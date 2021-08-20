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Путин прокомментировал дело Навального
Путин прокомментировал дело Навального - РИА Новости, 20.08.2021
Путин прокомментировал дело Навального
Блогер Алексей Навальный осужден не за политическую деятельность, а за криминальные правонарушения в отношении иностранных партнеров, заявил президент РФ... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:44
2021-08-20T18:48
общество
владимир путин
алексей навальный
россия
замена условного срока навального
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Блогер Алексей Навальный осужден не за политическую деятельность, а за криминальные правонарушения в отношении иностранных партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается фигуранта, о котором вы упомянули, то он осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальные правонарушения в отношении иностранных партнеров", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, отвечая на вопрос о Навальном."Что касается политической деятельности, то никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона", - добавил Путин.Владимир Путин уточнил, что борьба с коррупцией очень важная вещь, но она не должна использоваться как инструмент политической борьбы"Вообще бороться с коррупцией должны люди, которые сами безупречно исполняют закон. Это одно из важнейших условий для того, чтобы эта борьба была эффективной", - добавил российский президент.Говоря о приговоре Навальному, Путин подчеркнул, что это решение судебных властей Российской Федерации, и попросил относиться к нему с уважением.Навальный в 2021 году оказался в колонии после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210818/mid-1746277621.html
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60
Путин: Навальный осужден за криминальные правонарушения против иностранных партнеров
Блогер Алексей Навальный осужден не за политическую деятельность, а за криминальные правонарушения в отношении иностранных партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин.
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общество, владимир путин, алексей навальный, россия, замена условного срока навального
17:44 20.08.2021 (обновлено: 18:48 20.08.2021)
 
Путин прокомментировал дело Навального

Президент Путин: Навальный осужден не за политическую деятельность, а за криминальные правонарушения

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Блогер Алексей Навальный осужден не за политическую деятельность, а за криминальные правонарушения в отношении иностранных партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается фигуранта, о котором вы упомянули, то он осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальные правонарушения в отношении иностранных партнеров", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, отвечая на вопрос о Навальном.
"Что касается политической деятельности, то никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона", - добавил Путин.
Владимир Путин уточнил, что борьба с коррупцией очень важная вещь, но она не должна использоваться как инструмент политической борьбы
"Вообще бороться с коррупцией должны люди, которые сами безупречно исполняют закон. Это одно из важнейших условий для того, чтобы эта борьба была эффективной", - добавил российский президент.
Говоря о приговоре Навальному, Путин подчеркнул, что это решение судебных властей Российской Федерации, и попросил относиться к нему с уважением.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
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Навальный в 2021 году оказался в колонии после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
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ОбществоВладимир ПутинАлексей НавальныйРоссияЗамена условного срока Навального
 
 
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