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В России за сутки выписали 20 351 человека после лечения от COVID-19
В России за сутки выписали 20 351 человека после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 20.08.2021
В России за сутки выписали 20 351 человека после лечения от COVID-19
Оперштаб: за сутки в РФ выписаны 20 351 человек после лечения от COVID-19, за все время - 5 983 405 РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T11:24
2021-08-20T11:24
2021-08-20T11:24
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Оперштаб: за сутки в РФ выписаны 20 351 человек после лечения от COVID-19, за все время - 5 983 405
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Материал дополняется
В России за сутки выписали 20 351 человека после лечения от COVID-19
Оперштаб: за сутки в России выписаны 20 351 человека после лечения от COVID-19