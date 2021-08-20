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Стало известно, когда очистится вода в Черном море после подтоплений
Стало известно, когда очистится вода в Черном море после подтоплений - РИА Новости, 20.08.2021
Стало известно, когда очистится вода в Черном море после подтоплений
Вода в море на курортах Краснодарского края до сих пор непригодна для купания и очистится только к концу следующей недели, сообщили журналистам в областном... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T15:01
2021-08-20T15:01
2021-08-20T15:01
туризм
краснодарский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новости - туризм
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Вода в море на курортах Краснодарского края до сих пор непригодна для купания и очистится только к концу следующей недели, сообщили журналистам в областном центре мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.Из-за подтоплений на курортах Кубани, произошедших в регионе после сильных дождей, была повреждена туристическая инфраструктура. Роспотребнадзор запретил купание на ряде пляжей до получения результатов лабораторных исследований о соответствии морской воды и песка санитарно-эпидемиологическим требованиям.По информации специалистов, циклон ушел из края, но погода еще не стабилизировалась. Минимум до понедельника в регионе прогнозируются дожди, град и грозы.Экологи пояснили, что непогода, которая ожидается в ближайшие дни, также усугубляет ситуацию. Несмотря на то, что вода постепенно очищается, для полного восстановления потребуется еще 7-10 дней. Если не похолодает, в море можно будет купаться.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм, черное море, сочи, туристы, отдых в россии 2021 летом
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Вода в море на курортах Краснодарского края до сих пор непригодна для купания и очистится только к концу следующей недели, сообщили журналистам в областном центре мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.
Из-за подтоплений на курортах Кубани, произошедших в регионе после сильных дождей, была повреждена туристическая инфраструктура. Роспотребнадзор запретил купание на ряде пляжей до получения результатов лабораторных исследований о соответствии морской воды и песка санитарно-эпидемиологическим требованиям.
По информации специалистов, циклон ушел из края, но погода еще не стабилизировалась. Минимум до понедельника в регионе прогнозируются дожди, град и грозы.
Экологи пояснили, что непогода, которая ожидается в ближайшие дни, также усугубляет ситуацию. Несмотря на то, что вода постепенно очищается, для полного восстановления потребуется еще 7-10 дней. Если не похолодает, в море можно будет купаться.