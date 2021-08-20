https://ria.ru/20210820/remont-1746573123.html

Руденя: в Верхневолжье за три года отремонтировано 365 школ и детсадов

Руденя: в Верхневолжье за три года отремонтировано 365 школ и детсадов - РИА Новости, 20.08.2021

Руденя: в Верхневолжье за три года отремонтировано 365 школ и детсадов

В Тверской области за три года отремонтировано 365 школ и детских садов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T16:37

2021-08-20T16:37

2021-08-20T16:37

тверская область

кимры

осташков

калязин

игорь руденя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/153269/62/1532696281_0:67:1600:967_1920x0_80_0_0_ffe79fc971557c0068b37415734e532d.jpg

ТВЕРЬ, 20 авг – РИА Новости. В Тверской области за три года отремонтировано 365 школ и детских садов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь.В течение предыдущих трёх лет в 365 школах и детских садах был проведён ремонт кровель, спортзалов, замена оконных блоков, модернизация инженерных сетей и систем безопасности. В 2021 году данными работами охвачено ещё 91 учреждение – 68 школ и 23 детских сада.Благодаря федеральной поддержке, с 2020 года Тверская область приступила к реализации программы модернизации зданий школ в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.Руденя отметил, что в этом году стартовала региональная программа по установке современных школьных стадионов. Они появятся сразу в 10 учреждениях образования области – в Твери, Калязине, Кимрах, Старице, Торжке, Осташкове, Нелидово.

https://ria.ru/20210817/verkhnevolzhe-1746150051.html

кимры

осташков

калязин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кимры, осташков, калязин, игорь руденя