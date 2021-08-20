https://ria.ru/20210820/korruptsiya-1746518078.html

В России за полгода уволили 300 коррупционеров

В России за полгода уволили 300 коррупционеров - РИА Новости, 20.08.2021

В России за полгода уволили 300 коррупционеров

Прокуроры инициировали увольнение 300 российских чиновников, попавшихся на коррупционных правонарушениях, в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T12:10

2021-08-20T12:10

2021-08-20T12:10

общество

коррупция

генеральная прокуратура рф

россия

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Прокуроры инициировали увольнение 300 российских чиновников, попавшихся на коррупционных правонарушениях, в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."Зачастую увольнение в связи с утратой доверия применяется по инициативе прокуроров. Только за первое полугодие 2021 года в результате прокурорского вмешательства уволены 300 должностных лиц", - говорится в сообщении.По информации Генпрокуратуры, увольнение должностных лиц в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений является одним из инструментов противодействия коррупции.Отмечается, что основаниями для применения данного вида дисциплинарного взыскания являются такие грубые правонарушения, как сокрытие сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, осуществление предпринимательской деятельности в нарушение антикоррупционных запретов.

https://ria.ru/20210816/korruptsiya-1746000346.html

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общество, коррупция, генеральная прокуратура рф, россия