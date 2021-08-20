https://ria.ru/20210820/medvezhonok-1746483401.html

Медвежонок в приморском нацпарке "перевернул мир", играя с фотоловушкой

Медвежонок в приморском нацпарке "перевернул мир", играя с фотоловушкой - РИА Новости, 20.08.2021

Медвежонок в приморском нацпарке "перевернул мир", играя с фотоловушкой

Гималайский медвежонок повредил фотоловушку в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье и на время прервал наблюдение за редкими животными. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T04:51

2021-08-20T04:51

2021-08-20T13:13

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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг — РИА Новости. Гималайский медвежонок повредил фотоловушку в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье и на время прервал наблюдение за редкими животными.На кадрах, опубликованных в YouTube-канале "Земли леопарда", видно, как молодой медведь подходит к фотоловушке, обследует ее и переворачивает на 180 градусов — так, что объектив смотрит в землю.Специалисты уточнили, что медведь — подросток, вероятно, ему идет второй год.Фотоловушку установили за несколько дней до встречи с медведем. После этого в объектив больше не попал ни один зверь, хотя в том районе обитают сразу несколько дальневосточных леопардов и один амурский тигр. Процесс наблюдения за ними на время прервался, но камеру можно отремонтировать, отмечают в нацпарке. По данным ученых, медведи чаще других животных портят фотоловушки на "Земле леопарда". Это связано с природным любопытством этих хищников. Научные сотрудники часто находят камеры, поврежденные когтями и зубами, но получить видеофиксацию подобных нападений — настоящая редкость.Гималайский, или белогрудый, медведь обитает на юге Дальнего Востока. Размером он значительно уступает бурому. Большую часть времени проводит на деревьях, где кормится плодами и орехами. На юго-западе Приморья сейчас насчитывается более 100 белогрудых медведей.

https://ria.ru/20210526/medvezhonok-1734053202.html

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Медвежонок перевернул фотоловушку Медведю из нацпарка «Земля леопарда» в Приморском крае надоело жить в вечном реалити-шоу. Хищник сломал фотоловушку зубами и когтями. Сотрудники парка говорят, что подобное происходит регулярно. 2021-08-20T04:51 true PT0M37S

Из дома в приют: медвежонок из Чебаркуля покинул своего хозяина Полицейские из Челябинской области изъяли у местного жителя медвежонка. Внимание органов привлекло видео, где зверь ходит без поводка и намордника в окружении детей. Владельцем оказался бывший участковый. Он нашел новорожденного медвежонка на трассе и забрал домой. На протяжении нескольких месяцев Вячеслав Левушкин выкармливал Машеньку, так он назвал питомца. Сейчас медвежонок находится в приюте для диких животных. После проведения полного обследования будет принято решение, сможет ли животное адаптироваться к жизни в дикой природе. 2021-08-20T04:51 true PT1M16S

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общество, владивосток, национальный парк "земля леопарда", дальний восток, россия, новости - туризм