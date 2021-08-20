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Религия
https://ria.ru/20210820/koronavirus-1746534621.html
Во Владивостоке настоятельница монастыря умерла от COVID-19
Во Владивостоке настоятельница монастыря умерла от COVID-19 - РИА Новости, 20.08.2021
Во Владивостоке настоятельница монастыря умерла от COVID-19
Настоятельница Марфо-Мариинского женского монастыря Владивостока игумения Мария (Пономарева) умерла от коронавируса, говорится в сообщении, опубликованном в... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T13:34
2021-08-20T13:34
религия
владивосток
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Настоятельница Марфо-Мариинского женского монастыря Владивостока игумения Мария (Пономарева) умерла от коронавируса, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Владивостокской епархии Приморской митрополии РПЦ.О дате и времени отпевания и погребения сообщат дополнительно.Отмечается, что, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, игумения "до последних дней земной жизни горячо переживала за обустройство церковной жизни вверенного ее попечению Марфо-Мариинского женского монастыря и насельниц обители"."Ее безграничная доброта, неравнодушное отношение к людям, мудрость и значительный духовный опыт привлекали в монастырь сотни паломников. Игумения Мария была не только глубоко и искренне верующим человеком, но и одаренной поэтессой — она является автором нескольких сборников стихов духовной тематики. Да упокоит Господь душу новопреставленной игумении Марии в селениях праведных и сотворит ей вечную память", - заключили в епархии.По данным сайта епархии, игумения Мария (Идия Пономарева) родилась в 1939 году в семье крестьян из Красноярского края. Она работала пионервожатой, учителем географии и истории. А с 1965 года на протяжении 30 лет заведовала Музеем морского флота. Была награждена знаком "Почетный работник морского флота" и знаком "Ветеран труда", была действительным членом Русского географического общества.Монашеский постриг с именем Мария в честь преподобной Марии Египетской она приняла 30 марта 1993 года в Свято-Никольском кафедральном соборе Владивостока. С 1995 года - настоятельница Марфо-Мариинской женской обители милосердия. В 1999 году возведена в сан игумении. В 2005 году "за ревностное и усердное служение Церкви Христовой патриархом Московским и всея Руси Алексием II удостоена права ношения креста с украшениями".
https://ria.ru/20210531/koronavirus-1734924451.html
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владивосток, русское географическое общество, русская православная церковь, религия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:34 20.08.2021
 
Во Владивостоке настоятельница монастыря умерла от COVID-19

Настоятельница Марфо-Мариинского женского монастыря Владивостока игумения Мария умерла от COVID-19

© Фото сайт Марфо-Мариинского женского монастыряИгумения Мария (Пономарева)
Игумения Мария (Пономарева)
© Фото сайт Марфо-Мариинского женского монастыря
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Настоятельница Марфо-Мариинского женского монастыря Владивостока игумения Мария (Пономарева) умерла от коронавируса, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Владивостокской епархии Приморской митрополии РПЦ.
"20 августа 2021 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 83-м году жизни скончалась настоятельница Марфо-Мариинского женского монастыря города Владивостока игумения Мария (Пономарева)", - сказано в сообщении.
О дате и времени отпевания и погребения сообщат дополнительно.
Отмечается, что, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, игумения "до последних дней земной жизни горячо переживала за обустройство церковной жизни вверенного ее попечению Марфо-Мариинского женского монастыря и насельниц обители".
"Ее безграничная доброта, неравнодушное отношение к людям, мудрость и значительный духовный опыт привлекали в монастырь сотни паломников. Игумения Мария была не только глубоко и искренне верующим человеком, но и одаренной поэтессой — она является автором нескольких сборников стихов духовной тематики. Да упокоит Господь душу новопреставленной игумении Марии в селениях праведных и сотворит ей вечную память", - заключили в епархии.
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31 мая, 13:53Религия
Известный церковный просветитель умер от коронавируса
По данным сайта епархии, игумения Мария (Идия Пономарева) родилась в 1939 году в семье крестьян из Красноярского края. Она работала пионервожатой, учителем географии и истории. А с 1965 года на протяжении 30 лет заведовала Музеем морского флота. Была награждена знаком "Почетный работник морского флота" и знаком "Ветеран труда", была действительным членом Русского географического общества.
Монашеский постриг с именем Мария в честь преподобной Марии Египетской она приняла 30 марта 1993 года в Свято-Никольском кафедральном соборе Владивостока. С 1995 года - настоятельница Марфо-Мариинской женской обители милосердия. В 1999 году возведена в сан игумении. В 2005 году "за ревностное и усердное служение Церкви Христовой патриархом Московским и всея Руси Алексием II удостоена права ношения креста с украшениями".
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