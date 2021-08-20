Во Владивостоке настоятельница монастыря умерла от COVID-19
Настоятельница Марфо-Мариинского женского монастыря Владивостока игумения Мария умерла от COVID-19
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Настоятельница Марфо-Мариинского женского монастыря Владивостока игумения Мария (Пономарева) умерла от коронавируса, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Владивостокской епархии Приморской митрополии РПЦ.
"20 августа 2021 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 83-м году жизни скончалась настоятельница Марфо-Мариинского женского монастыря города Владивостока игумения Мария (Пономарева)", - сказано в сообщении.
О дате и времени отпевания и погребения сообщат дополнительно.
Отмечается, что, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, игумения "до последних дней земной жизни горячо переживала за обустройство церковной жизни вверенного ее попечению Марфо-Мариинского женского монастыря и насельниц обители".
"Ее безграничная доброта, неравнодушное отношение к людям, мудрость и значительный духовный опыт привлекали в монастырь сотни паломников. Игумения Мария была не только глубоко и искренне верующим человеком, но и одаренной поэтессой — она является автором нескольких сборников стихов духовной тематики. Да упокоит Господь душу новопреставленной игумении Марии в селениях праведных и сотворит ей вечную память", - заключили в епархии.
По данным сайта епархии, игумения Мария (Идия Пономарева) родилась в 1939 году в семье крестьян из Красноярского края. Она работала пионервожатой, учителем географии и истории. А с 1965 года на протяжении 30 лет заведовала Музеем морского флота. Была награждена знаком "Почетный работник морского флота" и знаком "Ветеран труда", была действительным членом Русского географического общества.
Монашеский постриг с именем Мария в честь преподобной Марии Египетской она приняла 30 марта 1993 года в Свято-Никольском кафедральном соборе Владивостока. С 1995 года - настоятельница Марфо-Мариинской женской обители милосердия. В 1999 году возведена в сан игумении. В 2005 году "за ревностное и усердное служение Церкви Христовой патриархом Московским и всея Руси Алексием II удостоена права ношения креста с украшениями".