https://ria.ru/20210820/okkupatsiya-1746548282.html

В МИД возмутились обвинениями Японии в оккупации южных Курил

В МИД возмутились обвинениями Японии в оккупации южных Курил - РИА Новости, 20.08.2021

В МИД возмутились обвинениями Японии в оккупации южных Курил

Россия с возмущением отмечает, что в Японии продолжаются беспочвенные обвинения в "оккупации" Москвой Южных Курил, говорится в комментарии официального... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T14:42

2021-08-20T14:42

2021-08-20T18:07

в мире

япония

курильские острова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Россия с возмущением отмечает, что в Японии продолжаются беспочвенные обвинения в "оккупации" Москвой Южных Курил, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.По словам Захаровой, Москва обратила внимание на проведенные в Токио 15 августа официальные мероприятия по случаю так называемого Дня поминовения павших в войне и мольбы о мире. Она добавила, что Россия с сожалением констатирует, что в очередной раз в выступлениях руководства Японии не нашлось слов раскаяния и признания ответственности за развязывание Второй мировой войны, агрессивных действий в отношении соседних стран.Ранее сообщалось, что 15 августа премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и ряд министров направили подношение в храм Ясукуни, ассоциирующийся в Азии с милитаризмом. "Подобные действия японских официальных лиц не могут не вызывать осуждения", — отметила Захарова.Ранее Федеральная служба безопасности России впервые рассекретила новые доказательства подготовки японских военных к войне с СССР. Так, в условиях действовавшего пакта о нейтралитете с Советским Союзом в 1943 году Япония обучала своих военных террору и диверсиям на стратегически важных советских объектах — железных дорогах, линиях связи, аэродромах, применению ядов против советских военных. Как следует из документов, японцы в конце Второй мировой войны готовились изощренно пытать военнопленных, для чего Генштаб Квантунской армии издал специальное наставление с описанием способов пыток.Посещение храма японскими политиками, как правило, происходит три раза в год: на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны, 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года. Эти визиты неизменно встречает резкую критику со стороны Китая, Южной Кореи и КНДР, которые усматривают в этом возрождение милитаристского духа и имперских амбиций Японии. В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.

https://ria.ru/20210731/kurily-1743692346.html

https://ria.ru/20210820/yaponiya-1746491216.html

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в мире, япония, курильские острова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия