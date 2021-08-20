https://ria.ru/20210820/moskva-1746569641.html
В Ново-Переделкино появится новое общественное пространство
В Ново-Переделкино появится новое общественное пространство - РИА Новости, 20.08.2021
В Ново-Переделкино появится новое общественное пространство
Новое общественное пространство появится в районе Ново-Переделкино в Москве в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T16:26
2021-08-20T16:26
2021-08-20T16:29
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Новое общественное пространство появится в районе Ново-Переделкино в Москве в этом году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Новое общественное пространство появится в районе Ново-Переделкино в этом году. Благоустраиваем дворовую территорию на улице Скульптора Мухиной между домами 12, 12/1, 12/2 в ЗАО", - говорится в сообщении.Отмечается, что там уже заменили асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров, обустроили газоны и высадили более 200 кустарников."По пожеланиям жителей, на месте "народных троп" устроили удобную дорожно-тропиночную сеть. Рядом с домом 12 обновили детскую площадку для детей младшего возраста - там появился игровой комплекс с качелями, песочницей и каруселью", - говорится в сообщении.Также отмечается, что около дома 12/1 обновили спортивную площадку - футбольное поле с искусственным газоном. Рядом установим современные уличные тренажеры. А во дворе дома 12/2 появился новый детский игровой комплекс "Средневековый замок" для детей постарше.
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общество, москва, городское хозяйство москвы
16:26 20.08.2021 (обновлено: 16:29 20.08.2021)
В Ново-Переделкино появится новое общественное пространство
В Москве в районе Ново-Переделкино появится новое общественное пространство в этом году
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
Новое общественное пространство появится в районе Ново-Переделкино в Москве
в этом году, сообщается в Telegram-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
"Новое общественное пространство появится в районе Ново-Переделкино в этом году. Благоустраиваем дворовую территорию на улице Скульптора Мухиной между домами 12, 12/1, 12/2 в ЗАО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что там уже заменили асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров, обустроили газоны и высадили более 200 кустарников.
"По пожеланиям жителей, на месте "народных троп" устроили удобную дорожно-тропиночную сеть. Рядом с домом 12 обновили детскую площадку для детей младшего возраста - там появился игровой комплекс с качелями, песочницей и каруселью", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что около дома 12/1 обновили спортивную площадку - футбольное поле с искусственным газоном. Рядом установим современные уличные тренажеры. А во дворе дома 12/2 появился новый детский игровой комплекс "Средневековый замок" для детей постарше.