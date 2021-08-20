https://ria.ru/20210820/krymskaya-1746636276.html

США направят на "Крымскую платформу" в Киев "президентскую" делегацию

США направят на "Крымскую платформу" в Киев "президентскую" делегацию - РИА Новости, 20.08.2021

США направят на "Крымскую платформу" в Киев "президентскую" делегацию

США будут представлены на саммите "Крымская платформа" на Украине "президентской" делегацией во главе с министром энергетики Дженнифер Грэнхолм, сообщил в... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T22:41

2021-08-20T22:41

2021-08-20T22:44

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севастополь

сергей лавров

дмитрий кулеба

россия

дженнифер грэнхолм

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ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости. США будут представлены на саммите "Крымская платформа" на Украине "президентской" делегацией во главе с министром энергетики Дженнифер Грэнхолм, сообщил в пятницу Белый дом.Делегация также примет участие в мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины.Саммит "Крымская платформа" пройдет в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. Как ранее заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210819/krym-1746341675.html

киев

севастополь

россия

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в мире, киев, оон, севастополь, сергей лавров, дмитрий кулеба, россия, дженнифер грэнхолм