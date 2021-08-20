https://ria.ru/20210820/magazin-1746477686.html

Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине

Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине - РИА Новости, 20.08.2021

Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине

Покупки могут быть рациональными или эмоциональными, по сути ненужными. Как не тратить лишнего в магазине, объяснила в интервью радио Sputnik финансовый... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T04:10

2021-08-20T04:10

2021-08-20T04:10

общество

россия

алена никитина

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Покупки могут быть рациональными или эмоциональными, по сути ненужными. Как не тратить лишнего в магазине, объяснила в интервью радио Sputnik финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина.По ее словам, есть несколько способов сэкономить за счет сокращения спонтанных покупок.Еще один способ — приобретать продукты через сервисы доставки, это тоже дает возможность не купить лишнего, "зацепившись взглядом", продолжила финансовый консультант.Что касается наиболее, пожалуй, популярного способа экономии — покупать товары со скидками и по акции, — то он далеко не всегда эффективен, добавила Никитина. Иногда бывает, что со скидкой дороже, чем без скидки в другом месте. Поэтому, если есть желание, можно провести исследование: сравнить цены на разные группы товаров в нескольких магазинах, чтобы понять, где и что выгоднее покупать, посоветовала она.Также, вопреки распространенному мнению, покупки в сетевых гипермаркетах не обязательно бывают выгоднее, чем в "магазинах у дома", считает специалист.Иногда при дальней поездке в гипермаркет выгода нивелируется стоимостью потраченного бензина, заключила она.

https://ria.ru/20210718/magazin-1741738573.html

https://realty.ria.ru/20210727/tekhnika-1742266430.html

россия

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2021

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общество, россия, алена никитина