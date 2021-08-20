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Тамбовщине предоставят бюджетные кредиты на инфраструктурные проекты

Тамбовщине предоставят бюджетные кредиты на инфраструктурные проекты - РИА Новости, 20.08.2021

Тамбовщине предоставят бюджетные кредиты на инфраструктурные проекты

Тамбовская область планирует получить из федерального бюджета кредиты на реализацию инфраструктурных проектов на сумму около двух миллиардов рублей, сообщил РИА РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T18:44

2021-08-20T18:44

2021-08-20T18:44

тамбовская область

тамбовская область

александр никитин

жкх

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ТАМБОВ, 20 авг – РИА Новости. Тамбовская область планирует получить из федерального бюджета кредиты на реализацию инфраструктурных проектов на сумму около двух миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин провел совещание, на котором были рассмотрены правила предоставления, использования и возврата субъектами РФ кредитов из федерального бюджета на реализацию инфраструктурных проектов.В ходе совещания прошло обсуждение проектов, которые будут заявлены в отбор для получения таких кредитов.По его словам, губернатор поручил органам исполнительной власти области совместно с заинтересованными органами местного самоуправления подготовить и направить заявки в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства в срок, установленный правительством России.В пресс-службе уточнили, что в рамках конкурсного отбора могут быть заявлены дополнительные инфраструктурные объекты сверх предоставленных лимитов.

https://ria.ru/20210603/eksport-1735505581.html

тамбовская область

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тамбовская область, александр никитин, жкх