https://ria.ru/20210820/rt-1746605248.html

Меркель заявила о непричастности Германии к отказу в лицензии RT

Меркель заявила о непричастности Германии к отказу в лицензии RT - РИА Новости, 20.08.2021

Меркель заявила о непричастности Германии к отказу в лицензии RT

Канцлер ФРГ Ангела Меркель утверждает, что Германия не оказывала давления на медиарегулятор Люксембурга по вопросу о решении отказать в лицензии на вещание на... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T18:38

2021-08-20T18:38

2021-08-20T18:41

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель утверждает, что Германия не оказывала давления на медиарегулятор Люксембурга по вопросу о решении отказать в лицензии на вещание на немецком языке телеканалу RT.Ранее медиарегулятор Люксембурга отказал RT в выдаче лицензии на вещание на немецком языке на территории страны по причине несоответствия телеканала техническим критериям. Юристы RT изучают ответ Люксембурга, после этого будут приниматься решения о дальнейших действиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала в этой связи, что решение не имеет прецедентов в практике деятельности данного органа, по её словам "это дикий, но предсказуемый результат неприкрытого давления властей соседней ФРГ на люксембургскую сторону, свидетельствами которого служат многочисленные заявления германских официальных лиц"."Что касается RT, Германия никакого давления на Люксембург не оказывала и на принимаемые там решения, в Германии ни федеральное правительство, ни земельные правительства такими вопросами не занимаются", - сказала Меркель журналистам в ходе пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.В заявлении Захаровой по теме отказа в лицензии RT в Люксембурге также указано, что рассмотрение заявки происходило на фоне неослабевающей в Германии кампании по "настоящей травле" телеканала и ряда других отечественных СМИ, сопровождавшейся "клеветническими обвинениями", блокировкой банковских счетов и формированием общей атмосферы "медийного психоза" вокруг присутствия российских операторов в информпространстве Германии и ЕС в целом.Канцлер ФРГ приехала в Москву с визитом 20 августа с последней поездкой в Россию в этом статусе. Меркель в пятницу встретилась с Путиным, а 22 августа посетит Киев.

https://ria.ru/20210809/psaki-1745095989.html

https://ria.ru/20210714/rt-1741229860.html

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в мире, киев, москва, владимир путин, ангела меркель, мария захарова, россия