https://ria.ru/20210820/pokhorony-1746519407.html

"Ъ": производители похоронной продукции подняли цены на гробы и кресты

"Ъ": производители похоронной продукции подняли цены на гробы и кресты - РИА Новости, 20.08.2021

"Ъ": производители похоронной продукции подняли цены на гробы и кресты

Подорожание древесины и металла вызвало существенный рост цен на похоронную атрибутику, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей отрасли. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T12:20

2021-08-20T12:20

2021-08-20T12:20

экономика

общество

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Подорожание древесины и металла вызвало существенный рост цен на похоронную атрибутику, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей отрасли.Так, глава похоронных домов "Журавли" Илья Болтунов рассказал изданию, что производители гробов предупредили о подорожании их продукции сразу на 30-60 процентов. Если в июле закупочная стоимость стандартного деревянного гроба не превышала семи тысяч рублей, то в августе она достигла уже 9,2 тысячи. Более дорогие образцы при этом подорожали с 15 до 20-25 тысяч. По словам Болтунова, такое заметное повышение цен отмечается впервые за десять лет. "До сих пор цены на гробы росли в пределах инфляции", — сказал он.О подорожании гробов сообщил "Коммерсанту" и подмосковный производитель ритуальной продукции "Фаворит". Представитель компании подтвердил, что цены подскочили на 30 процентов, причем, по его словам, это не последнее повышение. Одной из причин подорожания собеседник издания назвал то, что стоимость необработанной древесины выросла вдвое из-за предстоящего запрета на экспорт.Кроме того, выросли в цене деревянные кресты (на 10-20 процентов), а также металлические оградки. Как пояснил Болтунов, в начале года металл, который идет на изготовление оградок, обходился компании в 40–45 тысяч рублей за тонну, а теперь он стоит не менее 110 тысяч. Запрет на вывоз с территории России необработанных и грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород вступит в силу с 1 января 2022 года. По данным Рослесхоза, он коснется деятельности около четырех тысяч организаций.

https://ria.ru/20210528/pogrebenie-1734671519.html

https://ria.ru/20210529/kamchatka-1734638997.html

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экономика, общество