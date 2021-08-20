https://ria.ru/20210820/pogoda-1746488546.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 20.08.2021
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода, без существенных осадков, до плюс 26 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T08:35
2021-08-20T08:35
2021-08-20T08:35
общество
московская область (подмосковье)
москва
александр синенков
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Облачная погода, без существенных осадков, до плюс 26 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По его словам, атмосферное давление существенно не изменится и составит 746 миллиметров ртутного столба.
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общество, московская область (подмосковье), москва, александр синенков
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода, без существенных осадков, до плюс 26 ожидается в Москве в пятницу