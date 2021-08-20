https://ria.ru/20210820/opasnost-1746556149.html
В Липецкой области объявили чрезвычайную пожарную опасность
В Липецкой области объявили чрезвычайную пожарную опасность - РИА Новости, 20.08.2021
В Липецкой области объявили чрезвычайную пожарную опасность
Спасатели объявили в Липецкой области чрезвычайную пожарную опасность из-за аномально жаркой погоды, среднесуточная температура воздух на восемь градусов выше... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T15:28
2021-08-20T15:28
2021-08-20T15:32
происшествия
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 20 авг — РИА Новости. Спасатели объявили в Липецкой области чрезвычайную пожарную опасность из-за аномально жаркой погоды, среднесуточная температура воздух на восемь градусов выше средних многолетних значений, сообщает в пятницу ГУМЧС по региону.В регионе действует штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды."По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 18:00 20 августа до 18:00 21 августа на территории области ожидается... аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха 23-26 градусов тепла, что на семь-восемь градусов выше средних многолетних значений, по югу чрезвычайная пожароопасность лесов, пятый класс горимости", - говорится в сообщении.Кроме того, в области местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах ливни с градом. При грозах, как отмечают спасатели, порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.Сейчас в Липецкой области 33 градуса тепла.
https://ria.ru/20210729/pozhar-1743529542.html
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происшествия, липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:28 20.08.2021 (обновлено: 15:32 20.08.2021)
В Липецкой области объявили чрезвычайную пожарную опасность
МЧС объявило чрезвычайную пожарную опасность в Липецкой области из-за аномальной жары