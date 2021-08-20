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"Локализовать и ликвидировать": как работают пилоты МАЦ
"Локализовать и ликвидировать": как работают пилоты МАЦ - РИА Новости, 20.08.2021
"Локализовать и ликвидировать": как работают пилоты МАЦ
Лето – время повышенной пожарной опасности. В этот период сотрудники московского авиационного центра регулярно мониторят обстановку в столице с помощью вертолетов.
2021-08-20T19:31
2021-08-20T19:31
2021-08-20T19:31
видео
москва
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С высоты птичьего полета они могут своевременно принять меры для локализации и предотвращения пожаров в столице и близлежащих областях. Московское подразделение – уникальный пример использования авиации для тушения пожаров в городской среде.
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РИА Новости
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"Локализовать и ликвидировать": как работают пилоты МАЦ
Лето – время повышенной пожарной опасности. В этот период сотрудники московского авиационного центра регулярно мониторят обстановку в столице с помощью вертолетов. С высоты птичьего полёта они могут своевременно принять меры для локализации и предотвращения пожаров в столице и близлежащих областях. Московское подразделение – уникальный пример использования авиации для тушения пожаров в городской среде.
2021-08-20T19:31
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PT2M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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видео, москва, видео
"Локализовать и ликвидировать": как работают пилоты МАЦ
Лето – время повышенной пожарной опасности. В этот период сотрудники московского авиационного центра регулярно мониторят обстановку в столице с помощью вертолетов.
2021-08-20T19:31
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PT2M21S
"Локализовать и ликвидировать": как работают пилоты МАЦ
Лето – время повышенной пожарной опасности. В этот период сотрудники московского авиационного центра регулярно мониторят обстановку в столице с помощью вертолетов.