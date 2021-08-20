https://ria.ru/20210820/potok-1746588987.html

Путин обсудил с Меркель сделку Германии и США по "Северному потоку — 2"

Путин обсудил с Меркель сделку Германии и США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 20.08.2021

Путин обсудил с Меркель сделку Германии и США по "Северному потоку — 2"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что обсудила с президентом России Владимиром Путиным "Северный поток 2" и договоренности с США по поводу этого проекта. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T17:38

2021-08-20T17:38

2021-08-20T19:11

политика

экономика

сша

германия

владимир путин

ангела меркель

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что обсудила с президентом России Владимиром Путиным "Северный поток 2" и договоренности с США по поводу этого проекта.Она добавила, что в ходе встречи говорилось и о документе, заключенном между США и ФРГ, и о назначении спецпредставителем кабмина по транзиту газа на Украину Георга Графа Вальдерзее."Мы с президентом обсудили то, что Граф Вальдерзее будет очень опытным переговорщиком, касательно транзита газа на Украину и после 2024 года. И мы несем здесь определенную ответственность, несмотря на все экономические аспекты, которые нужно учитывать", - подчеркнула канцлер ФРГ.Канцлер ФРГ приехала в Москву с визитом 20 августа с последней поездкой в Россию в этом статусе. Меркель в пятницу встретилась с Путиным, а 22 августа посетит Киев.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их как можно скорее, но не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.

https://ria.ru/20210819/gazoprovod-1746338298.html

https://ria.ru/20210816/gaz-1745948985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, экономика, сша, германия, владимир путин, ангела меркель, северный поток — 2, россия