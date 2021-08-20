https://ria.ru/20210820/navalnyy-1746567818.html

Роскомнадзор потребовал удалить приложение "Навальный"

Роскомнадзор потребовал удалить приложение "Навальный" - РИА Новости, 20.08.2021

Роскомнадзор потребовал удалить приложение "Навальный"

Роскомнадзор обратился с требованием о необходимости удаления приложения "Навальный" из магазинов приложений, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T16:18

2021-08-20T16:18

2021-08-20T16:40

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

московский городской суд

алексей навальный

фонд борьбы с коррупцией

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Роскомнадзор обратился с требованием о необходимости удаления приложения "Навальный" из магазинов приложений, говорится в сообщении ведомства."Роскомнадзор обратился с требованием о необходимости удаления приложения "Навальный" из магазинов приложений", - говорится в сообщении."Основанием для прекращения использования данного приложения является требование Генеральной прокуратуры РФ о необходимости ограничения доступа к информационным ресурсам, связанным с организацией работы "Фонда борьбы с коррупцией"*, в отношении которого Московским городским судом 9 июня 2021 года вынесено решение о ликвидации и запрете деятельности на основании признания осуществления им и его участниками экстремистской деятельности", - добавляет ведомство.В сообщении также указывается, что данное приложение используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации, наказания за упомянутые деяния предусмотрены статьей 282.2 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности экстремистской организации).*Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом и ликвидированная.

https://ria.ru/20210818/mid-1746277621.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), московский городской суд, алексей навальный, фонд борьбы с коррупцией, россия