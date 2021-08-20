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США направят на "Крымскую платформу" в Киев "президентскую" делегацию
США направят на "Крымскую платформу" в Киев "президентскую" делегацию - РИА Новости, 20.08.2021
США направят на "Крымскую платформу" в Киев "президентскую" делегацию
США будут представлены на саммите "Крымская платформа" на Украине "президентской" делегацией во главе с министром энергетики Дженнифер Грэнхолм, сообщил в... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T22:41
2021-08-20T22:44
в мире
киев
оон
севастополь
сергей лавров
дмитрий кулеба
россия
дженнифер грэнхолм
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ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости. США будут представлены на саммите "Крымская платформа" на Украине "президентской" делегацией во главе с министром энергетики Дженнифер Грэнхолм, сообщил в пятницу Белый дом.Делегация также примет участие в мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины.Саммит "Крымская платформа" пройдет в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. Как ранее заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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в мире, киев, оон, севастополь, сергей лавров, дмитрий кулеба, россия, дженнифер грэнхолм
22:41 20.08.2021 (обновлено: 22:44 20.08.2021)
 
США направят на "Крымскую платформу" в Киев "президентскую" делегацию

США направят на "Крымскую платформу" в Киев делегацию во главе с министром энергетики

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© AP Photo / Jose Luis Magana
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости. США будут представлены на саммите "Крымская платформа" на Украине "президентской" делегацией во главе с министром энергетики Дженнифер Грэнхолм, сообщил в пятницу Белый дом.
Делегация также примет участие в мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины.
Саммит "Крымская платформа" пройдет в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. Как ранее заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 12:59
В России призвали зарубежных политиков игнорировать "Крымскую платформу"
 
В миреКиевООНСевастопольСергей ЛавровДмитрий КулебаРоссияДженнифер Грэнхолм
 
 
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