https://ria.ru/20210820/opasnost-1746556149.html

В Липецкой области объявили чрезвычайную пожарную опасность

В Липецкой области объявили чрезвычайную пожарную опасность - РИА Новости, 20.08.2021

В Липецкой области объявили чрезвычайную пожарную опасность

Спасатели объявили в Липецкой области чрезвычайную пожарную опасность из-за аномально жаркой погоды, среднесуточная температура воздух на восемь градусов выше... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T15:28

2021-08-20T15:28

2021-08-20T15:32

происшествия

липецкая область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732520653_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_9e8f3632163c4247b07d4fba5e05f379.jpg

ВОРОНЕЖ, 20 авг — РИА Новости. Спасатели объявили в Липецкой области чрезвычайную пожарную опасность из-за аномально жаркой погоды, среднесуточная температура воздух на восемь градусов выше средних многолетних значений, сообщает в пятницу ГУМЧС по региону.В регионе действует штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды."По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 18:00 20 августа до 18:00 21 августа на территории области ожидается... аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха 23-26 градусов тепла, что на семь-восемь градусов выше средних многолетних значений, по югу чрезвычайная пожароопасность лесов, пятый класс горимости", - говорится в сообщении.Кроме того, в области местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах ливни с градом. При грозах, как отмечают спасатели, порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.Сейчас в Липецкой области 33 градуса тепла.

https://ria.ru/20210729/pozhar-1743529542.html

https://ria.ru/20210820/klimat-1746482482.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)