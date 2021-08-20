https://ria.ru/20210820/maldivy-1746562162.html

Эксперты рассказали, сколько стоит бюджетный отдых на Мальдивах

Эксперты рассказали, сколько стоит бюджетный отдых на Мальдивах - РИА Новости, 20.08.2021

Эксперты рассказали, сколько стоит бюджетный отдых на Мальдивах

В 2021 году отдыхающие на Мальдивах намного чаще, чем раньше, останавливаются не в пятизвездочных отелях, а в бюджетных объектах размещения, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T16:53

2021-08-20T16:53

2021-08-20T16:53

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В 2021 году отдыхающие на Мальдивах намного чаще, чем раньше, останавливаются не в пятизвездочных отелях, а в бюджетных объектах размещения, сообщает АТОР.До пандемии Мальдивы привлекали исключительно обеспеченных российских туристов. В условиях скудного выбора доступных зарубежных направлений на этот регион все чаще стали обращать внимание путешественники с более скромным бюджетом. Они выбирают для отдыха недорогое и при этом качественное размещение в гостевых домах на островах, где живут местные жители (их называют локальными).До пандемии такие объекты были популярны среди туристов-европейцев, особенно граждан Германии и Италии. Они стремились изучать образ жизни мальдивцев.Пребывание туристов в гестхаусах на локальных островах регулируется особыми правилами. Например, пляжи выделены в особую зону, где нет особого дресс-кода. Гости могут отдыхать на общих пляжах, но купаться в бикини там нельзя. Также в нетуристических зонах нет спиртного в меню баров и ресторанов. Но для иностранцев придумали их плавучий аналог — лодки для вечерних морских прогулок, где алкоголь продают.По данным министерства туризма Мальдив, в первом полугодии 2021 года там побывали 124,6 тысячи гостей из РФ. За год с 20 до 30 процентов выросла доля тех, кто предпочитал останавливаться в гостевых домах. Стоимость бюджетного тура на неделю на двоих начинается от 120 тысяч рублей. Путевки с проживанием в гостиницах стоят как минимум в два раза дороже.Требования по размещению в гостиницах и гестхаусах отличаются. В отелях от туристов требуют отрицательный ПЦР-тест, взятый не ранее чем за 96 часов до прибытия в Мале. С гостевыми домами правила сложнее: иммунизированных гостей примет любой остров, а тех, кто без сертификата о прививке, — лишь тот, где вакцинировано 60 процентов населения, 95 процентов работников турбизнеса и 90 процентов лиц старше 65 лет.

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https://ria.ru/20210412/maldivy-1599488394.html

мальдивы

мале

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