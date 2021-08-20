https://ria.ru/20210820/natsionalizatsiya-1746611408.html
СНБО Украины поручил национализировать предприятие "Черкассы Азот"
СНБО Украины поручил национализировать предприятие "Черкассы Азот" - РИА Новости, 20.08.2021
СНБО Украины поручил национализировать предприятие "Черкассы Азот"
Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил вернуть в государственную собственность предприятие "Черкассы Азот", входящее в холдинг OSTCHEM... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T19:04
2021-08-20T19:04
2021-08-20T19:16
в мире
украина
дмитрий фирташ (предприниматель)
совет национальной безопасности и обороны украины
алексей данилов
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КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил вернуть в государственную собственность предприятие "Черкассы Азот", входящее в холдинг OSTCHEM украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу."Мы рассматривали вопрос о возвращении в государственную собственность, в управление (государства – ред.) предприятие "Черкассы Азот". Был доклад министра энергетики по этому вопросу. Было принято протокольное поручение, которое касается возвращения в госсобственность предприятия "Черкассы Азот", которого незаконно в свое время путем мошеннических манипуляций государство лишилось", - заявил Данилов.
https://ria.ru/20210708/snbo-1740460151.html
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в мире, украина, дмитрий фирташ (предприниматель), совет национальной безопасности и обороны украины, алексей данилов
19:04 20.08.2021 (обновлено: 19:16 20.08.2021)
СНБО Украины поручил национализировать предприятие "Черкассы Азот"
СНБО Украины поручил национализировать предприятие "Черкассы Азот" бизнесмена Фирташа