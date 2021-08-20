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Жителям Приморья напомнили о недопустимости "панибратсва" с белухами

Жителям Приморья напомнили о недопустимости "панибратсва" с белухами - РИА Новости, 20.08.2021

Жителям Приморья напомнили о недопустимости "панибратсва" с белухами

Российские ученые напомнили об опасности контактов с белухами, которые подплывают к купающимся в Амурском заливе в пригороде Владивостока. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T08:21

2021-08-20T08:21

2021-08-20T08:38

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общество

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владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Российские ученые напомнили об опасности контактов с белухами, которые подплывают к купающимся в Амурском заливе в пригороде Владивостока.Ранее в соцсетях региона распространились фото и видео, на которых купающиеся в районе Седанки гладят животное, фотографируются с ним и даже усаживают на него детей."Нельзя трогать, гладить белух, которые подплывают к людям. Смотреть со стороны, наблюдать - пожалуйста, но в контакт мы советуем не вступать. И то, что люди гладят (китообразных) - это опасно и для человека, и для белухи. Животным от людей могут передаться болезни с тяжелыми последствиями. Людям не стоит забывать, что это животное, причем немаленькое. Оно может неожиданно повернуться, и человек может получить травму", - сказал РИА Новости пресс-секретарь Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.По его словам, белух к людям тянет любопытство. "Белуха привыкла к людям. Ей было интересно - проявила активность, потом ушла", - пояснил он.В 2018 году в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильным министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из " китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, 10 ноября в Японском море выпустили последних белух.

https://ria.ru/20210628/chukotka-1738857623.html

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россия, общество, владивосток, китай, владимир путин