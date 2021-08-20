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Путин посетит Нижегородскую область
Путин посетит Нижегородскую область - РИА Новости, 20.08.2021
Путин посетит Нижегородскую область
Президент России Владимир Путин 21 августа посетит Нижегородскую область, где примет участие в мероприятиях, приуроченных к 800-летию основания Нижнего... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T15:06
2021-08-20T15:06
2021-08-20T15:06
нижегородская область
владимир путин
нижний новгород
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 21 августа посетит Нижегородскую область, где примет участие в мероприятиях, приуроченных к 800-летию основания Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать первого августа Путин совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где примет участие в мероприятиях, приуроченных к 800-летию основания Нижнего Новгорода. В этот день глава государства ознакомится с результатами самой масштабной реконструкции Нижегородского кремля за 50 лет", - говорится в сообщении.Отмечается, что президент также осмотрит парк отдыха "Швейцария", где ознакомится с комплексным благоустройством объекта и посетит гала-шоу "Начало нового". Кроме того, в рамках рабочей поездки в Приволжский федеральный округ Путин проведет встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
нижегородская область
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нижегородская область, владимир путин, нижний новгород
Путин посетит Нижегородскую область
Президент России Владимир Путин 21 августа посетит Нижегородскую область