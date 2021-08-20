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Военная летчица впервые примет участие в полетах на "Армии-2021"
Военная летчица впервые примет участие в полетах на "Армии-2021" - РИА Новости, 20.08.2021
Военная летчица впервые примет участие в полетах на "Армии-2021"
Военная летчица, курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ), впервые примет участие в полетной программе на форуме... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:10
2021-08-20T17:10
безопасность
кубинка
миг-31
миг-29
русские витязи
су-30см
россия
форум "армия — 2021"
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 20 авг - РИА Новости. Военная летчица, курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ), впервые примет участие в полетной программе на форуме "Армия-2021", сообщил журналистам на брифинге замглавкома Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ генерал-полковник Юрий Грехов."Впервые в летную программу авиакластера форума включен пилотаж курсантов-девушек Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков на самолете Л-410УВП-Е20", - сказал Грехов.Как уточнили в Минобороны, пилотаж на Л-410 представит курсант выпускного курса КВВАУЛ Владислава Григоренко из первого набора девушек в училище.Ранее в ВКС отмечали, что девушки-летчицы обязательно попадут на службу, разрабатывается методология применения женских экипажей.Грехов также сообщил, что свою летную программу на "Армии" покажут экипажи пилотажных групп "Русские Витязи" на самолетах Су-35С, "Стрижи" на самолетах МиГ-29, "Беркуты" на вертолетах Ми-28Н.В рамках статического показа на аэродроме Кубинка будут представлены более 30 летательных аппаратов ВКС, морской авиации ВМФ, предприятий промышленности, а также ретро-авиация "Аэроклуба ВВС"."Мы покажем зрителям все те образцы современной авиационной техники, которые стоят на вооружении ВКС, а также поступают в настоящее время в войска. Это и ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, и арктический вариант транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ-ВА, и истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25СМ3, представим наши стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, новый тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, модернизированный самолет дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50У и многие другие типы авиационной техники", - рассказал Грехов.
https://ria.ru/20210820/bank-1746503706.html
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безопасность, кубинка, миг-31, миг-29, русские витязи, су-30см, россия, форум "армия — 2021"
17:10 20.08.2021
 
Военная летчица впервые примет участие в полетах на "Армии-2021"

Военная летчица, курсант КВВАУЛ впервые примет участие в полетах на "Армии-2021"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗрители наблюдают за пролетом пассажирского самолета Ил-114-300 на МАКС-2021
Зрители наблюдают за пролетом пассажирского самолета Ил-114-300 на МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 20 авг - РИА Новости. Военная летчица, курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ), впервые примет участие в полетной программе на форуме "Армия-2021", сообщил журналистам на брифинге замглавкома Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ генерал-полковник Юрий Грехов.
"Впервые в летную программу авиакластера форума включен пилотаж курсантов-девушек Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков на самолете Л-410УВП-Е20", - сказал Грехов.
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Как уточнили в Минобороны, пилотаж на Л-410 представит курсант выпускного курса КВВАУЛ Владислава Григоренко из первого набора девушек в училище.
Ранее в ВКС отмечали, что девушки-летчицы обязательно попадут на службу, разрабатывается методология применения женских экипажей.
Грехов также сообщил, что свою летную программу на "Армии" покажут экипажи пилотажных групп "Русские Витязи" на самолетах Су-35С, "Стрижи" на самолетах МиГ-29, "Беркуты" на вертолетах Ми-28Н.
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В рамках статического показа на аэродроме Кубинка будут представлены более 30 летательных аппаратов ВКС, морской авиации ВМФ, предприятий промышленности, а также ретро-авиация "Аэроклуба ВВС".
"Мы покажем зрителям все те образцы современной авиационной техники, которые стоят на вооружении ВКС, а также поступают в настоящее время в войска. Это и ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, и арктический вариант транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ-ВА, и истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25СМ3, представим наши стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, новый тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, модернизированный самолет дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50У и многие другие типы авиационной техники", - рассказал Грехов.
 
БезопасностьКубинкаМиГ-31МиГ-29Русские ВитязиСу-30СМРоссияФорум "Армия — 2021"
 
 
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