https://ria.ru/20210820/postradavshie-1746484546.html
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве увеличилось до 10 человек
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве увеличилось до 10 человек - РИА Новости, 20.08.2021
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве увеличилось до 10 человек
Число пострадавших в ДТП с маршруткой и легковым автомобилем в тувинском поселке Каа-Хем увеличилось до десяти человек, прокуратура начала проверку соблюдения... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T06:02
2021-08-20T06:02
2021-08-20T06:02
происшествия
дтп
республика тыва
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 20 авг - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с маршруткой и легковым автомобилем в тувинском поселке Каа-Хем увеличилось до десяти человек, прокуратура начала проверку соблюдения правил безопасности при перевозке пассажиров, сообщает надзорное ведомство.Ранее в минздраве сообщили о девяти пострадавших. По предварительной информации МВД, столкновение произошло в результате нарушения правил дорожного движения водителем легковой автомашины. В "Газели" находились 10 человек, машина опрокинулась набок.Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой полицией, находятся на контроле прокуратуры района.
https://ria.ru/20210819/dtp-1746429915.html
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происшествия, дтп, республика тыва, красноярск
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве увеличилось до 10 человек
Число пострадавших в ДТП с маршруткой и легковым автомобилем в Туве увеличилось до 10 человек
КРАСНОЯРСК, 20 авг - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с маршруткой и легковым автомобилем в тувинском поселке Каа-Хем увеличилось до десяти человек, прокуратура начала проверку соблюдения правил безопасности при перевозке пассажиров, сообщает надзорное ведомство.
Ранее в минздраве сообщили о девяти пострадавших. По предварительной информации МВД, столкновение произошло в результате нарушения правил дорожного движения водителем легковой автомашины. В "Газели" находились 10 человек, машина опрокинулась набок.
"Произошло столкновение маршрутной газели и легковой автомашины, в результате которого пострадало 10 человек, из них 4 несовершеннолетних... Кызылской межрайонной прокуратурой по факту ДТП организована проверка соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе при перевозке пассажиров", - говорится в сообщении.
Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой полицией, находятся на контроле прокуратуры района.