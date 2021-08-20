Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
https://ria.ru/20210820/kredity-1746607160.html
Тамбовщине предоставят бюджетные кредиты на инфраструктурные проекты
Тамбовщине предоставят бюджетные кредиты на инфраструктурные проекты - РИА Новости, 20.08.2021
Тамбовщине предоставят бюджетные кредиты на инфраструктурные проекты
Тамбовская область планирует получить из федерального бюджета кредиты на реализацию инфраструктурных проектов на сумму около двух миллиардов рублей, сообщил РИА РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T18:44
2021-08-20T18:44
тамбовская область
тамбовская область
александр никитин
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803107_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_226beb9521e70a7ea99cb9df224d67c1.jpg
ТАМБОВ, 20 авг – РИА Новости. Тамбовская область планирует получить из федерального бюджета кредиты на реализацию инфраструктурных проектов на сумму около двух миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин провел совещание, на котором были рассмотрены правила предоставления, использования и возврата субъектами РФ кредитов из федерального бюджета на реализацию инфраструктурных проектов.В ходе совещания прошло обсуждение проектов, которые будут заявлены в отбор для получения таких кредитов.По его словам, губернатор поручил органам исполнительной власти области совместно с заинтересованными органами местного самоуправления подготовить и направить заявки в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства в срок, установленный правительством России.В пресс-службе уточнили, что в рамках конкурсного отбора могут быть заявлены дополнительные инфраструктурные объекты сверх предоставленных лимитов.
https://ria.ru/20210603/eksport-1735505581.html
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803107_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_54de90453356e71aeb6b62a367bb5a7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тамбовская область, александр никитин, жкх
18:44 20.08.2021
 

Тамбовщине предоставят бюджетные кредиты на инфраструктурные проекты

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 20 авг – РИА Новости. Тамбовская область планирует получить из федерального бюджета кредиты на реализацию инфраструктурных проектов на сумму около двух миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин провел совещание, на котором были рассмотрены правила предоставления, использования и возврата субъектами РФ кредитов из федерального бюджета на реализацию инфраструктурных проектов.
"В рамках лимитов бюджетных кредитов на 2021 год Тамбовской области планируется предоставить средства из федерального бюджета на сумму почти 2 миллиарда рублей. Получение этих средств позволит реализовать на территории региона крупные инфраструктурные проекты", - приводит пресс-служба слова Никитина.
В ходе совещания прошло обсуждение проектов, которые будут заявлены в отбор для получения таких кредитов.
"Управлением градостроительства и архитектуры области предложены три инфраструктурных проекта для реализации крупных проектов жилстроительства. Управлением регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области представлены предложения по проектам в рамках обеспечения инфраструктурой действующих в этих муниципальных образованиях территорий опережающего социально-экономического развития. По итогам совещания все представленные проекты одобрены", - сказал представитель пресс-службы.
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 19:11Тамбовская область
Александр Никитин: Тамбовщина почти втрое перевыполнила план по экспорту
По его словам, губернатор поручил органам исполнительной власти области совместно с заинтересованными органами местного самоуправления подготовить и направить заявки в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства в срок, установленный правительством России.
В пресс-службе уточнили, что в рамках конкурсного отбора могут быть заявлены дополнительные инфраструктурные объекты сверх предоставленных лимитов.
 
Тамбовская областьТамбовская областьАлександр НикитинЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21На Камчатке эвакуировали тела погибших на вулкане туристов
04:44В Конгресс США внесли проект резолюции об импичменте Байдену
04:10Красивый, не значит вкусный: как выбирать персики
04:06Пушков ответил на "истерику" украинского дипломата из-за борьбы с Россией
03:37Байден назвал эвакуацию из Афганистана "крупнейшим авиамостом в истории"
03:35СМИ: в Афганистане талибы избили британца и его жену
03:25В Роспотребнадзоре дали совет потерявшим аппетит после COVID-19
03:13Кинолог рассказал, что нельзя делать при виде бродячей собаки
03:13Автомобилистам рассказали, когда стоит заправлять полный бак
02:55В Словакии заявили, что президент страны не поедет на "Крымскую платформу"
02:41Опубликовано видео с найденной после четырех дней поисков девочкой
02:12Россиянам напомнили о "скрытых" налогах
02:10Биолог рассказал, когда смертность от COVID-19 пойдет вниз
01:41Полицейского, застрелившего ветерана ВВС в Капитолии, оправдали
01:24Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины и секретаря СНБО
01:11Эксперт предупредил о "вредных" условиях кредитного договора
00:50В Пентагоне объяснили инцидент с передачей афганского ребенка военным
00:36Компания Arianespace подтвердила перенос пуска "Союза" по запросу OneWeb
00:28В Смоленской области завели дело на мужчину, открывшего стрельбу по соседу
00:24В Москве завели дело на мужчину, ударившего соседа и сбившего его собаку
Лента новостейМолния