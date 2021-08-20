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Тверская область
https://ria.ru/20210820/remont-1746573123.html
Руденя: в Верхневолжье за три года отремонтировано 365 школ и детсадов
Руденя: в Верхневолжье за три года отремонтировано 365 школ и детсадов - РИА Новости, 20.08.2021
Руденя: в Верхневолжье за три года отремонтировано 365 школ и детсадов
В Тверской области за три года отремонтировано 365 школ и детских садов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T16:37
2021-08-20T16:37
тверская область
кимры
осташков
калязин
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 20 авг – РИА Новости. В Тверской области за три года отремонтировано 365 школ и детских садов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь.В течение предыдущих трёх лет в 365 школах и детских садах был проведён ремонт кровель, спортзалов, замена оконных блоков, модернизация инженерных сетей и систем безопасности. В 2021 году данными работами охвачено ещё 91 учреждение – 68 школ и 23 детских сада.Благодаря федеральной поддержке, с 2020 года Тверская область приступила к реализации программы модернизации зданий школ в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.Руденя отметил, что в этом году стартовала региональная программа по установке современных школьных стадионов. Они появятся сразу в 10 учреждениях образования области – в Твери, Калязине, Кимрах, Старице, Торжке, Осташкове, Нелидово.
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кимры, осташков, калязин, игорь руденя
16:37 20.08.2021
 

Руденя: в Верхневолжье за три года отремонтировано 365 школ и детсадов

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВоспитатель читает детям сказку в комнате отдыха детского сада. Архивное фото
Воспитатель читает детям сказку в комнате отдыха детского сада. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ТВЕРЬ, 20 авг – РИА Новости. В Тверской области за три года отремонтировано 365 школ и детских садов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь.
В течение предыдущих трёх лет в 365 школах и детских садах был проведён ремонт кровель, спортзалов, замена оконных блоков, модернизация инженерных сетей и систем безопасности. В 2021 году данными работами охвачено ещё 91 учреждение – 68 школ и 23 детских сада.
"Федерацией для нас выделено 58 новых школьных автобусов, это очень большая поддержка. Дети уже в этом году будут пользоваться этим транспортом. Часть машин уже поступила в регион. Это существенный вклад в подготовку к 1 сентября", - сказал Руденя.
Благодаря федеральной поддержке, с 2020 года Тверская область приступила к реализации программы модернизации зданий школ в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.
Руденя отметил, что в этом году стартовала региональная программа по установке современных школьных стадионов. Они появятся сразу в 10 учреждениях образования области – в Твери, Калязине, Кимрах, Старице, Торжке, Осташкове, Нелидово.
"В связи с тем, что большой спрос на эту программу, планируем уже в этом году заложить средства на 2022 год, чтобы уже более масштабно реализовать и включить направление по замене школьных уличных тренажёров", - сказал губернатор.
Школьники 1 сентября - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 22:03Тверская область
Новый учебный год в Верхневолжье начнется для 140 тысяч школьников
 
Тверская областьКимрыОсташковКалязинИгорь Руденя
 
 
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