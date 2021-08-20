https://ria.ru/20210820/letchitsa-1746581234.html

Военная летчица впервые примет участие в полетах на "Армии-2021"

Военная летчица впервые примет участие в полетах на "Армии-2021" - РИА Новости, 20.08.2021

Военная летчица впервые примет участие в полетах на "Армии-2021"

Военная летчица, курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ), впервые примет участие в полетной программе на форуме... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T17:10

2021-08-20T17:10

2021-08-20T17:10

безопасность

кубинка

миг-31

миг-29

русские витязи

су-30см

россия

форум "армия — 2021"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742506077_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_a186f1cc30271cb2472f73d7d6f3e674.jpg

ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 20 авг - РИА Новости. Военная летчица, курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ), впервые примет участие в полетной программе на форуме "Армия-2021", сообщил журналистам на брифинге замглавкома Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ генерал-полковник Юрий Грехов."Впервые в летную программу авиакластера форума включен пилотаж курсантов-девушек Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков на самолете Л-410УВП-Е20", - сказал Грехов.Как уточнили в Минобороны, пилотаж на Л-410 представит курсант выпускного курса КВВАУЛ Владислава Григоренко из первого набора девушек в училище.Ранее в ВКС отмечали, что девушки-летчицы обязательно попадут на службу, разрабатывается методология применения женских экипажей.Грехов также сообщил, что свою летную программу на "Армии" покажут экипажи пилотажных групп "Русские Витязи" на самолетах Су-35С, "Стрижи" на самолетах МиГ-29, "Беркуты" на вертолетах Ми-28Н.В рамках статического показа на аэродроме Кубинка будут представлены более 30 летательных аппаратов ВКС, морской авиации ВМФ, предприятий промышленности, а также ретро-авиация "Аэроклуба ВВС"."Мы покажем зрителям все те образцы современной авиационной техники, которые стоят на вооружении ВКС, а также поступают в настоящее время в войска. Это и ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, и арктический вариант транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ-ВА, и истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25СМ3, представим наши стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, новый тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, модернизированный самолет дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50У и многие другие типы авиационной техники", - рассказал Грехов.

https://ria.ru/20210820/bank-1746503706.html

https://ria.ru/20210819/soglasheniya-1746360382.html

кубинка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, кубинка, миг-31, миг-29, русские витязи, су-30см, россия, форум "армия — 2021"