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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 616 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 616 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 20.08.2021
В Москве за сутки госпитализировали 616 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 616 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 338 человек, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T11:33
2021-08-20T11:33
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 616 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 338 человек, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19."В Москве выявлено 1925 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 616 человек. На ИВЛ находятся 338 человек. В городе выздоровели еще 2599 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 423 229", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 52 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:33 20.08.2021
 
В Москве за сутки госпитализировали 616 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 616 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находятся 338 человек

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРезервный госпиталь COVID-19 в КВЦ "Сокольники"
Резервный госпиталь COVID-19 в КВЦ Сокольники - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 616 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 338 человек, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
"В Москве выявлено 1925 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 616 человек. На ИВЛ находятся 338 человек. В городе выздоровели еще 2599 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 423 229", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице скончались 52 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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