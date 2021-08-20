https://ria.ru/20210820/konkurentosposobnost-1746618481.html

Мезенцев: вместе мы конкурентоспособнее и устойчивее к вызовам

Мезенцев: вместе мы конкурентоспособнее и устойчивее к вызовам - РИА Новости, 20.08.2021

Мезенцев: вместе мы конкурентоспособнее и устойчивее к вызовам

Работа по формированию экономической и интеграционной повестки, которая велась с декабря 2018 года Белоруссией и Россией, ставит целью сделать страны... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T20:00

2021-08-20T20:00

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союзное государство

белоруссия

дмитрий мезенцев

россия

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Работа по формированию экономической и интеграционной повестки, которая велась с декабря 2018 года Белоруссией и Россией, ставит целью сделать страны конкурентоспособней и устойчивее к вызовам, заявил Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Он принял участие в Минске в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия экономических органов республики.Госсекретарь добавил, что говорить о том, что обе страны из-за санкций становятся ближе неправильно, так как Белоруссия и Россия всегда стремились к сотрудничеству друг с другом.

https://ria.ru/20210717/festival-1741663130.html

белоруссия

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, дмитрий мезенцев, россия