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В России за полгода уволили 300 коррупционеров
В России за полгода уволили 300 коррупционеров - РИА Новости, 20.08.2021
В России за полгода уволили 300 коррупционеров
Прокуроры инициировали увольнение 300 российских чиновников, попавшихся на коррупционных правонарушениях, в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T12:10
2021-08-20T12:10
общество
коррупция
генеральная прокуратура рф
россия
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Прокуроры инициировали увольнение 300 российских чиновников, попавшихся на коррупционных правонарушениях, в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."Зачастую увольнение в связи с утратой доверия применяется по инициативе прокуроров. Только за первое полугодие 2021 года в результате прокурорского вмешательства уволены 300 должностных лиц", - говорится в сообщении.По информации Генпрокуратуры, увольнение должностных лиц в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений является одним из инструментов противодействия коррупции.Отмечается, что основаниями для применения данного вида дисциплинарного взыскания являются такие грубые правонарушения, как сокрытие сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, осуществление предпринимательской деятельности в нарушение антикоррупционных запретов.
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общество, коррупция, генеральная прокуратура рф, россия
12:10 20.08.2021
 
В России за полгода уволили 300 коррупционеров

Генпрокуратура: в России за полгода уволили триста коррупционеров в связи с утратой доверия

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Прокуроры инициировали увольнение 300 российских чиновников, попавшихся на коррупционных правонарушениях, в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Зачастую увольнение в связи с утратой доверия применяется по инициативе прокуроров. Только за первое полугодие 2021 года в результате прокурорского вмешательства уволены 300 должностных лиц", - говорится в сообщении.
По информации Генпрокуратуры, увольнение должностных лиц в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений является одним из инструментов противодействия коррупции.
Отмечается, что основаниями для применения данного вида дисциплинарного взыскания являются такие грубые правонарушения, как сокрытие сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, осуществление предпринимательской деятельности в нарушение антикоррупционных запретов.
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