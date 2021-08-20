https://ria.ru/20210820/koronavirus-1746510120.html

В России за сутки выписали 20 351 человека после лечения от COVID-19

В России за сутки выписали 20 351 человека после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 20.08.2021

В России за сутки выписали 20 351 человека после лечения от COVID-19

Оперштаб: за сутки в РФ выписаны 20 351 человек после лечения от COVID-19, за все время - 5 983 405 РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T11:24

2021-08-20T11:24

2021-08-20T11:24

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

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коронавирус в россии

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Оперштаб: за сутки в РФ выписаны 20 351 человек после лечения от COVID-19, за все время - 5 983 405

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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