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Тверская область
https://ria.ru/20210820/rudenya-1746571409.html
Руденя: в Верхневолжье расширят предоставление услуг по соцкарте
Руденя: в Верхневолжье расширят предоставление услуг по соцкарте - РИА Новости, 20.08.2021
Руденя: в Верхневолжье расширят предоставление услуг по соцкарте
В Тверской области планируют расширить предоставление услуг по социальной карте, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале "Россия... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T16:32
2021-08-20T16:32
тверская область
старицкий район
кимры
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 20 авг – РИА Новости. В Тверской области планируют расширить предоставление услуг по социальной карте, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь."Расширение услуг планируется. Это большая работа, которая сегодня нами ведётся. Уверен, что уже в конце текущего года правительство Тверской области сможет объявить о перечне услуг, которые можно будет получать по социальной карте. Сейчас анализируем опыт других субъектов Российской Федерации. Считаем, что это должно быть доступно во всех муниципальных образованиях региона", - сказал Руденя.В пресс-службе регионального правительства отметили, что в 2020 году в регионе совместно со Сбербанком России был реализован первый этап проекта по внедрению единой социальной карты жителя Тверской области на основе национальной платежной системы "Мир". На территории тверской агломерации по этой карте было обеспечено предоставление льготного проезда на пассажирском транспорте общего пользования. С 3 июля 2021 года льготный проезд по электронным социальным картам начал предоставляться в городах Кимры и Ржев, в Зубцовском, Кимрском, Ржевском и Старицком районах. Также по соцкарте жителя Тверской области можно получать пенсию, ежемесячные денежные выплаты, социальные пособия.
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старицкий район, кимры, игорь руденя
16:32 20.08.2021
 

Руденя: в Верхневолжье расширят предоставление услуг по соцкарте

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Руденя: в Верхневолжье ведется реабилитация переболевших коронавирусом
Руденя: в Верхневолжье ведется реабилитация переболевших коронавирусом - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 20 авг – РИА Новости. В Тверской области планируют расширить предоставление услуг по социальной карте, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь.
"Расширение услуг планируется. Это большая работа, которая сегодня нами ведётся. Уверен, что уже в конце текущего года правительство Тверской области сможет объявить о перечне услуг, которые можно будет получать по социальной карте. Сейчас анализируем опыт других субъектов Российской Федерации. Считаем, что это должно быть доступно во всех муниципальных образованиях региона", - сказал Руденя.
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В пресс-службе регионального правительства отметили, что в 2020 году в регионе совместно со Сбербанком России был реализован первый этап проекта по внедрению единой социальной карты жителя Тверской области на основе национальной платежной системы "Мир". На территории тверской агломерации по этой карте было обеспечено предоставление льготного проезда на пассажирском транспорте общего пользования. С 3 июля 2021 года льготный проезд по электронным социальным картам начал предоставляться в городах Кимры и Ржев, в Зубцовском, Кимрском, Ржевском и Старицком районах. Также по соцкарте жителя Тверской области можно получать пенсию, ежемесячные денежные выплаты, социальные пособия.
 
Тверская областьСтарицкий районКимрыИгорь Руденя
 
 
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