https://ria.ru/20210820/moskva-1746501799.html

Коммунальный флот собрал более 400 тонн мусора с водной акватории Москвы

Коммунальный флот собрал более 400 тонн мусора с водной акватории Москвы - РИА Новости, 20.08.2021

Коммунальный флот собрал более 400 тонн мусора с водной акватории Москвы

Более 400 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы в этом году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T10:45

2021-08-20T10:45

2021-08-20T10:45

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общество

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Более 400 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы в этом году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В составе Комплекса городского хозяйства есть уникальная служба - коммунальный флот, отвечающий за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. С открытием навигации его суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок со дна реки в местах водовыпусков", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что сбор мусора осуществляется специализированными судами-мусоросборщиками, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что основные усилия по сбору мусора сосредоточены на акватории в верховьях Москвы-реки, это позволяет обеспечить чистоту основного русла ниже по течению."Коммунальный флот работает круглый год, даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 сантиметров льда. Основная часть флота в межнавигационный период перемещается на берег для прохождения регламентного обслуживания и ремонта", - отметил заместитель мэра.

https://realty.ria.ru/20210517/reki-1727529253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы