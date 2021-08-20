https://ria.ru/20210820/minnikhanov-1746590423.html

Минниханов о трагедии в Казани: и родители Галявиева тоже ответственны

Минниханов о трагедии в Казани: и родители Галявиева тоже ответственны - РИА Новости, 20.08.2021

Минниханов о трагедии в Казани: и родители Галявиева тоже ответственны

Родители Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве в казанской гимназии, тоже несут ответственность за произошедшее наряду с властями, заявил президент РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T17:42

2021-08-20T17:42

2021-08-20T17:42

казань

рустам минниханов

стрельба в школе в казани

ильназ галявиев

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КАЗАНЬ, 20 авг – РИА Новости. Родители Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве в казанской гимназии, тоже несут ответственность за произошедшее наряду с властями, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.Выступая в ходе совещания с работниками образования, он призвал к более тесной работе школы с родителями, сказав, что одна из задач школы - выпустить достойного гражданина. При этом он отметил, что школе, властям очень важно работать в тесном контакте с родителями, родительским сообществом. "Сегодня много разных форм есть, но ограничиваться только родительскими собраниями совершенно неправильно. Надо использовать все самые современные возможности, приглашать экспертов и усилить работу", - сказал он.По словам главы республики, вопрос безопасности детей был и остается очень важным. Он сообщил, что принято решение о выделении из бюджета 457 миллионов рублей на финансирование физической охраны учебных заведений. "Родители должны быть спокойны, когда их дети в школе", - подчеркнул Минниханов.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20210811/shkola-1745338658.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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