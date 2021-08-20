https://ria.ru/20210820/kuban-1746522179.html

Стало известно, когда очистится вода в Черном море после подтоплений

Стало известно, когда очистится вода в Черном море после подтоплений - РИА Новости, 20.08.2021

Стало известно, когда очистится вода в Черном море после подтоплений

Вода в море на курортах Краснодарского края до сих пор непригодна для купания и очистится только к концу следующей недели, сообщили журналистам в областном... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T15:01

2021-08-20T15:01

2021-08-20T15:01

туризм

краснодарский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

новости - туризм

черное море

сочи

туристы

отдых в россии 2021 летом

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Вода в море на курортах Краснодарского края до сих пор непригодна для купания и очистится только к концу следующей недели, сообщили журналистам в областном центре мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.Из-за подтоплений на курортах Кубани, произошедших в регионе после сильных дождей, была повреждена туристическая инфраструктура. Роспотребнадзор запретил купание на ряде пляжей до получения результатов лабораторных исследований о соответствии морской воды и песка санитарно-эпидемиологическим требованиям.По информации специалистов, циклон ушел из края, но погода еще не стабилизировалась. Минимум до понедельника в регионе прогнозируются дожди, град и грозы.Экологи пояснили, что непогода, которая ожидается в ближайшие дни, также усугубляет ситуацию. Несмотря на то, что вода постепенно очищается, для полного восстановления потребуется еще 7-10 дней. Если не похолодает, в море можно будет купаться.

https://ria.ru/20210820/kuban-1746511205.html

краснодарский край

черное море

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм, черное море, сочи, туристы, отдых в россии 2021 летом