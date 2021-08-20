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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210820/privivka-1746481930.html
РБК: Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых
РБК: Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых - РИА Новости, 20.08.2021
РБК: Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых
Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых от COVID-19 в России, сообщает РБК со ссылкой на данные региональных властей. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T03:49
2021-08-20T11:48
распространение коронавируса
общество
белгородская область
московская область (подмосковье)
москва
чукотка
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых от COVID-19 в России, сообщает РБК со ссылкой на данные региональных властей.По подсчетам издания, в Белгородской области полностью привились 38,16 процента населения. На второй строчке рейтинга расположилась Чукотка, где вакцинировались 37,66 процента, замыкает тройку лидеров Московская область — 32,43 процента.Кроме того, пишет издание, Белгородская область вышла на первое место по количеству получивших первую дозу: почти 45 процентов.Глава Минздрава Михаил Мурашко также называл Белгородскую область одним из лидеров по вакцинации. Кроме того, он упомянул Москву, Подмосковье и Ненецкий автономный округ.
https://ria.ru/20210817/vaktsinatsiya-1746084400.html
белгородская область
московская область (подмосковье)
москва
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общество, белгородская область, московская область (подмосковье), москва, чукотка, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, здоровье
03:49 20.08.2021 (обновлено: 11:48 20.08.2021)
 
РБК: Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых

РБК: Белгородская область стала лидером среди регионов по доле вакцинированных от COVID-19

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых от COVID-19 в России, сообщает РБК со ссылкой на данные региональных властей.
По подсчетам издания, в Белгородской области полностью привились 38,16 процента населения. На второй строчке рейтинга расположилась Чукотка, где вакцинировались 37,66 процента, замыкает тройку лидеров Московская область — 32,43 процента.
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Кроме того, пишет издание, Белгородская область вышла на первое место по количеству получивших первую дозу: почти 45 процентов.
Глава Минздрава Михаил Мурашко также называл Белгородскую область одним из лидеров по вакцинации. Кроме того, он упомянул Москву, Подмосковье и Ненецкий автономный округ.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
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Мурашко оценил ситуацию с вакцинацией от COVID-19 в отдаленных регионах
 
Распространение коронавирусаОбществоБелгородская областьМосковская область (Подмосковье)МоскваЧукоткаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Здоровье
 
 
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