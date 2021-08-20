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В Госдуме назвали цель "Крымской платформы"
В Госдуме назвали цель "Крымской платформы" - РИА Новости, 20.08.2021
В Госдуме назвали цель "Крымской платформы"
Предстоящий саммит "Крымская платформа" в Киеве направлен на разжигание агрессии "против всего русскоязычного", заявил в пятницу РИА Новости член комитета... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T14:29
2021-08-20T14:29
в мире
украина
республика крым
госдума рф
мид украины
дмитрий кулеба
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Предстоящий саммит "Крымская платформа" в Киеве направлен на разжигание агрессии "против всего русскоязычного", заявил в пятницу РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Саммит "Крымская платформа" пройдет в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. Как ранее заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти"."На сегодняшний день у Украины осталось только два "товара", которыми киевские власти пытаются торговать за западные подачки – территория страны и русофобия. Украина нужна Западу до тех пор, пока противники России, мечтающие сохранять напряженность на границах нашей страны, готовы оплачивать украинскую антироссийскую риторику. Очевидно, что так называемая "Крымская платформа", открытие которой планируется Киевом в ближайшие дни, также направлена на разжигание агрессии против всего русскоязычного", - сказал Железняк.По его мнению, Украина фактически стала спецпроектом западных русофобов, направленным против России для раскола единого народа. "В России с болью наблюдают за ситуацией на Украине, народ которой мы не ассоциируем с властями страны", - отметил депутат Госдумы.Он признал, что "за 30 лет так называемой независимости, которые в эти дни отмечает Украина, страна с прекрасным географическим положением, трудолюбивым народом и глубокими культурными традициями превратилась в квазигосударство"."Украина утратила суверенность после государственного переворота 2014 года, попав в руки откровенных предателей, готовых за западные дивиденды торговать страной, убивать собственных граждан, потакать националистам, устраивать сегрегацию по языковому признаку и топтать историческую правду… Некогда одна из самых успешных и богатых республик Советского Союза за годы "незалежности" оказалась разграбленной антинародной властью и стала марионеткой Вашингтона и Брюсселя", - заявил Железняк.Собеседник агентства высказал мнение, что окончательное разрушение государственности грозит Украине в случае введения на территорию страны иностранного военного контингента, о чем уже неоднократно заявляли украинские деятели, которых, по словам Железняка, финансируют недруги России.
https://ria.ru/20210820/most-1746516455.html
https://ria.ru/20210820/klimkin-1746483155.html
https://ria.ru/20210820/ukraina-1746504363.html
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в мире, украина, республика крым, госдума рф, мид украины, дмитрий кулеба, россия
14:29 20.08.2021
 
В Госдуме назвали цель "Крымской платформы"

Депутат Железняк: "Крымская платформа" ставит целью разжечь агрессию против всего русскоязычного

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Предстоящий саммит "Крымская платформа" в Киеве направлен на разжигание агрессии "против всего русскоязычного", заявил в пятницу РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Саммит "Крымская платформа" пройдет в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. Как ранее заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
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"На сегодняшний день у Украины осталось только два "товара", которыми киевские власти пытаются торговать за западные подачки – территория страны и русофобия. Украина нужна Западу до тех пор, пока противники России, мечтающие сохранять напряженность на границах нашей страны, готовы оплачивать украинскую антироссийскую риторику. Очевидно, что так называемая "Крымская платформа", открытие которой планируется Киевом в ближайшие дни, также направлена на разжигание агрессии против всего русскоязычного", - сказал Железняк.
По его мнению, Украина фактически стала спецпроектом западных русофобов, направленным против России для раскола единого народа. "В России с болью наблюдают за ситуацией на Украине, народ которой мы не ассоциируем с властями страны", - отметил депутат Госдумы.
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Он признал, что "за 30 лет так называемой независимости, которые в эти дни отмечает Украина, страна с прекрасным географическим положением, трудолюбивым народом и глубокими культурными традициями превратилась в квазигосударство".
"Украина утратила суверенность после государственного переворота 2014 года, попав в руки откровенных предателей, готовых за западные дивиденды торговать страной, убивать собственных граждан, потакать националистам, устраивать сегрегацию по языковому признаку и топтать историческую правду… Некогда одна из самых успешных и богатых республик Советского Союза за годы "незалежности" оказалась разграбленной антинародной властью и стала марионеткой Вашингтона и Брюсселя", - заявил Железняк.
Собеседник агентства высказал мнение, что окончательное разрушение государственности грозит Украине в случае введения на территорию страны иностранного военного контингента, о чем уже неоднократно заявляли украинские деятели, которых, по словам Железняка, финансируют недруги России.
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