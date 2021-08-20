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Украина несамостоятельна в переговорах по урегулированию, заявили в ДНР
Украина несамостоятельна в переговорах по урегулированию, заявили в ДНР - РИА Новости, 20.08.2021
Украина несамостоятельна в переговорах по урегулированию, заявили в ДНР
Украина несамостоятельна в переговорном процессе по урегулированию конфликта в Донбассе и движется по пути саморазрушения, считает полпред самопровозглашенной... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T10:18
2021-08-20T10:18
в мире
украина
донецкая народная республика
наталья никонорова
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украина несамостоятельна в переговорном процессе по урегулированию конфликта в Донбассе и движется по пути саморазрушения, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в минской контактной группе, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.Самопровозглашенные республики Донбасса неоднократно обвинял Киев в отсутствии подвижек и блокировании переговоров по урегулированию конфликта. В ДНР и ЛНР связывают это с отсутствием самостоятельности руководства страны, так как, по их мнению, к 30-й годовщине провозглашения независимости Украина оказалась фактически под внешним управлением."Де-юре Украина независимое государство, а вот де-факто страна потеряла значительную часть своего суверенитета. Мы это ощущаем даже в рамках минского переговорного процесса, поскольку очевидно, что инструкции по поведению и позиции вырабатываются не в Киеве. А если и в Киеве, то только совместно с гражданами других государств", - сказала РИА Новости Никонорова.Она выразила мнение, что влияние иностранных государств, международных организаций на принятие решений на Украине, нарушение&nbsp; прав человека и международного права, вольное отношение к соблюдению договоренностей свидетельствует, что Украина "очень быстро движется по пути саморазрушения".Постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов ранее заявил, что очередное заседание контактной группы по Донбассу запланировано на конец августа, есть все возможности для его проведения в очном формате. Член делегации Киева, журналист Сергей Гармаш заявил, что в Киеве не считают возможным проводить очную встречу из-за ситуации с COVID-19. Предыдущее заседание контактной группы по Донбассу прошло 21 июля, следующая встреча, по данным МИД ДНР, запланирована на 26 августа.
https://ria.ru/20210731/lnr-1743770180.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр
10:18 20.08.2021
 
Украина несамостоятельна в переговорах по урегулированию, заявили в ДНР

Глава МИД ДНР Никонорова: инструкции по позиции Киева на переговорах вырабатываются за его пределами

© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Фото : МИД ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украина несамостоятельна в переговорном процессе по урегулированию конфликта в Донбассе и движется по пути саморазрушения, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в минской контактной группе, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.
Самопровозглашенные республики Донбасса неоднократно обвинял Киев в отсутствии подвижек и блокировании переговоров по урегулированию конфликта. В ДНР и ЛНР связывают это с отсутствием самостоятельности руководства страны, так как, по их мнению, к 30-й годовщине провозглашения независимости Украина оказалась фактически под внешним управлением.
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"Де-юре Украина независимое государство, а вот де-факто страна потеряла значительную часть своего суверенитета. Мы это ощущаем даже в рамках минского переговорного процесса, поскольку очевидно, что инструкции по поведению и позиции вырабатываются не в Киеве. А если и в Киеве, то только совместно с гражданами других государств", - сказала РИА Новости Никонорова.
Она выразила мнение, что влияние иностранных государств, международных организаций на принятие решений на Украине, нарушение  прав человека и международного права, вольное отношение к соблюдению договоренностей свидетельствует, что Украина "очень быстро движется по пути саморазрушения".
Постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов ранее заявил, что очередное заседание контактной группы по Донбассу запланировано на конец августа, есть все возможности для его проведения в очном формате. Член делегации Киева, журналист Сергей Гармаш заявил, что в Киеве не считают возможным проводить очную встречу из-за ситуации с COVID-19. Предыдущее заседание контактной группы по Донбассу прошло 21 июля, следующая встреча, по данным МИД ДНР, запланирована на 26 августа.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
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В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаНаталья НиконороваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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