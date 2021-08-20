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Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве увеличилось до 10 человек

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве увеличилось до 10 человек - РИА Новости, 20.08.2021

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве увеличилось до 10 человек

Число пострадавших в ДТП с маршруткой и легковым автомобилем в тувинском поселке Каа-Хем увеличилось до десяти человек, прокуратура начала проверку соблюдения... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T06:02

2021-08-20T06:02

2021-08-20T06:02

происшествия

дтп

республика тыва

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 20 авг - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с маршруткой и легковым автомобилем в тувинском поселке Каа-Хем увеличилось до десяти человек, прокуратура начала проверку соблюдения правил безопасности при перевозке пассажиров, сообщает надзорное ведомство.Ранее в минздраве сообщили о девяти пострадавших. По предварительной информации МВД, столкновение произошло в результате нарушения правил дорожного движения водителем легковой автомашины. В "Газели" находились 10 человек, машина опрокинулась набок.Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой полицией, находятся на контроле прокуратуры района.

https://ria.ru/20210819/dtp-1746429915.html

республика тыва

красноярск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, республика тыва, красноярск