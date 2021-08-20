https://ria.ru/20210820/natsionalizatsiya-1746611408.html

СНБО Украины поручил национализировать предприятие "Черкассы Азот"

СНБО Украины поручил национализировать предприятие "Черкассы Азот" - РИА Новости, 20.08.2021

СНБО Украины поручил национализировать предприятие "Черкассы Азот"

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил вернуть в государственную собственность предприятие "Черкассы Азот", входящее в холдинг OSTCHEM... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T19:04

2021-08-20T19:04

2021-08-20T19:16

в мире

украина

дмитрий фирташ (предприниматель)

совет национальной безопасности и обороны украины

алексей данилов

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КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил вернуть в государственную собственность предприятие "Черкассы Азот", входящее в холдинг OSTCHEM украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу."Мы рассматривали вопрос о возвращении в государственную собственность, в управление (государства – ред.) предприятие "Черкассы Азот". Был доклад министра энергетики по этому вопросу. Было принято протокольное поручение, которое касается возвращения в госсобственность предприятия "Черкассы Азот", которого незаконно в свое время путем мошеннических манипуляций государство лишилось", - заявил Данилов.

https://ria.ru/20210708/snbo-1740460151.html

украина

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2021

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в мире, украина, дмитрий фирташ (предприниматель), совет национальной безопасности и обороны украины, алексей данилов