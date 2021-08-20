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Bloomberg прогнозирует увеличение EBITDA "Роснефти" в 2021 году на 80%
Bloomberg прогнозирует увеличение EBITDA "Роснефти" в 2021 году на 80% - РИА Новости, 20.08.2021
Bloomberg прогнозирует увеличение EBITDA "Роснефти" в 2021 году на 80%
Крупнейшая нефтяная компания РФ "Роснефть" может увеличить в 2021 году показатель EBITDA по сравнению с 2020 годом на 80%, сообщает Bloomberg Intelligence. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T16:38
2021-08-20T16:38
новости компаний - экономика
роснефть
россия
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Крупнейшая нефтяная компания РФ "Роснефть" может увеличить в 2021 году показатель EBITDA по сравнению с 2020 годом на 80%, сообщает Bloomberg Intelligence.Постепенное восстановление спроса на нефть может способствовать увеличению вклада в чистую прибыль "Роснефти" в 2021 году как со стороны сегмента разведки и добычи, так и со стороны сегмента переработки и сбыта по мере повышения отпускных цен на углеводороды и маржи переработки."По нашим расчетам, в 2021 году показатель EBITDAможет вырасти более чем на 80% по сравнению со слабым 2020 годом. Цены на нефть поддерживаются регулированием предложения ОПЕК+ с начала пандемии и должны продолжать увеличивать доходы от сегмента разведки и добычи", - пишет агентство.Результаты в сегменте переработки и сбыта также могут укрепиться, особенно во втором полугодии, благодаря ожидаемому росту маржи нефтепереработки в России и Германии.Более высокая генерация денежных средств в 2021 году, достигнутая благодаря росту цен на углеводороды и маржи переработки, может повысить величину дивидендов "Роснефти", даже с учетом роста капитальных вложений. Чистая прибыль за 2020 год в размере 147 миллиардов рублей позволила выплатить дивиденды, и в этом году перспективы становятся только лучше, поскольку спрос на нефть, похоже, будет постепенно укрепляться.Хотя большинство нефтяных мейджоров придерживаются осторожных и гибких прогнозов по расходам на 2021 год, в основном из-за нестабильности нефтяного рынка, эксперты Bloomberg Intelligence считают, что капвложения "Роснефти" могут вырасти на 25% приблизительно до 1 триллиона рублей, причем 90% от этой суммы, скорее всего, будет направлено в сегмент разведки и добычи.Замедление темпов приобретения активов и смещение акцента на органический рост в сочетании с улучшением рентабельности может еще больше снизить долговую нагрузку "Роснефти" в 2021 году. Несмотря на спад в нефтяной отрасли, сокращение задолженности продолжилось: долг уменьшился на 9,7 миллиардов долларов. Положительную роль может сыграть и окончание серии приобретений "Роснефти". С 2012 года приобретения позволили "Роснефти" утроить добычу, сделав ее крупнейшей публичной нефтяной компанией в мире.Как сообщалось ранее, показатель EBITDA "Роснефти" за 2020 год составил 1,21 триллиона рублей.
https://ria.ru/20210813/dividendy-1745675597.html
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новости компаний - экономика, роснефть, россия
16:38 20.08.2021
 

Bloomberg прогнозирует увеличение EBITDA "Роснефти" в 2021 году на 80%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Роснефть"
Табличка на здании компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Крупнейшая нефтяная компания РФ "Роснефть" может увеличить в 2021 году показатель EBITDA по сравнению с 2020 годом на 80%, сообщает Bloomberg Intelligence.
Постепенное восстановление спроса на нефть может способствовать увеличению вклада в чистую прибыль "Роснефти" в 2021 году как со стороны сегмента разведки и добычи, так и со стороны сегмента переработки и сбыта по мере повышения отпускных цен на углеводороды и маржи переработки.
Восточный экономический форум. День третий - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
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"Роснефть" видит хорошие перспективы для дивидендов на фоне роста прибыли
"По нашим расчетам, в 2021 году показатель EBITDAможет вырасти более чем на 80% по сравнению со слабым 2020 годом. Цены на нефть поддерживаются регулированием предложения ОПЕК+ с начала пандемии и должны продолжать увеличивать доходы от сегмента разведки и добычи", - пишет агентство.
Результаты в сегменте переработки и сбыта также могут укрепиться, особенно во втором полугодии, благодаря ожидаемому росту маржи нефтепереработки в России и Германии.
Более высокая генерация денежных средств в 2021 году, достигнутая благодаря росту цен на углеводороды и маржи переработки, может повысить величину дивидендов "Роснефти", даже с учетом роста капитальных вложений. Чистая прибыль за 2020 год в размере 147 миллиардов рублей позволила выплатить дивиденды, и в этом году перспективы становятся только лучше, поскольку спрос на нефть, похоже, будет постепенно укрепляться.
Хотя большинство нефтяных мейджоров придерживаются осторожных и гибких прогнозов по расходам на 2021 год, в основном из-за нестабильности нефтяного рынка, эксперты Bloomberg Intelligence считают, что капвложения "Роснефти" могут вырасти на 25% приблизительно до 1 триллиона рублей, причем 90% от этой суммы, скорее всего, будет направлено в сегмент разведки и добычи.
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"Роснефть" хочет создать фонд для снижения углеродного следа в ТЭК
Замедление темпов приобретения активов и смещение акцента на органический рост в сочетании с улучшением рентабельности может еще больше снизить долговую нагрузку "Роснефти" в 2021 году. Несмотря на спад в нефтяной отрасли, сокращение задолженности продолжилось: долг уменьшился на 9,7 миллиардов долларов. Положительную роль может сыграть и окончание серии приобретений "Роснефти". С 2012 года приобретения позволили "Роснефти" утроить добычу, сделав ее крупнейшей публичной нефтяной компанией в мире.
Как сообщалось ранее, показатель EBITDA "Роснефти" за 2020 год составил 1,21 триллиона рублей.
 
Новости компаний - ЭкономикаРоснефтьРоссия
 
 
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