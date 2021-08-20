Украина несамостоятельна в переговорах по урегулированию, заявили в ДНР
Глава МИД ДНР Никонорова: инструкции по позиции Киева на переговорах вырабатываются за его пределами
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украина несамостоятельна в переговорном процессе по урегулированию конфликта в Донбассе и движется по пути саморазрушения, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в минской контактной группе, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.
Самопровозглашенные республики Донбасса неоднократно обвинял Киев в отсутствии подвижек и блокировании переговоров по урегулированию конфликта. В ДНР и ЛНР связывают это с отсутствием самостоятельности руководства страны, так как, по их мнению, к 30-й годовщине провозглашения независимости Украина оказалась фактически под внешним управлением.
"Де-юре Украина независимое государство, а вот де-факто страна потеряла значительную часть своего суверенитета. Мы это ощущаем даже в рамках минского переговорного процесса, поскольку очевидно, что инструкции по поведению и позиции вырабатываются не в Киеве. А если и в Киеве, то только совместно с гражданами других государств", - сказала РИА Новости Никонорова.
Она выразила мнение, что влияние иностранных государств, международных организаций на принятие решений на Украине, нарушение прав человека и международного права, вольное отношение к соблюдению договоренностей свидетельствует, что Украина "очень быстро движется по пути саморазрушения".
Постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов ранее заявил, что очередное заседание контактной группы по Донбассу запланировано на конец августа, есть все возможности для его проведения в очном формате. Член делегации Киева, журналист Сергей Гармаш заявил, что в Киеве не считают возможным проводить очную встречу из-за ситуации с COVID-19. Предыдущее заседание контактной группы по Донбассу прошло 21 июля, следующая встреча, по данным МИД ДНР, запланирована на 26 августа.