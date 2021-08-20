https://ria.ru/20210820/minnikhanov-1746590423.html
Минниханов о трагедии в Казани: и родители Галявиева тоже ответственны
Минниханов о трагедии в Казани: и родители Галявиева тоже ответственны - РИА Новости, 20.08.2021
Минниханов о трагедии в Казани: и родители Галявиева тоже ответственны
Родители Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве в казанской гимназии, тоже несут ответственность за произошедшее наряду с властями, заявил президент РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:42
2021-08-20T17:42
2021-08-20T17:42
казань
рустам минниханов
стрельба в школе в казани
ильназ галявиев
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КАЗАНЬ, 20 авг – РИА Новости. Родители Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве в казанской гимназии, тоже несут ответственность за произошедшее наряду с властями, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.Выступая в ходе совещания с работниками образования, он призвал к более тесной работе школы с родителями, сказав, что одна из задач школы - выпустить достойного гражданина. При этом он отметил, что школе, властям очень важно работать в тесном контакте с родителями, родительским сообществом. "Сегодня много разных форм есть, но ограничиваться только родительскими собраниями совершенно неправильно. Надо использовать все самые современные возможности, приглашать экспертов и усилить работу", - сказал он.По словам главы республики, вопрос безопасности детей был и остается очень важным. Он сообщил, что принято решение о выделении из бюджета 457 миллионов рублей на финансирование физической охраны учебных заведений. "Родители должны быть спокойны, когда их дети в школе", - подчеркнул Минниханов.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20210811/shkola-1745338658.html
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казань, рустам минниханов, стрельба в школе в казани, ильназ галявиев
Минниханов о трагедии в Казани: и родители Галявиева тоже ответственны
Глава Татарстана Минниханов о стрельбе в Казани: и родители Галявиева тоже несут ответственность
КАЗАНЬ, 20 авг – РИА Новости.
Родители Ильназа Галявиева
, обвиняемого в массовом убийстве в казанской гимназии, тоже несут ответственность за произошедшее наряду с властями, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов
.
Выступая в ходе совещания с работниками образования, он призвал к более тесной работе школы с родителями, сказав, что одна из задач школы - выпустить достойного гражданина.
"Мы несём полную ответственность… Но и родители должны нести ответственность за своего ребенка. По большому счету, трагедия, которая случилась, - родители же просто знали об этом, они съехали и все, и думали, эта тема – а она не закрыта... Родители же виноваты в том, что ни сигнала они не дали. Если бы родители предупредили, можно было бы и обратиться в медицинское учреждение и другие (учреждения). Он же (Галявиев) недавно получил оружие, официально, законно. Никто же его не тормозил. Поэтому я считаю, что родители несут такую же ответственность вместе с нами за своих детей", - сказал Минниханов.
При этом он отметил, что школе, властям очень важно работать в тесном контакте с родителями, родительским сообществом. "Сегодня много разных форм есть, но ограничиваться только родительскими собраниями совершенно неправильно. Надо использовать все самые современные возможности, приглашать экспертов и усилить работу", - сказал он.
По словам главы республики, вопрос безопасности детей был и остается очень важным. Он сообщил, что принято решение о выделении из бюджета 457 миллионов рублей на финансирование физической охраны учебных заведений. "Родители должны быть спокойны, когда их дети в школе", - подчеркнул Минниханов.
В Казани
11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.