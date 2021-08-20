18:38 20.08.2021 (обновлено: 18:41 20.08.2021)
Меркель заявила о непричастности Германии к отказу в лицензии RT
Меркель заверила, что ФРГ не давила на Люксембург при решении не выдавать лицензию RT
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДевушки на стенде телеканала RT на Петербургском международном экономическом форуме- 2021 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель утверждает, что Германия не оказывала давления на медиарегулятор Люксембурга по вопросу о решении отказать в лицензии на вещание на немецком языке телеканалу RT.
Ранее медиарегулятор Люксембурга отказал RT в выдаче лицензии на вещание на немецком языке на территории страны по причине несоответствия телеканала техническим критериям. Юристы RT изучают ответ Люксембурга, после этого будут приниматься решения о дальнейших действиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала в этой связи, что решение не имеет прецедентов в практике деятельности данного органа, по её словам "это дикий, но предсказуемый результат неприкрытого давления властей соседней ФРГ на люксембургскую сторону, свидетельствами которого служат многочисленные заявления германских официальных лиц".
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"Что касается RT, Германия никакого давления на Люксембург не оказывала и на принимаемые там решения, в Германии ни федеральное правительство, ни земельные правительства такими вопросами не занимаются", - сказала Меркель журналистам в ходе пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
В заявлении Захаровой по теме отказа в лицензии RT в Люксембурге также указано, что рассмотрение заявки происходило на фоне неослабевающей в Германии кампании по "настоящей травле" телеканала и ряда других отечественных СМИ, сопровождавшейся "клеветническими обвинениями", блокировкой банковских счетов и формированием общей атмосферы "медийного психоза" вокруг присутствия российских операторов в информпространстве Германии и ЕС в целом.