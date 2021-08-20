https://ria.ru/20210820/putin-1746552309.html

Путин посетит Нижегородскую область

Путин посетит Нижегородскую область - РИА Новости, 20.08.2021

Путин посетит Нижегородскую область

Президент России Владимир Путин 21 августа посетит Нижегородскую область, где примет участие в мероприятиях, приуроченных к 800-летию основания Нижнего... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T15:06

2021-08-20T15:06

2021-08-20T15:06

нижегородская область

владимир путин

нижний новгород

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 21 августа посетит Нижегородскую область, где примет участие в мероприятиях, приуроченных к 800-летию основания Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать первого августа Путин совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где примет участие в мероприятиях, приуроченных к 800-летию основания Нижнего Новгорода. В этот день глава государства ознакомится с результатами самой масштабной реконструкции Нижегородского кремля за 50 лет", - говорится в сообщении.Отмечается, что президент также осмотрит парк отдыха "Швейцария", где ознакомится с комплексным благоустройством объекта и посетит гала-шоу "Начало нового". Кроме того, в рамках рабочей поездки в Приволжский федеральный округ Путин проведет встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

нижегородская область

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижегородская область, владимир путин, нижний новгород