Руденя: в Верхневолжье за три года отремонтировано 365 школ и детсадов
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВоспитатель читает детям сказку в комнате отдыха детского сада. Архивное фото
ТВЕРЬ, 20 авг – РИА Новости. В Тверской области за три года отремонтировано 365 школ и детских садов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь.
В течение предыдущих трёх лет в 365 школах и детских садах был проведён ремонт кровель, спортзалов, замена оконных блоков, модернизация инженерных сетей и систем безопасности. В 2021 году данными работами охвачено ещё 91 учреждение – 68 школ и 23 детских сада.
"Федерацией для нас выделено 58 новых школьных автобусов, это очень большая поддержка. Дети уже в этом году будут пользоваться этим транспортом. Часть машин уже поступила в регион. Это существенный вклад в подготовку к 1 сентября", - сказал Руденя.
Благодаря федеральной поддержке, с 2020 года Тверская область приступила к реализации программы модернизации зданий школ в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.
"В связи с тем, что большой спрос на эту программу, планируем уже в этом году заложить средства на 2022 год, чтобы уже более масштабно реализовать и включить направление по замене школьных уличных тренажёров", - сказал губернатор.