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Фонтаны и каскады Петергофа
Фонтаны и каскады Петергофа - РИА Новости, 20.08.2021
Фонтаны и каскады Петергофа
Государственный музей-заповедник "Петергоф" (в 1944-1997 годах – Петродворец) – всемирно известный дворцово-парковый ансамбль, расположенный в 29 километрах от... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T05:31
2021-08-20T05:31
справки
петергоф (музей)
россия
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Государственный музей-заповедник "Петергоф" (в 1944-1997 годах – Петродворец) – всемирно известный дворцово-парковый ансамбль, расположенный в 29 километрах от Санкт-Петербурга на южном берегу Финского залива.Музей-заповедник знаменит фонтанами и каскадами, являющимися памятником мирового гидротехнического искусства XVIII–XIX веков. Впервые Петергоф (в переводе с голландского "Петров двор") был упомянут в сентябре 1705 году в походном журнале Петра I. Он создавался как загородная парадная царская резиденция, за образец был взят французский Версаль. Идея создания возникла у Петра I после победы русского флота над шведами при Гангуте. По замыслу Петра I, Петергоф должен был стать величественным памятником героической борьбы русского народа за выход к Балтийскому морю.Строительство летней парадной резиденции началось в 1714 году, а ее торжественное открытие состоялось 26 августа (15 августа по старому стилю) 1723 года.К этому времени сложились почти все элементы композиции Верхнего сада и Нижнего парка, были построены Верхние палаты (Большой дворец), Большой каскад, дворец Монплезир.Работы по созданию ансамбля продолжались на протяжении двух столетий. В них принимали участие выдающиеся архитекторы Жан-Батист Леблон, Николо Микетти, Михаил Земцов, Бартоломео Растрелли, Юрий Фельтен, Андрей Штакеншнейдер. Благодаря их трудам усадьба с маленькими дворцами Монплезир, Марли, павильон Эрмитажа превратилась в "столицу фонтанов" – жемчужину мировой архитектуры.Для снабжения водой фонтанов в 1720-1721 годах по проекту русского инженера-гидравлика Василия Туволкова был построен специальный водовод с прудами-водохранилищами. Главная особенность петергофской системы водоснабжения заключается в отсутствии каких-либо водонапорных сооружений и насосов: здесь используется разница уровней, на которых расположены пруды и фонтаны.В начале августа 1721 года было завершено устройство канала от водоемов будущего Английского парка в Квадратные пруды Верхнего сада.19 августа (8 августа по старому стилю) русский государь получил известие, что канал выкопан. В тот же день Петр I заступом открыл течение воды по новому водопроводу. К утру 20 августа (9 августа по старому стилю) вода дошла до Петергофа, наполнив водоемы фонтанов и каскадов. С тех пор гидротехническая система без насосов, самотеком питает фонтаны и город водой.Длина всех каналов составляет около 40 километров, площадь прудов-водохранилищ – около 100 гектаров. Водоподводящую систему образуют 40 водных элементов: 18 прудов, 12 каналов, 10 ручьев и рек.Строительство фонтанов и совершенствование фонтанной системы велись до середины XIX века. В результате в Нижнем парке сложился комплекс, насчитывающий более 150 фонтанов и четыре каскада, в Верхнем саду – пять фонтанов и один каскад.Самое грандиозное фонтанное сооружение петергофского ансамбля и одно из выдающихся сооружений мира – Большой каскад, в художественном облике которого ключевая роль отводилась скульптурному убранству, решавшему главную задачу сооружения – в аллегорической форме прославить мощь Российского государства и победу русского оружия в Северной войне.Большой каскад состоит из 64 фонтанов, 255 бронзовых скульптур, барельефов, маскаронов и других декоративных деталей. Смысловым центром каскада является фонтан "Самсон, разрывающий пасть льва". К нему обращены многочисленные скульптуры олицетворяющих ее божеств, статуи богов, обозначающие веселье, изобилие, власть над морем, воинскую доблесть, и аллегории, высмеивающие побежденного врага.Высота струи фонтана "Самсона" достигает 22 метров."Самсон, раздирающий пасть льва" работы Бартоломео Растрелли был установлен в 1735 году как памятник в честь 25-летия Полтавской победы. В начале XIX века деформировавшуюся свинцовую скульптуру заменили бронзовой, золоченой. Новую группу "Самсон, раздирающий пасть льва" исполнил скульптор Михаил Козловский. С террасы над Большим каскадом открывается панорама центрального ансамбля Нижнего парка, торжественный характер которого подчеркивается 22 водометами аллеи фонтанов и Воронихинскими колоннадами, завершающими площадь перед Большим каскадом. Построенные в 1800 году, они получили название по имени их создателя архитектора Андрея Воронихина. Перед колоннадами разбиты партеры с фонтанами "Чаша". По углам цветников размещены полукруглые каменные скамьи, украшенные фонтанами "Нимфа" и "Данаида".В Нижнем парке также расположены каскады "Шахматная гора" и "Золотая гора", фонтаны "Адам" и "Ева". Из пяти фонтанов Верхнего парка три – "Межеумный" ("Неопределенный"), "Нептун" и "Дубовый" – в центральном партере, а два других находятся в Квадратных прудах напротив боковых флигелей дворца. Самый большой фонтан Верхнего сада – "Нептун". Его скульптура была созданная в Нюрнберге в 1650-1660 годах Георгом Швейгером и установлена в Петергофе в 1798 году.После Октябрьской революции 1917 года художественные памятники Петергофа были взяты под государственную охрану, дворцы были преобразованы в историко-художественные музеи.Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) только часть музейных ценностей успели эвакуировать перед натиском немецко-фашистских войск. С сентября 1941 года Петергоф был оккупирован на 2,5 года. За это время в руины были превращены Большой дворец и Большой каскад, Английский дворец и Марли. Были вырублены тысячи деревьев, взорваны гидротехнические сооружения, похищено несколько монументальных бронзовых скульптур Большого каскада, разграблены и уничтожены тысячи произведений искусства.В 1944 году главную фигуру фонтана "Самсон" отступавшие гитлеровцы вывезли в неизвестном направлении.Скульпторам Василию Симонову и Николаю Михайлову пришлось восстанавливать знаменитую композицию по архивным фотографиям. Фонтан был вновь открыт в 1947 году.В декабре 2010 года фигура легендарного фонтана была вновь отправлена на реставрацию, ее покрыли двойным слоем сусального золота. В апреле 2011 года скульптурная группа вернулась на постамент. Архитектурно-парковый ансамбль "Петергоф" в 1990 году был внесен во Всемирный список культурного наследия ЮНЕСКО, в 2008 году признан одним из семи чудес России. В 2019 году Петергоф вошел в десятку самых популярных музеев мира, по версии аналитического агентства ТурСтат. В последние годы традиционно в Петергофе проходит весенний праздник, посвященный запуску фонтанов, а также осенний праздник фонтанов.В 2021 году торжественная церемония открытия фонтанов прошла 22 мая. Она была посвящена 300-летию водоподводящей системы, питающей фонтанный комплекс. Весенний праздник фонтанов получил название "...Воду привесть, дабы лилась". Это цитата из документа, который утвердил Петр Великий, намечая в 1721 году работы по созданию фонтанного комплекса в Петергофе. Праздник завершился пуском фонтана "Самсон" и пиротехническими залпами. Летом 2021 года было объявлено, что осенний праздник фонтанов не состоится из-за рисков распространения коронавируса. Все фонтаны Нижнего парка будут работать до 17 октября. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, петергоф (музей), россия
05:31 20.08.2021
 

Фонтаны и каскады Петергофа

© РИА Новости / Олеся ПеченкинаФонтан в Государственном музее-заповеднике "Петергоф"
Фонтан в Государственном музее-заповеднике Петергоф - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Олеся Печенкина
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Государственный музей-заповедник "Петергоф" (в 1944-1997 годах – Петродворец) – всемирно известный дворцово-парковый ансамбль, расположенный в 29 километрах от Санкт-Петербурга на южном берегу Финского залива.
Музей-заповедник знаменит фонтанами и каскадами, являющимися памятником мирового гидротехнического искусства XVIII–XIX веков.
Впервые Петергоф (в переводе с голландского "Петров двор") был упомянут в сентябре 1705 году в походном журнале Петра I. Он создавался как загородная парадная царская резиденция, за образец был взят французский Версаль.
Идея создания возникла у Петра I после победы русского флота над шведами при Гангуте. По замыслу Петра I, Петергоф должен был стать величественным памятником героической борьбы русского народа за выход к Балтийскому морю.
Строительство летней парадной резиденции началось в 1714 году, а ее торжественное открытие состоялось 26 августа (15 августа по старому стилю) 1723 года.
К этому времени сложились почти все элементы композиции Верхнего сада и Нижнего парка, были построены Верхние палаты (Большой дворец), Большой каскад, дворец Монплезир.
Работы по созданию ансамбля продолжались на протяжении двух столетий. В них принимали участие выдающиеся архитекторы Жан-Батист Леблон, Николо Микетти, Михаил Земцов, Бартоломео Растрелли, Юрий Фельтен, Андрей Штакеншнейдер. Благодаря их трудам усадьба с маленькими дворцами Монплезир, Марли, павильон Эрмитажа превратилась в "столицу фонтанов" – жемчужину мировой архитектуры.
Для снабжения водой фонтанов в 1720-1721 годах по проекту русского инженера-гидравлика Василия Туволкова был построен специальный водовод с прудами-водохранилищами. Главная особенность петергофской системы водоснабжения заключается в отсутствии каких-либо водонапорных сооружений и насосов: здесь используется разница уровней, на которых расположены пруды и фонтаны.
В начале августа 1721 года было завершено устройство канала от водоемов будущего Английского парка в Квадратные пруды Верхнего сада.
19 августа (8 августа по старому стилю) русский государь получил известие, что канал выкопан. В тот же день Петр I заступом открыл течение воды по новому водопроводу. К утру 20 августа (9 августа по старому стилю) вода дошла до Петергофа, наполнив водоемы фонтанов и каскадов. С тех пор гидротехническая система без насосов, самотеком питает фонтаны и город водой.
Длина всех каналов составляет около 40 километров, площадь прудов-водохранилищ – около 100 гектаров. Водоподводящую систему образуют 40 водных элементов: 18 прудов, 12 каналов, 10 ручьев и рек.
Строительство фонтанов и совершенствование фонтанной системы велись до середины XIX века. В результате в Нижнем парке сложился комплекс, насчитывающий более 150 фонтанов и четыре каскада, в Верхнем саду – пять фонтанов и один каскад.
Самое грандиозное фонтанное сооружение петергофского ансамбля и одно из выдающихся сооружений мира – Большой каскад, в художественном облике которого ключевая роль отводилась скульптурному убранству, решавшему главную задачу сооружения – в аллегорической форме прославить мощь Российского государства и победу русского оружия в Северной войне.
Большой каскад состоит из 64 фонтанов, 255 бронзовых скульптур, барельефов, маскаронов и других декоративных деталей. Смысловым центром каскада является фонтан "Самсон, разрывающий пасть льва". К нему обращены многочисленные скульптуры олицетворяющих ее божеств, статуи богов, обозначающие веселье, изобилие, власть над морем, воинскую доблесть, и аллегории, высмеивающие побежденного врага.
Высота струи фонтана "Самсона" достигает 22 метров.
"Самсон, раздирающий пасть льва" работы Бартоломео Растрелли был установлен в 1735 году как памятник в честь 25-летия Полтавской победы. В начале XIX века деформировавшуюся свинцовую скульптуру заменили бронзовой, золоченой. Новую группу "Самсон, раздирающий пасть льва" исполнил скульптор Михаил Козловский.
С террасы над Большим каскадом открывается панорама центрального ансамбля Нижнего парка, торжественный характер которого подчеркивается 22 водометами аллеи фонтанов и Воронихинскими колоннадами, завершающими площадь перед Большим каскадом. Построенные в 1800 году, они получили название по имени их создателя архитектора Андрея Воронихина. Перед колоннадами разбиты партеры с фонтанами "Чаша". По углам цветников размещены полукруглые каменные скамьи, украшенные фонтанами "Нимфа" и "Данаида".
В Нижнем парке также расположены каскады "Шахматная гора" и "Золотая гора", фонтаны "Адам" и "Ева".
Из пяти фонтанов Верхнего парка три – "Межеумный" ("Неопределенный"), "Нептун" и "Дубовый" – в центральном партере, а два других находятся в Квадратных прудах напротив боковых флигелей дворца. Самый большой фонтан Верхнего сада – "Нептун". Его скульптура была созданная в Нюрнберге в 1650-1660 годах Георгом Швейгером и установлена в Петергофе в 1798 году.
После Октябрьской революции 1917 года художественные памятники Петергофа были взяты под государственную охрану, дворцы были преобразованы в историко-художественные музеи.
Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) только часть музейных ценностей успели эвакуировать перед натиском немецко-фашистских войск. С сентября 1941 года Петергоф был оккупирован на 2,5 года. За это время в руины были превращены Большой дворец и Большой каскад, Английский дворец и Марли. Были вырублены тысячи деревьев, взорваны гидротехнические сооружения, похищено несколько монументальных бронзовых скульптур Большого каскада, разграблены и уничтожены тысячи произведений искусства.
В 1944 году главную фигуру фонтана "Самсон" отступавшие гитлеровцы вывезли в неизвестном направлении.
Скульпторам Василию Симонову и Николаю Михайлову пришлось восстанавливать знаменитую композицию по архивным фотографиям. Фонтан был вновь открыт в 1947 году.
В декабре 2010 года фигура легендарного фонтана была вновь отправлена на реставрацию, ее покрыли двойным слоем сусального золота. В апреле 2011 года скульптурная группа вернулась на постамент.
Архитектурно-парковый ансамбль "Петергоф" в 1990 году был внесен во Всемирный список культурного наследия ЮНЕСКО, в 2008 году признан одним из семи чудес России.
В 2019 году Петергоф вошел в десятку самых популярных музеев мира, по версии аналитического агентства ТурСтат.
В последние годы традиционно в Петергофе проходит весенний праздник, посвященный запуску фонтанов, а также осенний праздник фонтанов.
В 2021 году торжественная церемония открытия фонтанов прошла 22 мая. Она была посвящена 300-летию водоподводящей системы, питающей фонтанный комплекс. Весенний праздник фонтанов получил название "...Воду привесть, дабы лилась". Это цитата из документа, который утвердил Петр Великий, намечая в 1721 году работы по созданию фонтанного комплекса в Петергофе. Праздник завершился пуском фонтана "Самсон" и пиротехническими залпами.
Летом 2021 года было объявлено, что осенний праздник фонтанов не состоится из-за рисков распространения коронавируса. Все фонтаны Нижнего парка будут работать до 17 октября.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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