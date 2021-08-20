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Медвежонок в приморском нацпарке "перевернул мир", играя с фотоловушкой
Медвежонок в приморском нацпарке "перевернул мир", играя с фотоловушкой - РИА Новости, 20.08.2021
Медвежонок в приморском нацпарке "перевернул мир", играя с фотоловушкой
Гималайский медвежонок повредил фотоловушку в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье и на время прервал наблюдение за редкими животными. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T04:51
2021-08-20T13:13
общество
владивосток
национальный парк "земля леопарда"
дальний восток
россия
хорошие новости
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг — РИА Новости. Гималайский медвежонок повредил фотоловушку в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье и на время прервал наблюдение за редкими животными.На кадрах, опубликованных в YouTube-канале "Земли леопарда", видно, как молодой медведь подходит к фотоловушке, обследует ее и переворачивает на 180 градусов — так, что объектив смотрит в землю.Специалисты уточнили, что медведь — подросток, вероятно, ему идет второй год.Фотоловушку установили за несколько дней до встречи с медведем. После этого в объектив больше не попал ни один зверь, хотя в том районе обитают сразу несколько дальневосточных леопардов и один амурский тигр. Процесс наблюдения за ними на время прервался, но камеру можно отремонтировать, отмечают в нацпарке. По данным ученых, медведи чаще других животных портят фотоловушки на "Земле леопарда". Это связано с природным любопытством этих хищников. Научные сотрудники часто находят камеры, поврежденные когтями и зубами, но получить видеофиксацию подобных нападений — настоящая редкость.Гималайский, или белогрудый, медведь обитает на юге Дальнего Востока. Размером он значительно уступает бурому. Большую часть времени проводит на деревьях, где кормится плодами и орехами. На юго-западе Приморья сейчас насчитывается более 100 белогрудых медведей.
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Медвежонок перевернул фотоловушку
Медведю из нацпарка «Земля леопарда» в Приморском крае надоело жить в вечном реалити-шоу. Хищник сломал фотоловушку зубами и когтями. Сотрудники парка говорят, что подобное происходит регулярно.
2021-08-20T04:51
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Из дома в приют: медвежонок из Чебаркуля покинул своего хозяина
Полицейские из Челябинской области изъяли у местного жителя медвежонка. Внимание органов привлекло видео, где зверь ходит без поводка и намордника в окружении детей. Владельцем оказался бывший участковый. Он нашел новорожденного медвежонка на трассе и забрал домой. На протяжении нескольких месяцев Вячеслав Левушкин выкармливал Машеньку, так он назвал питомца. Сейчас медвежонок находится в приюте для диких животных. После проведения полного обследования будет принято решение, сможет ли животное адаптироваться к жизни в дикой природе.
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общество, владивосток, национальный парк "земля леопарда", дальний восток, россия, новости - туризм
04:51 20.08.2021 (обновлено: 13:13 20.08.2021)
 
Медвежонок в приморском нацпарке "перевернул мир", играя с фотоловушкой

Гималайский медвежонок в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье перевернул фотоловушку на 180 градусов

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг — РИА Новости. Гималайский медвежонок повредил фотоловушку в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье и на время прервал наблюдение за редкими животными.

"Медведь попал на видео в нацпарке и "перевернул мир", — говорится в сообщении нацпарка.

На кадрах, опубликованных в YouTube-канале "Земли леопарда", видно, как молодой медведь подходит к фотоловушке, обследует ее и переворачивает на 180 градусов — так, что объектив смотрит в землю.

"После встречи со зверем устройство, установленное на дереве, могло снимать только землю под собой. При этом новый ракурс камеры позволил запечатлеть медведя вновь — в перевернутом виде. Затем хищник спокойно покинул место съемки", — рассказали в нацпарке.

Специалисты уточнили, что медведь — подросток, вероятно, ему идет второй год.
Фотоловушку установили за несколько дней до встречи с медведем. После этого в объектив больше не попал ни один зверь, хотя в том районе обитают сразу несколько дальневосточных леопардов и один амурский тигр. Процесс наблюдения за ними на время прервался, но камеру можно отремонтировать, отмечают в нацпарке.
По данным ученых, медведи чаще других животных портят фотоловушки на "Земле леопарда". Это связано с природным любопытством этих хищников. Научные сотрудники часто находят камеры, поврежденные когтями и зубами, но получить видеофиксацию подобных нападений — настоящая редкость.
Гималайский, или белогрудый, медведь обитает на юге Дальнего Востока. Размером он значительно уступает бурому. Большую часть времени проводит на деревьях, где кормится плодами и орехами. На юго-западе Приморья сейчас насчитывается более 100 белогрудых медведей.
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