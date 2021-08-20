Мезенцев: вместе мы конкурентоспособнее и устойчивее к вызовам
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Работа по формированию экономической и интеграционной повестки, которая велась с декабря 2018 года Белоруссией и Россией, ставит целью сделать страны конкурентоспособней и устойчивее к вызовам, заявил Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Он принял участие в Минске в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия экономических органов республики.
"Интеграционная повестка направлена на одно: чтобы экономические потенциалы дополняли друг друга, чтобы мы вместе были конкурентоспособней, устойчивее ко всем вызовам, которые к нам проявляет Запад. Чтобы создавались конкурентные производства, чтобы мы объединяли, в том числе инженерные и технологические школы, завоевывали новые сегменты мировых рынков", - привели слова Мезенцева в Постоянном Комитете Союзного государства.
Госсекретарь добавил, что говорить о том, что обе страны из-за санкций становятся ближе неправильно, так как Белоруссия и Россия всегда стремились к сотрудничеству друг с другом.
"У нас своя повестка российско-белорусская, свой союзный договор и планы по интеграции. Да, и COVID, и несправедливое внешнее давление подталкивают нас действовать вместе, но это не самое главное, что скрепляет наши страны", - отметил Мезенцев.