Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210820/rt-1746605248.html
Меркель заявила о непричастности Германии к отказу в лицензии RT
Меркель заявила о непричастности Германии к отказу в лицензии RT - РИА Новости, 20.08.2021
Меркель заявила о непричастности Германии к отказу в лицензии RT
Канцлер ФРГ Ангела Меркель утверждает, что Германия не оказывала давления на медиарегулятор Люксембурга по вопросу о решении отказать в лицензии на вещание на... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T18:38
2021-08-20T18:41
в мире
киев
москва
владимир путин
ангела меркель
мария захарова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735403134_0:0:3023:1700_1920x0_80_0_0_c7f3c6c2fe195f0b833906a2b7185dd7.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель утверждает, что Германия не оказывала давления на медиарегулятор Люксембурга по вопросу о решении отказать в лицензии на вещание на немецком языке телеканалу RT.Ранее медиарегулятор Люксембурга отказал RT в выдаче лицензии на вещание на немецком языке на территории страны по причине несоответствия телеканала техническим критериям. Юристы RT изучают ответ Люксембурга, после этого будут приниматься решения о дальнейших действиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала в этой связи, что решение не имеет прецедентов в практике деятельности данного органа, по её словам "это дикий, но предсказуемый результат неприкрытого давления властей соседней ФРГ на люксембургскую сторону, свидетельствами которого служат многочисленные заявления германских официальных лиц"."Что касается RT, Германия никакого давления на Люксембург не оказывала и на принимаемые там решения, в Германии ни федеральное правительство, ни земельные правительства такими вопросами не занимаются", - сказала Меркель журналистам в ходе пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.В заявлении Захаровой по теме отказа в лицензии RT в Люксембурге также указано, что рассмотрение заявки происходило на фоне неослабевающей в Германии кампании по "настоящей травле" телеканала и ряда других отечественных СМИ, сопровождавшейся "клеветническими обвинениями", блокировкой банковских счетов и формированием общей атмосферы "медийного психоза" вокруг присутствия российских операторов в информпространстве Германии и ЕС в целом.Канцлер ФРГ приехала в Москву с визитом 20 августа с последней поездкой в Россию в этом статусе. Меркель в пятницу встретилась с Путиным, а 22 августа посетит Киев.
https://ria.ru/20210809/psaki-1745095989.html
https://ria.ru/20210714/rt-1741229860.html
киев
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735403134_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_16fee9afcececee1b11ada13a86d97d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, киев, москва, владимир путин, ангела меркель, мария захарова, россия
18:38 20.08.2021 (обновлено: 18:41 20.08.2021)
 
Меркель заявила о непричастности Германии к отказу в лицензии RT

Меркель заверила, что ФРГ не давила на Люксембург при решении не выдавать лицензию RT

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДевушки на стенде телеканала RT на Петербургском международном экономическом форуме- 2021 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Девушки на стенде телеканала RT на Петербургском международном экономическом форуме- 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель утверждает, что Германия не оказывала давления на медиарегулятор Люксембурга по вопросу о решении отказать в лицензии на вещание на немецком языке телеканалу RT.
Ранее медиарегулятор Люксембурга отказал RT в выдаче лицензии на вещание на немецком языке на территории страны по причине несоответствия телеканала техническим критериям. Юристы RT изучают ответ Люксембурга, после этого будут приниматься решения о дальнейших действиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала в этой связи, что решение не имеет прецедентов в практике деятельности данного органа, по её словам "это дикий, но предсказуемый результат неприкрытого давления властей соседней ФРГ на люксембургскую сторону, свидетельствами которого служат многочисленные заявления германских официальных лиц".
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 18:26
Псаки рассказала, как реагирует на критику журналистов RT
"Что касается RT, Германия никакого давления на Люксембург не оказывала и на принимаемые там решения, в Германии ни федеральное правительство, ни земельные правительства такими вопросами не занимаются", - сказала Меркель журналистам в ходе пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
В заявлении Захаровой по теме отказа в лицензии RT в Люксембурге также указано, что рассмотрение заявки происходило на фоне неослабевающей в Германии кампании по "настоящей травле" телеканала и ряда других отечественных СМИ, сопровождавшейся "клеветническими обвинениями", блокировкой банковских счетов и формированием общей атмосферы "медийного психоза" вокруг присутствия российских операторов в информпространстве Германии и ЕС в целом.
Канцлер ФРГ приехала в Москву с визитом 20 августа с последней поездкой в Россию в этом статусе. Меркель в пятницу встретилась с Путиным, а 22 августа посетит Киев.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 14:01
Министр внутренних дел Германии заступился за телеканал RT
 
В миреКиевМоскваВладимир ПутинАнгела МеркельМария ЗахароваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21На Камчатке эвакуировали тела погибших на вулкане туристов
04:44В Конгресс США внесли проект резолюции об импичменте Байдену
04:10Красивый, не значит вкусный: как выбирать персики
04:06Пушков ответил на "истерику" украинского дипломата из-за борьбы с Россией
03:37Байден назвал эвакуацию из Афганистана "крупнейшим авиамостом в истории"
03:35СМИ: в Афганистане талибы избили британца и его жену
03:25В Роспотребнадзоре дали совет потерявшим аппетит после COVID-19
03:13Кинолог рассказал, что нельзя делать при виде бродячей собаки
03:13Автомобилистам рассказали, когда стоит заправлять полный бак
02:55В Словакии заявили, что президент страны не поедет на "Крымскую платформу"
02:41Опубликовано видео с найденной после четырех дней поисков девочкой
02:12Россиянам напомнили о "скрытых" налогах
02:10Биолог рассказал, когда смертность от COVID-19 пойдет вниз
01:41Полицейского, застрелившего ветерана ВВС в Капитолии, оправдали
01:24Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины и секретаря СНБО
01:11Эксперт предупредил о "вредных" условиях кредитного договора
00:50В Пентагоне объяснили инцидент с передачей афганского ребенка военным
00:36Компания Arianespace подтвердила перенос пуска "Союза" по запросу OneWeb
00:28В Смоленской области завели дело на мужчину, открывшего стрельбу по соседу
00:24В Москве завели дело на мужчину, ударившего соседа и сбившего его собаку
Лента новостейМолния