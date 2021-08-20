https://ria.ru/20210820/korol-1746583675.html
Путин встретится с королем Иордании
Путин встретится с королем Иордании - РИА Новости, 20.08.2021
Путин встретится с королем Иордании
Президент РФ Владимир Путин встретится с королем Иордании Абдаллой II в понедельник, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:20
2021-08-20T17:20
2021-08-20T17:33
в мире
иордания
владимир путин
абдалла ii
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится с королем Иордании Абдаллой II в понедельник, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."В понедельник будет рабочая встреча", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20210820/putin-1746552505.html
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в мире, иордания, владимир путин, абдалла ii, россия
17:20 20.08.2021 (обновлено: 17:33 20.08.2021)
Путин встретится с королем Иордании
Помощник Президента Ушаков: Путин в понедельник встретится с королем Иордании