https://ria.ru/20210820/renovatsiya-1746500212.html
Бочкарев: 13 тысяч человек переехали по программе реновации в 2021 году
Бочкарев: 13 тысяч человек переехали по программе реновации в 2021 году - РИА Новости, 20.08.2021
Бочкарев: 13 тысяч человек переехали по программе реновации в 2021 году
Более 13 тысяч участников программы реновации переехали в новые квартиры за семь месяцев 2021 года, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T10:36
2021-08-20T10:36
2021-08-20T10:36
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 20 авг - РИА Недвижимость. Более 13 тысяч участников программы реновации переехали в новые квартиры за семь месяцев 2021 года, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."За это же время предложения о равнозначных квартирах поступили 12 тысячам жителей 80 домов", – отметил он.По словам заместителя мэра, на востоке столицы начали переселение жители 21 дома, а в Западном и Южном округах соответственно 16 и 11. На северо-западе города предложения новых квартир поступили жителям 10 домов, на севере Москвы – 8.Всего с начала 2021 года завершили переселение жители 24 домов.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных "хрущевок") в новые квартиры, построенные за счет города. По программе в Москве уже сдали более 130 домов площадью 1,7 миллиона квадратных метров.
https://ria.ru/20210816/bochkarev-1745883385.html
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
МОСКВА, 20 авг - РИА Недвижимость
. Более 13 тысяч участников программы реновации переехали в новые квартиры за семь месяцев 2021 года, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев
.
"За это же время предложения о равнозначных квартирах поступили 12 тысячам жителей 80 домов", – отметил он.
По словам заместителя мэра, на востоке столицы начали переселение жители 21 дома, а в Западном и Южном округах соответственно 16 и 11. На северо-западе города предложения новых квартир поступили жителям 10 домов, на севере Москвы – 8.
Всего с начала 2021 года завершили переселение жители 24 домов.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных "хрущевок") в новые квартиры, построенные за счет города. По программе в Москве уже сдали более 130 домов площадью 1,7 миллиона квадратных метров.