - ред.). Против меня ввели санкции, но не только против меня, но и против моих родственников. Ну, значит, мы начинаем бороться с твоими (Зеленского - ред.) родственниками. Готовьтесь", - сказал Шарий в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Служба безопасности Украины сообщила 16 февраля, что подозревает Анатолия Шария по делу о государственной измене и разжигании национальной вражды. По мнению следователей, он осуществлял "противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере". Также Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск министерства юстиции Украины, в котором ведомство просит запретить деятельность "Партии Шария".
19 марта, 20:52СНБО Украины ввел "максимальные санкции" против Януковича
Ранее Шарий заявил, что Печерский суд Киева арестовал его имущество за границей. А Служба безопасности Украины заявила, что провела обыски у основателей "Партии Шария" в рамках уголовного дела о посягательстве на территориальную целостность страны и подделке документов.
Шарий не жил на Украине последние девять лет, сейчас живет в одной из стран ЕС и имеет статус политического беженца в Литве.