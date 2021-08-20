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Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве увеличилось до 10 человек
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве увеличилось до 10 человек - РИА Новости, 20.08.2021
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве увеличилось до 10 человек
Число пострадавших в ДТП с маршруткой и легковым автомобилем в тувинском поселке Каа-Хем увеличилось до десяти человек, прокуратура начала проверку соблюдения... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T06:02
2021-08-20T06:02
происшествия
дтп
республика тыва
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 20 авг - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с маршруткой и легковым автомобилем в тувинском поселке Каа-Хем увеличилось до десяти человек, прокуратура начала проверку соблюдения правил безопасности при перевозке пассажиров, сообщает надзорное ведомство.Ранее в минздраве сообщили о девяти пострадавших. По предварительной информации МВД, столкновение произошло в результате нарушения правил дорожного движения водителем легковой автомашины. В "Газели" находились 10 человек, машина опрокинулась набок.Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой полицией, находятся на контроле прокуратуры района.
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происшествия, дтп, республика тыва, красноярск
06:02 20.08.2021
 
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве увеличилось до 10 человек

Число пострадавших в ДТП с маршруткой и легковым автомобилем в Туве увеличилось до 10 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОЯРСК, 20 авг - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с маршруткой и легковым автомобилем в тувинском поселке Каа-Хем увеличилось до десяти человек, прокуратура начала проверку соблюдения правил безопасности при перевозке пассажиров, сообщает надзорное ведомство.
Ранее в минздраве сообщили о девяти пострадавших. По предварительной информации МВД, столкновение произошло в результате нарушения правил дорожного движения водителем легковой автомашины. В "Газели" находились 10 человек, машина опрокинулась набок.
"Произошло столкновение маршрутной газели и легковой автомашины, в результате которого пострадало 10 человек, из них 4 несовершеннолетних... Кызылской межрайонной прокуратурой по факту ДТП организована проверка соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе при перевозке пассажиров", - говорится в сообщении.
Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой полицией, находятся на контроле прокуратуры района.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
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ПроисшествияДТПРеспублика ТываКрасноярск
 
 
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