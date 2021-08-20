https://ria.ru/20210820/pogoda-1746488546.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 20.08.2021

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная погода, без существенных осадков, до плюс 26 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T08:35

2021-08-20T08:35

2021-08-20T08:35

общество

московская область (подмосковье)

москва

александр синенков

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Облачная погода, без существенных осадков, до плюс 26 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По его словам, атмосферное давление существенно не изменится и составит 746 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20210819/osen-1746348597.html

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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общество, московская область (подмосковье), москва, александр синенков