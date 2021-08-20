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Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 20.08.2021
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода, без существенных осадков, до плюс 26 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T08:35
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общество
московская область (подмосковье)
москва
александр синенков
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Облачная погода, без существенных осадков, до плюс 26 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По его словам, атмосферное давление существенно не изменится и составит 746 миллиметров ртутного столба.
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общество, московская область (подмосковье), москва, александр синенков
08:35 20.08.2021
 
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная погода, без существенных осадков, до плюс 26 ожидается в Москве в пятницу

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие на Кремлёвском проезде у Красной площади в Москве
Прохожие на Кремлёвском проезде у Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Облачная погода, без существенных осадков, до плюс 26 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы сегодня ожидаем в столице и по Московской области облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков, температура плюс 24-26 в Москве, плюс 23-28 по области, ветер северный 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков.
По его словам, атмосферное давление существенно не изменится и составит 746 миллиметров ртутного столба.
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На следующей неделе Москва окажется в "мешке" полярного воздуха
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваАлександр Синенков
 
 
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