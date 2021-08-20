https://ria.ru/20210820/krym-1746537052.html
Почти половина украинцев не верит в возвращение Крыма, показал опрос
Почти половина украинцев не верит в возвращение Крыма, показал опрос - РИА Новости, 20.08.2021
Почти половина украинцев не верит в возвращение Крыма, показал опрос
Более половины украинцев считают, что Крым в будущем должен входить в состав Украины, а 6% - в состав РФ, но 44% жителей страны не верят в возвращение... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T13:49
2021-08-20T13:49
2021-08-20T13:51
украина
севастополь
республика крым
россия
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КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Более половины украинцев считают, что Крым в будущем должен входить в состав Украины, а 6% - в состав РФ, но 44% жителей страны не верят в возвращение полуострова, следует из социологического исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой центра Разумкова.В марте 2014 года на референдуме за вхождение в состав РФ высказались 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. День референдума как День воссоединения с Россией каждый год 18 марта масштабно отмечается в республике. Однако Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией."Абсолютное большинство украинцев (61%) считает, что Крым должен в будущем входить в состав Украины… Лишь 6% граждан Украины считают, что Крым должен входить в состав Российской Федерации, что на 4% меньше, чем тех, кто считает, что Крым должен быть независимым государственным образованием (10%)", - говорится в опросе, обнародованном в пятницу. Остальные респонденты затруднились дать ответ.По данным опроса, 44% респондентов считают, что Крым вряд ли или уже никогда не будет частью Украины, противоположного мнения придерживаются 43% респондентов. Меньше всего в возвращение Крыма в состав Украины верят люди старше 60 лет и жители западных регионов страны. Больше всего – люди в возрасте от 18 до 29 лет и жители восточной Украины.Среди респондентов, которые верят, что Крым еще возможно вернуть в состав Украины, 47% считают, что наиболее эффективным способом для этого являются дипломатические усилия для ужесточения международных санкций против России. Вместе с тем 46% опрошенных считают, что для возвращения Крыма необходимо проводить реформы и повышать общий уровень благосостояния на Украине. Меньше всего украинцы верят в успех переговоров по возвращению Крыма с РФ (12%). Также они не верят в эффективность полной изоляции Крыма и прекращение любых контактов (13%).Опрос проводился с 29 июля по 4 августа во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошены 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.
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украина, севастополь, республика крым, россия
13:49 20.08.2021 (обновлено: 13:51 20.08.2021)
Почти половина украинцев не верит в возвращение Крыма, показал опрос
Опрос "Демократических инициатив": 44% жителей Украины не верят, что Крым когда-нибудь вернется
КИЕВ, 20 авг - РИА Новости.
Более половины украинцев считают, что Крым в будущем должен входить в состав Украины
, а 6% - в состав РФ, но 44% жителей страны не верят в возвращение полуострова, следует из социологического исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой центра Разумкова.
В марте 2014 года на референдуме за вхождение в состав РФ высказались 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя
. День референдума как День воссоединения с Россией
каждый год 18 марта масштабно отмечается в республике. Однако Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
"Абсолютное большинство украинцев (61%) считает, что Крым должен в будущем входить в состав Украины… Лишь 6% граждан Украины считают, что Крым должен входить в состав Российской Федерации, что на 4% меньше, чем тех, кто считает, что Крым должен быть независимым государственным образованием (10%)", - говорится в опросе, обнародованном в пятницу. Остальные респонденты затруднились дать ответ.
По данным опроса, 44% респондентов считают, что Крым вряд ли или уже никогда не будет частью Украины, противоположного мнения придерживаются 43% респондентов. Меньше всего в возвращение Крыма в состав Украины верят люди старше 60 лет и жители западных регионов страны. Больше всего – люди в возрасте от 18 до 29 лет и жители восточной Украины.
Среди респондентов, которые верят, что Крым еще возможно вернуть в состав Украины, 47% считают, что наиболее эффективным способом для этого являются дипломатические усилия для ужесточения международных санкций против России. Вместе с тем 46% опрошенных считают, что для возвращения Крыма необходимо проводить реформы и повышать общий уровень благосостояния на Украине. Меньше всего украинцы верят в успех переговоров по возвращению Крыма с РФ (12%). Также они не верят в эффективность полной изоляции Крыма и прекращение любых контактов (13%).
Опрос проводился с 29 июля по 4 августа во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных Киеву
территорий Донбасса
. Опрошены 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.