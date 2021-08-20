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Коммунальный флот собрал более 400 тонн мусора с водной акватории Москвы
Коммунальный флот собрал более 400 тонн мусора с водной акватории Москвы - РИА Новости, 20.08.2021
Коммунальный флот собрал более 400 тонн мусора с водной акватории Москвы
Более 400 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы в этом году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T10:45
2021-08-20T10:45
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петр бирюков
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Более 400 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы в этом году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В составе Комплекса городского хозяйства есть уникальная служба - коммунальный флот, отвечающий за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. С открытием навигации его суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок со дна реки в местах водовыпусков", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что сбор мусора осуществляется специализированными судами-мусоросборщиками, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что основные усилия по сбору мусора сосредоточены на акватории в верховьях Москвы-реки, это позволяет обеспечить чистоту основного русла ниже по течению."Коммунальный флот работает круглый год, даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 сантиметров льда. Основная часть флота в межнавигационный период перемещается на берег для прохождения регламентного обслуживания и ремонта", - отметил заместитель мэра.
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Коммунальный флот собрал более 400 тонн мусора с водной акватории Москвы
Более 400 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы в 2021 году
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
Более 400 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы
в этом году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"В составе Комплекса городского хозяйства есть уникальная служба - коммунальный флот, отвечающий за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. С открытием навигации его суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок со дна реки в местах водовыпусков", - сообщил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что сбор мусора осуществляется специализированными судами-мусоросборщиками, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами.
"Ежемесячно в зависимости от сезона с поверхности водной акватории собирается от 50 до 110 тонн мусора. С начала 2021 года коммунальные суда убрали 427 тонн или почти 1,5 тысяч кубометров плавающего мусора", - отметил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что основные усилия по сбору мусора сосредоточены на акватории в верховьях Москвы-реки, это позволяет обеспечить чистоту основного русла ниже по течению.
"Коммунальный флот работает круглый год, даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 сантиметров льда. Основная часть флота в межнавигационный период перемещается на берег для прохождения регламентного обслуживания и ремонта", - отметил заместитель мэра.