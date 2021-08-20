Тамбовщине предоставят бюджетные кредиты на инфраструктурные проекты
ТАМБОВ, 20 авг – РИА Новости. Тамбовская область планирует получить из федерального бюджета кредиты на реализацию инфраструктурных проектов на сумму около двух миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин провел совещание, на котором были рассмотрены правила предоставления, использования и возврата субъектами РФ кредитов из федерального бюджета на реализацию инфраструктурных проектов.
"В рамках лимитов бюджетных кредитов на 2021 год Тамбовской области планируется предоставить средства из федерального бюджета на сумму почти 2 миллиарда рублей. Получение этих средств позволит реализовать на территории региона крупные инфраструктурные проекты", - приводит пресс-служба слова Никитина.
В ходе совещания прошло обсуждение проектов, которые будут заявлены в отбор для получения таких кредитов.
"Управлением градостроительства и архитектуры области предложены три инфраструктурных проекта для реализации крупных проектов жилстроительства. Управлением регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области представлены предложения по проектам в рамках обеспечения инфраструктурой действующих в этих муниципальных образованиях территорий опережающего социально-экономического развития. По итогам совещания все представленные проекты одобрены", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, губернатор поручил органам исполнительной власти области совместно с заинтересованными органами местного самоуправления подготовить и направить заявки в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства в срок, установленный правительством России.
В пресс-службе уточнили, что в рамках конкурсного отбора могут быть заявлены дополнительные инфраструктурные объекты сверх предоставленных лимитов.