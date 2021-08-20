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Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине
Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине - РИА Новости, 20.08.2021
Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине
Покупки могут быть рациональными или эмоциональными, по сути ненужными. Как не тратить лишнего в магазине, объяснила в интервью радио Sputnik финансовый... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T04:10
2021-08-20T04:10
2021-08-20T04:10
общество
россия
алена никитина
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Покупки могут быть рациональными или эмоциональными, по сути ненужными. Как не тратить лишнего в магазине, объяснила в интервью радио Sputnik финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина.По ее словам, есть несколько способов сэкономить за счет сокращения спонтанных покупок.Еще один способ — приобретать продукты через сервисы доставки, это тоже дает возможность не купить лишнего, "зацепившись взглядом", продолжила финансовый консультант.Что касается наиболее, пожалуй, популярного способа экономии — покупать товары со скидками и по акции, — то он далеко не всегда эффективен, добавила Никитина. Иногда бывает, что со скидкой дороже, чем без скидки в другом месте. Поэтому, если есть желание, можно провести исследование: сравнить цены на разные группы товаров в нескольких магазинах, чтобы понять, где и что выгоднее покупать, посоветовала она.Также, вопреки распространенному мнению, покупки в сетевых гипермаркетах не обязательно бывают выгоднее, чем в "магазинах у дома", считает специалист.Иногда при дальней поездке в гипермаркет выгода нивелируется стоимостью потраченного бензина, заключила она.
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общество, россия, алена никитина
Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине
Эксперт Никитина: сэкономить в магазине можно за счет сокращения спонтанных покупок
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
Покупки могут быть рациональными или эмоциональными, по сути ненужными. Как не тратить лишнего в магазине, объяснила в интервью радио Sputnik
финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина
.
По ее словам, есть несколько способов сэкономить за счет сокращения спонтанных покупок.
"Первое – это планирование. Список покупок делает сам процесс более рациональным. Второе – брать с собой ограниченное количество средств, чтобы держать себя в узде. Когда мы идем за покупками с кредитной картой, у нас ощущение безлимитности. Но если мы идем за молоком и у нас в кармане 100 рублей, то мы купим молоко и не купим других продуктов еще на полторы тысячи", – пояснила Никитина.
Еще один способ — приобретать продукты через сервисы доставки, это тоже дает возможность не купить лишнего, "зацепившись взглядом", продолжила финансовый консультант.
Что касается наиболее, пожалуй, популярного способа экономии — покупать товары со скидками и по акции, — то он далеко не всегда эффективен, добавила Никитина. Иногда бывает, что со скидкой дороже, чем без скидки в другом месте. Поэтому, если есть желание, можно провести исследование: сравнить цены на разные группы товаров в нескольких магазинах, чтобы понять, где и что выгоднее покупать, посоветовала она.
Также, вопреки распространенному мнению, покупки в сетевых гипермаркетах не обязательно бывают выгоднее, чем в "магазинах у дома", считает специалист.
"Зачастую в сетевых, больших магазинах цены ниже, но важно учитывать дополнительные факторы: например, сколько времени тратит человек на то, чтобы доехать и провести там время", – отметила эксперт.
Иногда при дальней поездке в гипермаркет выгода нивелируется стоимостью потраченного бензина, заключила она.