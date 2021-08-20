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Путин обсудил с Меркель сделку Германии и США по "Северному потоку — 2"
Путин обсудил с Меркель сделку Германии и США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 20.08.2021
Путин обсудил с Меркель сделку Германии и США по "Северному потоку — 2"
Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что обсудила с президентом России Владимиром Путиным "Северный поток 2" и договоренности с США по поводу этого проекта. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:38
2021-08-20T19:11
политика
экономика
сша
германия
владимир путин
ангела меркель
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что обсудила с президентом России Владимиром Путиным "Северный поток 2" и договоренности с США по поводу этого проекта.Она добавила, что в ходе встречи говорилось и о документе, заключенном между США и ФРГ, и о назначении спецпредставителем кабмина по транзиту газа на Украину Георга Графа Вальдерзее."Мы с президентом обсудили то, что Граф Вальдерзее будет очень опытным переговорщиком, касательно транзита газа на Украину и после 2024 года. И мы несем здесь определенную ответственность, несмотря на все экономические аспекты, которые нужно учитывать", - подчеркнула канцлер ФРГ.Канцлер ФРГ приехала в Москву с визитом 20 августа с последней поездкой в Россию в этом статусе. Меркель в пятницу встретилась с Путиным, а 22 августа посетит Киев.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их как можно скорее, но не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
https://ria.ru/20210819/gazoprovod-1746338298.html
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политика, экономика, сша, германия, владимир путин, ангела меркель, северный поток — 2, россия
17:38 20.08.2021 (обновлено: 19:11 20.08.2021)
 
Путин обсудил с Меркель сделку Германии и США по "Северному потоку — 2"

Президент России Путин обсудил с Меркель сделку Германии и США по "Северному потоку — 2"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что обсудила с президентом России Владимиром Путиным "Северный поток 2" и договоренности с США по поводу этого проекта.
"Мы говорили и об экономических отношениях двустороннего характера, они развиваются, и в этой связи, конечно, говорили о "Северном потоке 2". Я хотела бы подчеркнуть, что это не двусторонний российско-германский проект, но европейского характера, потому что в нем участвуют и другие предприятия из других стран", - сказала Меркель журналистам.
Она добавила, что в ходе встречи говорилось и о документе, заключенном между США и ФРГ, и о назначении спецпредставителем кабмина по транзиту газа на Украину Георга Графа Вальдерзее.
"Мы с президентом обсудили то, что Граф Вальдерзее будет очень опытным переговорщиком, касательно транзита газа на Украину и после 2024 года. И мы несем здесь определенную ответственность, несмотря на все экономические аспекты, которые нужно учитывать", - подчеркнула канцлер ФРГ.
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Канцлер ФРГ приехала в Москву с визитом 20 августа с последней поездкой в Россию в этом статусе. Меркель в пятницу встретилась с Путиным, а 22 августа посетит Киев.
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их как можно скорее, но не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
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