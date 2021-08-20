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"Локализовать и ликвидировать": как работают пилоты МАЦ

"Локализовать и ликвидировать": как работают пилоты МАЦ - РИА Новости, 20.08.2021

"Локализовать и ликвидировать": как работают пилоты МАЦ

Лето – время повышенной пожарной опасности. В этот период сотрудники московского авиационного центра регулярно мониторят обстановку в столице с помощью вертолетов.

2021-08-20T19:31

2021-08-20T19:31

2021-08-20T19:31

видео

москва

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С высоты птичьего полета они могут своевременно принять меры для локализации и предотвращения пожаров в столице и близлежащих областях. Московское подразделение – уникальный пример использования авиации для тушения пожаров в городской среде.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Локализовать и ликвидировать": как работают пилоты МАЦ Лето – время повышенной пожарной опасности. В этот период сотрудники московского авиационного центра регулярно мониторят обстановку в столице с помощью вертолетов. С высоты птичьего полёта они могут своевременно принять меры для локализации и предотвращения пожаров в столице и близлежащих областях. Московское подразделение – уникальный пример использования авиации для тушения пожаров в городской среде. 2021-08-20T19:31 true PT2M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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