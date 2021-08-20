https://ria.ru/20210820/privivka-1746481930.html

РБК: Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых

РБК: Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых - РИА Новости, 20.08.2021

РБК: Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых

Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых от COVID-19 в России, сообщает РБК со ссылкой на данные региональных властей. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T03:49

2021-08-20T03:49

2021-08-20T11:48

распространение коронавируса

общество

белгородская область

московская область (подмосковье)

москва

чукотка

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых от COVID-19 в России, сообщает РБК со ссылкой на данные региональных властей.По подсчетам издания, в Белгородской области полностью привились 38,16 процента населения. На второй строчке рейтинга расположилась Чукотка, где вакцинировались 37,66 процента, замыкает тройку лидеров Московская область — 32,43 процента.Кроме того, пишет издание, Белгородская область вышла на первое место по количеству получивших первую дозу: почти 45 процентов.Глава Минздрава Михаил Мурашко также называл Белгородскую область одним из лидеров по вакцинации. Кроме того, он упомянул Москву, Подмосковье и Ненецкий автономный округ.

https://ria.ru/20210817/vaktsinatsiya-1746084400.html

белгородская область

московская область (подмосковье)

москва

чукотка

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2021

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